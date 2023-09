Las hogueras infantiles de Alicante quieren crecer para aumentar la calidad de las obras. Estudian, para ello, que los actuales 11.284 euros no sean suficientes para plantar el monumento infantil de la máxima categoría de las Hogueras de la capital alicantina. Que haga falta, por tanto, una mayor inversión para aspirar a ser el mejor monumento de las fiestas de 2024.

Este planteamiento se ha puesto sobre la mesa de la Federació de Fogueres, dirigida por David Olivares, que ha recogido el guante, ofreciéndose a organizar una reunión con todas las comisiones que plantaron en la máxima categoría este 2023. Fueron once este año: Baver Els Antigons, Sèneca-Autobusos, Foguerer-Carolinas, Parque Plaza de Galicia, Diputació-Renfe, Sagrada Familia, Florida Portazgo, La Ceràmica, La Condomina, Rabasa-Polígono Industrial y Carolinas Altas. De entre todas ellas, Baver-Els Antigons se alzó con el primer premio, con "Ara més que mai" del debutante Fernando Foix. Para 2024, según fuentes festeras, ya hay dos comisiones más que han mostrado interés en plantar también en Especial infantil.

En este caso, frente a lo que sucede con las obras adultas, no hay ningún colectivo que aglutine a las comisiones que plantan en la categoría de oro. Así, será la Federació de Fogueres la que tome las riendas para intentar que haya un acuerdo de las entidades. "En una reciente reunión con la Federació de Fogueres Especials se puso sobre la mesa la propuesta, que surge de varias comisiones. Nos han propuesto una reunión con todas, que me he comprometido a convocar, para valorar una subida de los baremos para Especial", asegura el nuevo dirigente de la Federació, David Olivares, quien subraya que la idea puede "entrar perfectamente en estudio" de cara al próximo ejercicio. El mandatario se muestra "a favor" de ese incremento presupuestario, aun sin concretar, "siempre y cuando estén todas las comisiones a favor".

Este salto de presupuesto lo dieron este año las hogueras adulta de Especial, pasando de los 65.000 a los 82.500 euros, tras la decisión tomada por la Federació de Fogueres Especials, que aglutina a las comisiones con más de un año en la máxima categoría. "En una reunión hemos hablado del tema, porque parte de las hogueras que plantan en Especial en adulta también lo hacen en infantil. Personalmente pienso que el actual baremo se ha quedado obsoleto, y un incremento sería darle de más prestigio a Especial", añade el presidente de la Federació de Fogueres Especials, Josep Amand Tomás.