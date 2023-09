Una inocente duda de un extranjero en el grupo de Alicante de la red social Reddit ha generado un hilo de comentarios donde la historia, el humor y alguna que otra dosis de mala leche se entremezclan a partes iguales.

Todo comenzó cuando hace unos días, paseando por la ciudad, un turista se topó con un cartel de "Alicante. City and Beach", la marca turística cuyo diseño y lema creó Nuria Clemente, una veinteañera valenciana estudiante de un máster de Creación Digital.

"What does LA mean?"

El foráneo, que habla inglés, entiende perfectamente que el eslogan resume en dos palabras lo mejor que ofrece Alicante. Pero resulta que el encargado de serigrafiar el lema del Patronato de Turismo no debió de calcular bien el espacio y el escudo de la ciudad que lo acompaña aparece cortado por la mitad, de tal forma que en él solo se ven dos de las cuatro siglas que luce: LA. Las mismas con las que todo el mundo anglófono identifica a Los Ángeles.

"What does LA mean?" ("¿Qué significa LA?"), preguntó el visitante en el grupo con ansias de resolver su duda. Y a partir de ahí llegaron respuestas variopintas: algunas casi acertadas, otras auténticos disparates y algún mensaje malicioso que el moderador atajó sin que le temblara el pulso a la hora de clicar el botón de borrar.

"ALLA (Akra Leuka Lucentum Alicante). El escudo completo tiene 4 letras, 2 arriba "A L" y 2 abajo "L A". Según tengo entendido, representan los nombres históricos de la ciudad: - Akra Leuka (nombre griego de una base militar que había allí) - Lucentum (Ciudad de la luz, cedida por los romanos) - Al-acant (o algo similar en árabe, creo que significa ciudad sobre la roca) Todos estos son dichos populares, no podrían ser 100% exactos", apunta uno de los usuarios que contestó con mayor tino.

Castellanoparlantes vs valencianoparlantes

A partir de ahí, como era de esperar, la eterna lucha entre castellanoparlantes y valencianoparlantes se abrió paso sin demasiado disimulo:

"Las iniciales A.L.L.A. tienen distintos significados según los autores, aunque en cualquier caso aluden a los de distintos nombres de la ciudad en el transcurso de su historia. Para unos se refieren a Alicante Lucentum Lucentum Alicante y, para otros, Akra Leuka Lucentum Alicante", subraya un usuario, al que otro replica: "En cualquier caso sería 'Al-Lakant' o 'Alacant' y no 'Alicante' que es una traducción relativamente reciente".

No tardó en llegar la contrarréplica de un tercero que defiende que "esto no es así, puesto que ya en los mapas antiguos del S.XV-XVI la ciudad aparece siempre reflejada como Alicant o Alicanti (en el Regnorum Hispaniae - Nova descriptio de 1578 o en el Hispania Nova Tabula de 1574 o cualquier otro de la época) Lo que es reciente es meterle la A intercalada, no sé si con la intención que suene más árabe y menos latín, o qué...".

El debate toponímico prosiguió: "Siempre ha sido Alacant en valenciano, ya aparecía así en la crónica de Jaime I e incluso en el propio tratado de Almizra escrito en latín habla de 'castrum et villam de Alacant cum omnibus suís terminis'. Tienes una obra interesante disponible online: Toponimia premusulmana de Alicante a través de la documentación medieval", aporta otro.

"Sí, pero la realidad es que a los alicantinos se les enseña el significado de estas letras desde la escuela así, todo seguido: akraleukalucentumalicante. Por eso esa respuesta se repite muchas veces en esta discusión".

"Lamentablemente, según los historiadores, se les enseña mal", contraataca el defensor de la teoría Al-Lakant, a quien luego le lanzan un dardo envenenado: ¿Y "city and beach"? ¿Es catalán eso? ¿Valenciano?"

Humor y despistados

Como en Alicante todo el mundo habla de lo que haga falta, un usuario echa más leña al fuego de la confusión: "En la heráldica española antigua, cada letra tiene un significado. Recuerdo que la L significa 'leal'. No recuerdo la A".

"Significa Lucentum Augusta, el antiguo nombre romano de la ciudad", aventura otro.

Para desengrasar no faltaron los que apelaron al humor: "Los Ángeles de Alicante solía ser el nombre completo de la ciudad pero luego se construyó Los Ángeles y tuvieron que cambiar el nombre de Los Ángeles de Alicante a solo Alicante".

Para explicarle después de todo eso al turista que en Alicante tenemos también un barrio que se llama Los Ángeles...