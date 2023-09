"¿Y para nosotros, qué?" Los comerciantes del centro de Alicante, hartos de las consecuencias que las obras están teniendo para sus negocios, afean al gobierno municipal que haya duplicado el presupuesto del bono gastronómico mientras descarga en la Diputación casi toda la responsabilidad económica de las ayudas a los establecimientos locales.

El ejecutivo local de Barcala ha anunciado este martes que la campaña para la hostelería tendrá una subvención municipal de 500.000 euros, el doble de la prevista inicialmente, después de que no se haya incrementado la financiación del bono comercio de otoño, que asumirá casi por completo la Diputación de Alicante.

Esta decisión no ha sentado nada bien a los responsables de los negocios del centro de la ciudad. Tras meses de ver cómo las obras afectaban negativamente a sus negocios, ahora han recibido la noticia de que las medidas extraordinarias del Ayuntamiento para paliar los efectos de los trabajos de remodelación se centrarán, al menos de momento, en la hostelería.

Carlos Baño, presidente de Facpyme, confía todavía en que se el gobierno local encuentre fórmulas alternativas para compensar a los negocios afectados: "Nos hemos reunido en varias ocasiones con la concejala de Comercio y se está buscando el encaje para poder impulsar medidas que beneficien únicamente a los comercios que han sido perjudicados por las obras, ya que el bono se puede emplear en cualquier establecimiento".

Sin embargo, desde otras agrupaciones de establecimientos locales señalan que este tipo de medidas, aunque son positivas, no sirven como compensación por los trabajos de remodelación, ya que los consumidores pueden escoger dónde invertir sus bonos y estos no tienen por qué repercutir necesariamente en los locales que han sufrido las consecuencias de los cambios urbanísticos.

Ayudas directas

En este sentido, el presidente de la asociación de comerciantes Corazón de Alicante, Vicente Armengol, cree que el bono comercio representa "una buena herramienta" pero que, por sí sola, "no es suficiente para solucionar lo que ha sucedido con el tema de las obras".

Armengol reclama "ayudas directas y concretas" para hacer frente al pago del alquiler, los salarios de los trabajadores o el gasto corriente de los negocios, ya que "la situación económica que atraviesan muchos comercios es muy grave y requiere de soluciones más allá de los bonos".

En cuanto a la manera de aplicar estas compensaciones, el portavoz de Corazón de Alicante insiste en que debe abordarse una fórmula directa, que repercuta en los negocios sin depender de la acción de los consumidores. Una necesidad que "hemos comentado en varias ocasiones en el Ayuntamiento, pero que aún estamos a la espera de que se concrete". Mientras eso sucede, Armengol recuerda que "el tiempo va pasando y la burocracia de los procesos administrativos no es precisamente rápida, por lo que necesitamos soluciones ya para que algunos negocios no tengan que cerrar".

"Que no se venda como una solución"

Igualmente indignada se ha mostrado este martes Ester Alcalá, de la asociación de comerciantes Más que Centro, tras conocer el refuerzo del bono gastronómico por parte del Ayuntamiento, mientras se mantiene el presupuesto destinado al bono comercio.

"Se nos vendió el tema como que nos iban a ayudar aumentando el presupuesto, pero parece que no va a ser así", lamenta. Ante esta situación, reclama que "no lo vendan como una solución del Ayuntamiento, cuando casi todo el dinero lo pone la Diputación" y aunque afirma que "está muy bien que se apoye a la hostelería, que también lo está pasando mal", le parece "increible" el hecho de que no se haya incrementado la participación económica del Ayuntamiento en los bonos para los negocios locales: "Que no digan otra vez que están ayudando al comercio, porque es mentira", sentencia.