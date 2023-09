La nueva edición del bono comercio en Alicante, que se lanzará del 25 al 29 de septiembre para consumirse hasta el 25 de octubre, estará financiado exclusivamente por la Diputación de Alicante. Pese a que el gobierno municipal, liderado por Luis Barcala, se comprometió el pasado mes de julio a "reforzar" la iniciativa que estaba previsto que se lanzara este mes de septiembre para así contribuir a la recuperación económica del sector del comercio tras las obras que han afectado a la ciudad durante este verano, finalmente solo se pondrán en juego los 511.386 euros pendientes de los 1,5 millones de euros adjudicados por la institución provincial para gestionar durante este año. El millón restante se repartió en fechas previas a las elecciones municipales y autonómicas de finales de 2023.

"El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado que el Ayuntamiento reforzará los bonos comercio que se activarán a la salida del verano para ayudar al sector turístico por las obras en la ciudad", anunciaron desde el gobierno municipal a mediados de julio, tras una reunión con el sector turístico para aplacar su enfado por las obras en verano. Sin embargo, Barcala ha pospuesto ahora esa ayuda para una nueva edición, prevista para antes de Navidad, donde podría haber bono gastronómico y también comercio.

La edición ya confirmada arrancará con la venta presencial para mayores de 65 años, que se realizará de 08:30 horas a 14:00 horas, en las oficinas del CERCA (Centro de formación y educación del consumidor), junto al Mercado Central. A continuación, la venta se abrirá a toda la población en general. Los días 28 y 29 de septiembre de 2023 se pondrán bonos a la venta a partir de las 8:30 horas y a partir de las 16:00 horas cada día hasta agotar el presupuesto diario (el total es de 822.772 euros, ya se reservan 200.000 euros para los mayores), según se informe en la página web de los bonos comercio, ya que en la rueda de prensa de este lunes, celebrada en la Diputación de Alicante, se han concretado entre dudas fechas y horarios. De hecho, se ha hablado de que también tendrán prioridad los jóvenes, aunque esa reserva no figura en la información oficial de los bonos comercio.

De la novedad de esta edición tampoco se ha hecho alusión alguna en la rueda de prensa, en la que han estado el presidente de la Diputación, Toni Pérez; el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño. Y es que, en esta ocasión, "podrán solicitar bonos aquellas personas que no adquirieron bonos en la campaña de mayo 2023 o quienes, habiéndolos solicitado, no agotaron el máximo importe anual establecido, que podrán adquirirlos por el importe restante hasta alcanzar el importe máximo anual". Según fuentes del Ayuntamiento de Alicante, "se trata de una petición de las asociaciones de comerciantes para que se abra el abanico a un mayor número de usuarios, que no pudieron beneficiarse de la campaña de primavera".

No hay novedades, en cambio, en el importe máximo, establecido es de 600 euros en bonos (300 euros subvención y 300 euros aportados por el ciudadano), para mayores de edad empadronados en la ciudad de Alicante . Los bonos se podrán canjear en los establecimientos adheridos (ya hay más de 600 negocios) del 25 de septiembre al 25 de octubre de 2023, ambos inclusive.

Al detalle

Cada bono será canjeable en una única compra, es decir, un mismo bono no se podrá fraccionar en dos compras diferentes. Se pueden canjear más de un bono en una misma compra, es decir se podrán sumar tantos bonos como sea posible siempre y cuando sean del mismo DNI, por lo que si la compra es de 60 euros se puede canjear tres bonos de 20 euros para poder pagar el importe total de la compra. El bono sólo podrá canjearse por la compra de bienes y servicios ofrecidos por los establecimientos presenciales. Los bonos serán de 20, 50, 100 y 200 euros, de los que el ciudadano pagará la mitad del importe.

Al tratarse de una ayuda pública, el beneficiario será el obligado tributario a declararla como ganancia patrimonial en la declaración de IRPF de 2023. Además, no se devolverá el importe de los bonos no consumidos en el periodo de vigencia del programa, ni la diferencia entre el precio de compra y el valor del bono.