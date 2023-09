Malos tiempos para los comercios alicantinos de la zona centro. Las obras llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Alicante en una etapa tan próspera y beneficiosa para los negocios como es la estival, hace que muchos de ellos estén pensando en bajar la persiana ante la falta de ventas.

Así, varios comerciantes de la avenida Federico Soto, una de las más afectadas por la remodelación del centro de la ciudad, se han unido para escribir un manifiesto donde marcan sus inquietudes y avisan de las consecuencias que puede tener la prolongación en el tiempo de estas obras, demandando una indemnización con la que poder hacer frente a unas pérdidas que consideran "críticas".

El escrito, dirigido directamente al alcalde Luis Barcala, incide en la preocupación y en la indignación que sienten los comerciantes y hosteleros del centro de Alicante. Preocupación porque en los meses en que ha estado operativa la obra han perdido una media del 50% de su facturación, llegando a ser del 60% o 70% en algunos casos. La indignación, por su parte, recae en que, según argumentan, en ningún momento han recibido una convocatoria previa a la reforma del viario urbano ni un aviso con una antelación suficiente para poder haber planteado la campaña veraniega de otra forma.

"El Ayuntamiento tendría que haber avisado con tiempo suficiente la intención de llevar a cabo unas obras como estas, extensas en tiempo, para poder prepararnos", denuncia Lucía Martínez, una de las representantes de los comercios de la zona, que denuncia que se enteraron de la existencia del plan de obra "tan solo cinco días antes de su comienzo".

Las consecuencias han sido difíciles para el comercio de Lucía, habiendo tenido que despedir a tres de sus trabajadoras por la reducción sustancial de su facturación, hecho que actualmente le lleva a deber dos meses del pago de su local. "En el tiempo en que llevan operativas estas obras, he perdido cerca de 50.000 euros, algo que no me pasó ni con el covid. Si me avisas antes, yo intento planificar de alguna forma la situación, dando vacaciones a mis empleadas y no compro tanto género de verano, porque ahora se ha quedado estancado todo el stock al no haber podido venderlo", añade.

El 26 de junio se cerró la avenida Federico Soto sin que nadie por parte del Ayuntamiento pusiera al corriente a los propietarios de los negocios, ni en persona ni por carta. "Los comerciantes nos abastecemos de producto, preparándonos para la campaña de verano porque, aunque Barcala no lo sepa, esta es una ciudad que depende directamente del turismo", comenta Federico González, otro de los afectados por las obras.

Además, añade que al cierre parcial de la calle se suma "que entras en periodos vacacionales y haces turnos, o sea, en mi caso, por ejemplo, he contratado a una persona para el verano y, habiendo facturado más de un 50% menos, lo he hecho teniendo que pagar a un empleado más".

"Estamos abandonados a nuestra suerte", lamenta Federico, cuyo negocio ha pasado a tener unos 2.200 clientes menos. "Hay mucha gente que prefiere no pasar por las obras, y otros clientes con movilidad reducida que ni siquiera pueden hacerlo".

A esto se suma los potenciales clientes internacionales, que evitan pasar por las calles y avenidas en fase de construcción: "Vivimos del verano, todos los negocios de Alicante lo hacemos en mayor o menor medida. Y este año por nuestras tiendas no ha pasado ningún crucerista, algo que también nos reduce el porcentaje de venta".

En el manifiesto señalan directamente a Barcala y alegan que necesitan que un porcentaje de los fondos europeos empleados para realizar las obras debería destinarse a ayudar a los comercios que se han visto envueltos en esta problemática. "No pido que me regales el dinero, pero sí poder obtener una indemnización en base a mis pérdidas. Aquí gana la ciudad, pero perdemos los comerciantes", concluye Federico.

Zona 0

Desde el mes de julio, el centro de Alicante ha sido una zona de constantes labores de remodelación. Las obras de Marvá, Soto y Gadea corresponden a la zona 0 de un problema que también ha acabado afectando a los comercios de alrededor.

Vicente Armengol, presidente del Colectivo de Comerciantes de Alicante, hace un símil de estas circunstancias con las de un terremoto: "Está el daño directo sufrido por el epicentro, pero luego los alrededores también acaban dañados por el seísmo".

"El comercio se ha visto resentido en un momento crucial, en lo que es la mejor campaña para los negocios", comenta Armengol. El impacto económico sufrido por toda la ciudad ha conllevado una bajada de ventas que complica la sobrevivencia de los comerciantes: "A nosotros una obra nos cuesta más cara que a un vecino".

Es cierto que los últimos años no han sido los mejores para regentar un comercio. Primero llegó la pandemia, posteriormente la inflación provocada por la guerra de Ucrania y, ahora, la reducción de beneficios debido a unas obras públicas que dificultan el acceso de los clientes a los establecimientos. "El comercio es uno de los valores más importantes de una ciudad, solo ellos aportan más de 10 millones al IBI, y estas obras están hundiendo a unos empresarios que incluso todavía están devolviendo los créditos ICO solicitados en tiempos del coronavirus", lamenta Armengol.

Ahora, sin perder la esperanza, el Colectivo de Comerciantes de Alicante está en contacto directo con el Ayuntamiento de la ciudad para poder conseguir unas indemnizaciones que puedan evitar que muchos comercios, en peligro de cierre por sus dificultades económicas ante la falta de facturación, acaben bajando la persiana de forma definitiva.