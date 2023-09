La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo investigará si el Plan Local de Residuos de Alicante incumple la normativa vigente. Y lo hará porque la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo celebrada este jueves ha dado luz verde a la petición trasladada por la Coordinadora Alicante Limpia (CAL), que ha acudido a Europa para defender que el documento, aprobado por el Pleno municipal del Ayuntamiento de Alicante en febrero de 2022 con los votos a favor de PP, Cs, y Vox, frente al "no"PSOE, Compromís y Unidas Podemos, "contraviene la legislación autonómica (Comunidad Valenciana), nacional y la legislación europea en materia de gestión de residuos pues no se han respetado las exigencias de recogida selectiva de la materia orgánica".

En representación de la CAL ha intervenido Daniel Kratzer, quien ha reclamado que "se corrija el plan para que se ajuste a la legislación". Desde la plataforma han mostrado su satisfacción al conseguir que "la petición siga viva y pase a su investigación en profundidad por parte de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, especializada en estos casos".

En la sesión de esta mañana, solo el PP europeo, a través de parlamentario José Manuel García-Margallo, se ha opuesto a que la petición siguiera su recorrido en Europa, recordando que el asunto está a la espera de respuesta del TSJ, tras el recurso presentado por los ecologistas, a la vez que ha asegurado que el texto "justifica cualitativos objetivos del plan, tanto cuantitativa como cualitativamente". Además, ha añadido, "se habla del crecimiento población, así como de los residuos".

El resto de grupos políticos han dado luz verde. Así que ahora, según fuentes europeas, será la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo la que pedirá informes tanto al Ayuntamiento de Alicante, como a la Generalitat y al Gobierno central para estudiar si el Plan Local de Residuos se ajusta a la legalidad vigente en materia de residuos urbanos.

La socialista Marina Kaljurand ha señalado que el plan alicantino "constituye una violación de la ley autonómica de residuos", por lo que ha considerado "necesario aplicar el reglamento de residuos para alcanzar los objetivos europeos".

Desde Renew, Jordi Cañas (europarlamentario por Ciudadanos) ha reclamado que la "comisión diga algo". "No vale para nada aprobar directivas si luego no se cumplen y no se exige su cumplimiento", ha añadido. Ana Miranda, de los Verdes, ha afirmado que el plan alicantino supone "una vulneración manifiesta", haciendo alusión además al reciente informe de la OCU que sitúa a Alicante como la segunda ciudad más sucia de España. Por último, Sira Rego (Izquierda) ha reclamado el "posicionamiento" de las instituciones europeas tras la denuncia de la CAL, desde donde piden que el Plan local de residuos "integre un sistema de recogida que permita la individualización de las aportaciones de los productores para garantizar tanto la calidad como la cantidad óptima de las fracciones recogidas en función de las exigencias de la normativa (porcentaje de reciclado del 55% en 2025, del 60% en 2030 y del 65% en 2035)", además de la "identificación de los usuarios de forma que se puedan aplicar las políticas económicas y fiscales a favor de la recogida selectiva en origen, favoreciendo a la ciudadanía más concienciada (pago por generación) y adaptarse a condiciones locales (tipo de barrio, bloques de pisos...) y de fácil uso por parte de la ciudadanía".

Reacciones políticas

A la espera de que el gobierno municipal valore la decisión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la portavoz municipal socialista, Ana Barceló, ha aplaudido que Europa mire a la ciudad". En ese sentido, ha definido la situación como una “sensación agridulce” por el hecho de que a Alicante "no solo se la conozca por la falta de limpieza, sino también porque se incumple la legislación vigente en lo relativo al plan local de residuos". "Nos causa satisfacción que la petición siga viva, a pesar de la negativa del Partido Popular, y que se ponga el foco en lo que ocurre en Alicante, aunque no nos alegramos de la falta de reciclaje ni de la carencia de infraestructuras para gestionar los residuos", ha añadido Barceló.

Por su parte, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha lamentado que Margallo pretendiera "que se cerrara esta petición, pero que siga su curso es un gran logro y otro nuevo revés para el Ayuntamiento en su gestión de la limpieza".

Por último, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha centrado su respuesta en la fianza del pasado contrato de limpieza, exigiendo al gobierno municipal que retenga esa cantidad para realizar una auditoría y conocer el grado de cumplimiento de los pliegos.

El plan, al detalle

El Plan de Residuos de Alicante se sustenta en cuatro ejes. "Fomentar la conciencia cívica, reducir la producción de residuos, mejorar la selección en domicilio y hacer más eficiente la recogida selectiva", según el gobierno municipal, que tiene previsto destinar desde cuatro millones anuales más al nuevo contrato, pasando de los actuales 14,9 a 19 en 2023, fecha prevista para el inicio del nuevo contrato.

Para cumplir los objetivos marcados (duplicar la recogida selectiva), el documento incluye la necesidad de ampliar en unos 4.000 los actuales contenedores. Se ha previsto pasar de 88 a 2.056 contenedores de orgánica en 2022, de 1.334 a 1.654 de vidrio, de 1.045 a 2.000 de envases, de 875 a 1.971 de cartón. A su vez, se prevé reducir el gris en 650 contenedores en el año 2024, pasando de 3.423 a 2.773 unidades. También está incluida la ampliación de las papeleras: de las 7.891 actuales a las 9.231 para alcanzar la ratio de 27 por cada 1.000 habitantes en Alicante.

La recogida "puerta a puerta" se hace para cartón en zonas comerciales, en los mercadillos, con los residuos voluminosos como los enseres y, de forma particular, con sistemas de cooperación para los envases de la hostelería o el vidrio. La producción de residuos en Alicante en la actualidad ronda las 194.000 toneladas anuales, más de media tonelada por habitante cada año. La previsión del bipartito pasa por superar las 200.000 toneladas año dentro de veinte años. En este, sentido, el plan municipal establece objetivos como alcanzar el 47,38% en 2022 en la orgánica, que debería para rondar el 60% en 2028. En la actualidad, es apenas del 5,7%. También se espera pasar del 12,1% actual al 25,3% en envases ligeros en ocho años, del 15,2% al 31,2% en papel y cartón, del 51 al 61% en vidrio y del 14,6% al 58,7% en textil [un servicio que todavía no gestiona el Ayuntamiento hasta que lo asuma en el modificado del contrato previsto para este verano].

Por otro lado, se prevén mejoras en otros servicios, con tres ecoparques más en la ciudad (uno de ellos ya licitado en Villafranqueza) y tres nuevos ecopuntos móviles. También se incluye la instalación de doce centros de compostaje comunitario "repartidos por la periferia del municipio".