Ni en qué va a consistir, ni cuándo comenzará a aplicarse, ni si contará con una ordenanza municipal propia para regular su aplicación... La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Alicante, que el equipo de gobierno municipal aseguró que concretaría antes de las elecciones, sigue siendo una incógnita.

Pese a que se trata de una medida que la Unión Europea ha marcado como obligatoria para todos los municipios de más de 50.000 habitantes y que debería estar aplicándose desde el pasado 1 de enero, el ejecutivo local del PP sigue sin detallar cómo se va a llevar a cabo la implementación de la ZBE en la capital alicantina.

El alcalde Barcala, que este lunes ha participado en una jornada de movilidad sostenible, ha insistido en que «el uso del vehículo particular como medio de transporte no tiene espacio, cabida ni futuro», sin embargo, también ha señalado que la futura implementación de la ZBE en Alicante no conllevará restricciones ni sanciones, sino que incentivará el uso de medios de transporte alternativos permitiendo que cada ciudadano escoja la opción que desee: «Eso también es libertad», ha señalado el alcalde.

Ordenanza... o no

En cuanto a cómo se piensa aplicar, desde un punto de vista técnico, este espacio de reducción de emisiones , Barcala ha evitado concretar si la Zona de Bajas Emisiones conllevará una ordenanza propia para regular su aplicación.

El alcalde asegura que existen «múltiples pleitos» por las «discrepancias» entre la normativa estatal y el reglamento redactado para su aplicación y que hasta que no se resuelvan no se podrá concretar cuál es la fórmula para llevar a cabo su desarrollo reglamentario municipal.

En cuanto a los plazos aproximados para fijar todos esos detalles técnicos que continúan siendo una incógnita, el primer edil del PP tampoco ha querido apostar por una fecha concreta. «Llegará», se ha limitado a asegurar Barcala.