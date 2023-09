Los impagos continúan para los trabajadores de once cantinas de institutos de la provincia de Alicante. El nuevo curso comenzó el lunes pero la situación en las cafaterías escolares de algunos centros sigue siendo la misma que cuando cerraron las instalaciones el pasado mes de junio con el fin del año escolar.

El retraso de los pagos a los trabajadores y a los proveedores por parte de la empresa adjudicataria del servicio se ha prolongado durante el verano, un problema que afecta ya a más de 20 trabajadores y 10.000 alumnos y profesores y que en julio motivó la intervención del Consell. Durante ese mes la Conselleria de Educación inició un procedimiento para rescindir el contrato con la empresa que gestiona las once instalaciones ubicadas en diferentes comarcas de Alicante solicitando para tal fin un informe al Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana como paso previo a la ruptura de la concesión administrativa.

Sin embargo, a finales del mismo mes de julio la empresa responsable de los impagos -Ilitia Mediterránea- sorprendía a los perjudicados con la adjudicación de cuatro cantinas más en centros de la provincia. Se trata de las cantinas del IES Tháder de Rojales, Las Espeñetas de Orihuela, la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela y el IES Enric Valor de Monóvar que se suman a las los once centros que llevan con impagos desde el mes de abril.

Ahora, con el curso apenas empezado, son los empleados afectados los que continúan sin percibir los sueldos de los meses de abril, mayo y junio, y que según explica una de las cantineras afectadas "es perjudicial para todo el mundo, cantineros, alumnos, profesores y proveedores que no están cobrando".

"El día 1 de septiembre me puse a trabajar, sé que tenemos que dar el servicio a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos. Llevo ya 15 días trabajados este mes y no creo que nos lo paguen, ni este ni los demás meses que nos deben", señala la trabajadora de una de las cantina.

Este curso no está previsto de momento que cierre ninguna pero sí que hay muchas que de momento no han abierto sus puertas por falta de trabajadores y de proveedores que quieran hacerles llegar la mercancía aún sabiendo que puede que no vayan a cobrar.

"Hay proveedores que han puesto género y que no lo han cobrado y hay algunos que aunque les pagues no te lo taren porque no pueden facturarlo. Algunos les estamos pagando con el dinero que hacemos en la caja ese mismo día para no dejar de ofrecer el servicio en el centro", asegura la cantinera.

En caso de no abrir sus puertas los trabajadores podrían desmontar las cantinas porque tanto el mobiliario como los electrodomésticos y el equipamiento son de su propiedad, con lo que la empresa tendrá que hacer una inversión extra y mientras se procede a la reforma habrá que echar el cierre.

Sin embargo, entre los afectados prima la lucha por recuperar sus ingresos y muchos de ellos ya han denunciado a la empresa, a título particular, por el retraso en el cobro de sus salarios. Varios empleados ya han emprendido acciones legales por la vía laboral y han denunciado los hechos ante la Inspección de Trabajo contra la adjudicataria. "Mis abogados son los que me han recomendado que siga viniendo y que abra este septiembre hasta que se solucione el tema pero hicimos un acto de conciliación y la empresa nunca se presentó; ahora estamos preparándonos para llevarlo por la vía judicial", explica la afectada.

Todo ello ha ido en detrimento del servicio que se ha prestado desde febrero y tanto los alumnos como los profesores lo están percibiendo. De hecho, el personal docente de algunos institutos elevó sus quejas a la Conselleria a través de informes. "Conselleria va anotando las quejas de todas las partes y nosotros confiamos que algún día se irán fuera pero ya nos han dicho que va a ser un proceso muy lento".

"Me da mucha pena porque las cantinas funcionaban de maravilla hasta que llegó esta empresa que desde el minuto uno está incumpliendo su contrato y se están aprovechando de nosotros", denuncia una de las cantineras afectadas por la situación.

La situación llevó a la anterior Conselleria de Educación a iniciar un procedimiento, que puede derivar en la posible imposición de sanciones económicas contra la mercantil responsable por el supuesto incumplimiento de las condiciones del contrato. Cabe señalar al respecto que el impago a los trabajadores es una de las causas de resolución de la relación contractual. Sin bien, al tratarse de un procedimiento "largo y complejo" es el nuevo Gobierno valenciano, formado por PP y Vox, el encargado ahora de solucionar este entuerto.

Los Institutos de Educación Secundaria de cuya gestión se hace cargo la misma empresa desde hace cuatro meses son el Antonio José Cavanilles, conocido popularmente como el Instituto Politécnico de Alicante; Giner de los Ríos y Doctor Balmis, ambos de Alicante; Montserrat Roig y Victoria Kent, de Elche; Vega Baja, de Callosa de Segura; Paco Ruiz, de Bigastro; Bellaguarda, de Altea; José Marhuenda Prats, de Pinoso; Pare Arques, de Cocentaina, y la Escuela Oficial de Idiomas de Elche.

De estos pequeños bares situados dentro de los centros educativos se venían haciendo cargo desde hace décadas autónomos que pagaban un canon a la Conselleria de Educación. Pero la situación de muchos de ellos cambió cuando el Gobierno valenciano sacó a concurso público la concesión. Una empresa con sede social en Elche logró adjudicarse las cantinas de 11 institutos y en ese momento comenzaron los problemas para el personal de las cantinas que accedió a seguir al frente de las mismas como asalariados de la adjudicataria.