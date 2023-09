Parecía un debate cerrado en Alicante. Todo apuntaba, y más tras aprobarse el plan estructural de la OI/2 (ligada al Parque Central), a que la futura estación intermodal se ubicaría junto a la actual estación de Renfe, faltaba por concretar si sería un apeadero o también incluiría aparcamiento para los vehículos. Sin embargo, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha reabierto el debate durante una intervención en el Salón Azul. "Estamos repensando la estación intermodal con la Generalitat Valenciana", ha desvelado Barcala este jueves durante su balance de los primeros cien días del gobierno salido de las urnas del 28M.

El regidor popular pretendía quedarse ahí, pero ha tenido que aclarar más las intenciones que hay sobre la mesa a preguntas de los medios, aunque no era el propósito de una convocatoria en la que ha presumido de la gestión realizada desde que se conformó el gobierno a mediados de junio. "Aprobamos el plan estructural de la OI/2 y ahora tenemos que ver el pormenorizado. La cuestión es hasta qué punto es interesante que la estación de autobuses también esté en esa zona, pudiéndose canalizar entonces un exceso de líneas. Si reordenamos la avenida Aguilera, no se puede cargar todo el tráfico de autobuses por el mismo sitio. Desde Generalitat nos han planteado lo mismo", según ha explicado Barcala, quien ha rechazado la opción de construir un apeadero, que era el proyecto que defendía el anterior concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos): "El apeadero no tiene sentido". También ha puesto en cuestión la futura estación intermodal del TRAM, cuya obra está en fase de licitación. "Desde Generalitat se había planteado una macroestación, pero teniendo una estación en Luceros, a 150 metros, puede no ser necesario, tanto por complejidad como por coste".

Sin desvelar más detalles, Barcala sí ha admitido que hay alternativas en estudio para la intermodal: "No se puede cerrar la puerta a ninguna alternativa, incluso fuera de la OI/2. Todas tienen sus pros y sus contras. Es una cuestión de pegarle una buena pensada. Hay que pensar en la ciudad de dentro de veinte años". Eso sí, el alcalde ha garantizado "la intermodalidad", aunque, según ha precisado, "compatibilizándola con la movilidad de la ciudad ordinaria". Por ahora, según ha reconocido, no hay plazo concreto para encontrar una solución, para la que ha señalado que se escucharán a "especialistas".

Esta puerta abierta a nuevas ubicaciones para la intermodal se conoce cuatro meses después de que el Pleno de Alicante, en la recta final del pasado mandato, aprobase el Plan Especial de la OI/2, del que depende la construcción del Parque Central y la Estación Intermodal, una promesa de hace tres décadas que llevaba ocho años de bloqueo. El punto, que necesitaba 15 votos a favor al tratarse de un asunto de planeamiento urbanístico, salió adelante por unanimidad, con el apoyo del bipartito y toda la oposición (PSOE, Unidas Podemos, Compromís y Vox).

"Sumamente satisfecho" de estos cien días

Al margen del futuro de la estación intermodal, que se ha hecho con el protagonismo de la intervención, Barcala se ha mostrado "sumamente satisfecho" del trabajo del equipo de gobierno durante estos primeros cien días. En su resumen de gestión, el alcalde ha hecho un repaso por los "avances en la transformación física de la ciudad, la mejora del transporte y la limpieza y el apoyo a sus sectores productivos", destacando la reapertura "antes del plazo previsto" del frente litoral, los avances en Ramón y Cajal y el eje Gadea-Marvá, así como la renovación de las calles Sevilla, Castaños y Sargento Vaíllo y las plazas de San Antonio y Óscar Tordera.

Eso sí, el alcalde ha pasado por alto los retrasos en la ejecución que han acumulado las principales actuaciones impulsadas, incluida la del frente litoral (donde la plaza de Canalejas todavía espera una reapertura prevista para el 16 de agosto) o Ramón y Cajal y su entorno, entre otras. Barcala ha vuelto a asegurar que los autobuses volverán a pasar por Soto y Gadea en octubre, aunque sin fijar una fecha concreta todavía.

Sobre la polémica por la gestión de los árboles, el regidor se ha limitado a decir que se plantarán 600 "nuevos árboles" en las obras impulsadas en la ciudad. Tampoco ha hecho alusión a otras controversias, como la pérdida de una subvención de 535.000 euros de la Diputación para hacer frente al pago de gasto común o el curso de tarot para promover el "éxito empresarial".

Por otro lado, aunque sin mayor concreción, Barcala ha asegurado que impulsará una "reorganización" del Ayuntamiento para apostar por una estructura "moderna y de futuro", priorizando la "eficiencia, la eficacia y la transparencia", aunque sin querer entrar en detalles sobre la idea de impulsar la figura del director general, tal y como avanzó hace poco después de conformar el gobierno. Al respecto, se ha comprometido a concretar en breve la implantación de la carrera profesional, una promesa electoral de 2019 cuyo retraso provocó la primera huelga de la plantilla municipal.

De las nuevas contratas, Barcala ha puesto en valor el nuevo servicio del transporte urbano, incidiendo en la ganancia de dos millones de viajeros a lo largo de este 2023, además de la gratuidad del servicio para los jóvenes y las bonificaciones para el resto de la población.

Sobre la limpieza, "el gran caballo de batalla", según ha admitido, ha avanzado que las mejoras están listas en "seis meses", aunque ha subrayado que ya está implantado el barrido en los fines de semana y se están colocando los nuevos contenedores, a un ritmo de un millar por mes. "Ahora lanzaremos una amplísima campaña de concienciación", ha asegurado, a la vez que ha avisado que se reforzarán las multas contra los incívicos, tras imponerse menos de una sanción al día durante 2022 por incumplir la ordenanza de limpieza, ahora en periodo de revisión.

También ha puesto en valor el regreso de la policía de barrio, con más de un centenar de agentes por la ciudad, con la misión prioritaria de estar presentes en la entrada y salida de los colegios.