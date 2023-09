Los hoteleros de la provincia de Alicante ha aplaudido el desbloqueo de los viajes del Imserso, aunque ahora se enfrentan al reto de negociar con el nuevo adjudicatario precisos que sean sostenibles. Por lo pronto, la Conselleria de Turismo mantendrá la línea de las ayudas a los hoteles por el Imserso. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Económicos ha rechazado los recursos presentados por las tres empresas que optaban al concurso contra la adjudicación de los tres lotes del programa a Avoris. La comercialización de los viajes, que tenían que haber empezado a venderse la semana pasada, estaba paralizada hasta que no se resolvieran estos recursos y, una vez que se ha pronunciado el tribunal, desde el Ministerio de Derechos Sociales se ha anunciado que los lotes saldrán a la venta en la segunda quincena de octubre.Mundiplan, Seniorplan 2.0 y Soltour habían recurrido la adjudicación a Avoris al cuestionar los criterios por los que sus ofertas fueron desestimadas y que habían determinado que la propuesta de su rival saliera elegida.

A pesar del desbloqueo, la consellera de Turismo, Nuria Montes, ha asegurado que se van a mantener la línea de ayudas a los hoteles porque el programa tal como está diseñado "sigue siendo deficitario". Desde la Generalitat se anunció un total de tres millones de euros en ayudas a los establecimientos adheridos al programa para garantizar el mantenimiento del empleo. Mientras que los hoteles ya van a reclamar al nuevo adjudicatario una mejora en los precios que se estaban pagando para cubrir los costes, aunque desde Hosbec se precisó que "lo importante es que se ha desbloqueado el programa antes de lo que pensábamos", aseguró la secretaria general de la patronal hotelera de Benidorm, Mayte García. La negociación de los precios es algo que llegará cuando toque, aunque se espera que esos días en que se ofrecían 21 euros por turista y habitación hayan quedado atrás. El programa suele traer a 150.000 jubilados de vacaciones a la Comunidad Valenciana en los meses de la temporada baja.

Hoteleros

El presidente de Hosbec, Fede Fuster, aseguró que el desbloqueo del Imserso es una buena noticia, "porque la complejidad de los recursos presentados nos hacían temer que se iba a retrasar mucho la salida de los viajes y tampoco el tribunal se había marcado plazo alguno para resolver". En el sector se contaba con que podría prolongar el conflicto por lo menos hasta el mes de enero. Contra la decisión del tribunal cabe ahora recurso ante la Audiencia Nacional, aunque en principio, las fuentes consultadas por este diario señalaron que se pudiera dictar alguna suspensión cautelar. Desde Hosbec se cuenta con que las otras tres mercantiles van a agotar la víoa judicial. "No creo que desistan, pero lo importante es que parece que las plazas van a poder salir a la venta", ha asegurado Fuster. Las fechas que se manejan en el calendario se sitúan entre finales de octubre y principios de noviembre.

A juicio del presidente de Hosbec es el momento de que los hoteles negocien ahora con Avoris si les convence o no seguir adheridos al programa y los precios por habitación que se están pagando. "En los preacuerdos que se firmaron, las cantidades pagadas luego no se correspondían con lo que se pactó verbalmente", señaló. Por lo que una de las dudas que se mantienen en cuántos hoteles van a seguir en el Imserso. En estos momentos son 27 los hoteles del municipio turístico que siguen adheridos a este programa. "Los precios que se estaban pagando sólo las grandes cadenas podían soportarlos, pero es una situación insostenible para muchos otros hoteles pequeños", dijo Fuster. Hosbec mantiene en su agenda para la semana que viene la reunión de la asamblea en la que se abordará la situación del Imserso y plantear a los hoteles qué hacer en la temporada baja. "Al menos ya sabemos que hay Imserso y cada uno decidirá si mantenerse o no en el programa". En este línea incidió que de sus asociados en la actualidad quienes más dependían del Imserso son los establecimientos del sur de la provincia y Peñíscola.

Según los precios aprobados para esta temporada, en las zonas de costa peninsular (Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana) con transporte para una estancia de nueve noches, el precio será de 290,07 euros y para una de siete noches, 228,93 euros.

Agencias de viajes

Pero no sólo los hoteles viven del Imserso. El presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Benidorm (AVIBE), Juan José Pérez Parker, aseguró que no sólo los hoteles se habían visto perjudicados por los retrasos del Imserso sino que la situación causaba un perjuicio a otras empresas que también deberían ser tenidas en cuenta en la convocatoria de ayudas. "Las propias agencias también dependemos de este programa porque tanto los traslados como las excursiones pasan por nosotros y si éstos se reducen nosotros también perdemos", ha dicho, para subrayar que hay empresas de todo tipo dentro del sector turístico que también se ve beneficiada con ingresos en los meses de la temporada baja gracias al Imserso.

Turismo

Sobre el programa de ayudas de la Conselleria, Nuria Montes explicó que dichas prestaciones están vinculadas al programa que se ejecutó durante el primer semestre de este año y que fue "tremendamente deficitario económicamente". En este contexto, tanto la Generalitat como la Diputación de Alicante, entonces presididas por Ximo Puig y por Carlos Mazón respectivamente, lanzaron sus respectivas líneas de ayudas para tratar de que los hoteles pudieran cubrir costes con el desarrollo del programa. La consellera de Turismo, Nuria Montes, "se ha perdido una oportunidad de modernizar el programa del diseño económico" . Montes ironizó expresando su extrañeza por el hecho de que la resolución del recurso se haya hecho con tanta celeridad. "Sorprende la celeridad para unas cosas y lor retrasos que se dan para otras. Se retrasó mucho la redacción de pliegos, se retrasó mucho la adjudicación y, sin embargo, han sido capaces de resolver un recurso en cuestión de días" ha dicho. "Nosotros hemos sido muy críticos y hemos acompañado a los empresarios hoteleros al reivindicar que éste fuera un programa que cubriera los costes de producción. Y hasta ahora no lo hace. Esperemos que éste sea el último año con el esquema actual y que para el año que viene se haga todo con el tiempo suficiente para debatir los recursos y se pueda poner en marcha la verdadera revolución del Imserso", dijo.

Por su parte, el senador y portavoz de turismo por el PP Agustín Almodóbar aseguró a este diario que el desbloqueo del Imserso es una buena noticia, aunque no es el programa que el sector necesita. "El aumento del presupuesto no ha sido para mejorar lo que se paga a los hoteles, sino para ampliar circuitos", señaló, incidiendo que el nuevo contrato mantiene los precios que ya se estaban pagando y que no tenían en cuenta los costes que asumen los hoteles por la subida de los precios.

Ayuntamiento de Benidorm

En parecidos términos se expresaba el alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación, Toni Pérez, que señaló que "aunque éste no es el programa que queremos, ni el que quiere el sector, ni el de la industria, pero por lo menos va a haber actividad". Pérez señaló que el programa tiene dos vertientes muy claras, todas desde el punto de vista social y económico. "La primera son las personas beneficiarias, nuestros mayores que pueden disfrutar de vacaciones en el lugar que quieren hacerlo", dijo y por otra parte, "la industria turística que tiene en ese programa, que debe alimentar la capacidad de vivir con datos y números las temporadas bajas, especialmente". Para Toni Pérez uno de los aspectos importantes del Imserso es que "permite fijar empleo y dar continuidad a una actividad que es fundamental para los destinos. Es así en el caso de Benidorm, pero de otros muchos puntos de la Costa Blanca, del litoral de la Comunidad y del interior".

PSPV-PSOE

Por su parte el portavoz de Turismo del PSPV-PSOE en las Cortes Valenciana, Mario Villar, señaló que el Consell debería reflexionar sobre el destino y la finalidad de estas ayudas. "Oyendo tanto a los hoteles como a las agencias de viajes parece que nadie está contento por la manera en que están repartidas", por lo que este año deben ampliarse las miras y reforzar a toda la cadena. "Hay más sectores que dependen del turismo", dijo. valorando que el objetivo de estas acciones políticas es evitar la fuga de talentos, es decir, la marcha de personal cualificado y con experiencia hacia otros sectores. La EPA, en el cuarto trimestre de 2022 estimó en 269.000 los empleados del sector turístico en la Comunidad Valenciana (incluyendo transporte, alojamiento, restauración, operadores y agencias de viaje, alquiler de vehículos, cultura y ocio). "Son números similares a los que se presentarán este 2023, ya que llevamos año récord en el turismo, y es necesario consolidar la desestacionalización", dijo Villar.