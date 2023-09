El sector hotelero prevé pérdidas por encima de los ocho millones de euros en la Comunidad Valenciana con las tarifas del adjudicatario del programa de vacaciones para la tercera edad. Una cifra que se desprende de un informe encargado por la patronal hotelera de Benidorm Hosbec a la Universidad de Alicante y en el que se calcula cuál es el coste del programa en los alojamientos por viajero y pernoctación y cuánto han subido los costes de producción durante los últimos cuatro años.

Tal como publicó este diario, la prestación de estos servicios suponen para cada establecimiento un coste de 33,50 euros al día por cada huésped. Sin embargo, las cantidades ofrecidas por la empresa son 24 euros, casi diez de diferencia. Unas tarifas que los hoteleros han considerado deficitarias, hasta el punto de que algunos ya están planteando abandonar el programa. El goteo de deserciones continúa.

"De la pobreza a la miseria". Así están valorando algunos hoteleros las tarifas que se les están ofertando desde la adjudicataria. En breve, los alojamientos deberán sentarse con Avoris para decidir si continúan o no con el programa del Imserso y si hay algún cambio en las tarifas que se ofrecen por los alojamientos. En la actualidad, un total de 28 hoteles de Benidorm continuaban participando en el Imserso, de los cuales según indicaron fuentes de Hosbec estarían planteando marcharse ahora la mitad. Cuando el nuevo pliego salió en adjudicación, los hoteles ya alertaron de que el aumento de presupuesto del programa (que este año está dotado con 300 millones de euros para toda España) no había servido para actualizar las tarifas, sino para la inclusión de los nuevos destinos. Los hoteles ya habían denunciado que con estas tarifas no estaban cubriendo costes, motivo que ya causó deserciones masivas del programa por toda España.

El presidente de Hosbec, Fede Fuster, señaló que en Benidorm los hoteles que dejan el programa tienen intención de mantener la actividad durante el invierno tratando de salvar la temporada baja con turistas procedentes de otros mercados. Sin embargo, en Castellón, donde la patronal hotelera cuenta con asociados, sí que está previsto plantear ERTES con cierres y despidos durante los meses de invierno.

Programas alternativos

Te puede interesar: Alicante Los hoteles de la provincia de Alicante aplauden el desbloqueo del Imserso pero piden precios que puedan asumir

Con motivo del conflicto entre las empresas aspirantes a la contrata del programa de vacaciones de la tercera edad, la puesta a la venta de las plazas se paralizó. Fue el momento en que varias agencias aprovecharon para vender sus propios programas de vacaciones para mayores. A juicio del presidente de Hosbec, estos programas alternativos suponían un pequeño alivio para el sector, "aunque no tenían la capacidad de vender tanto como lo hacía el Imserso".

Tanto la Generalitat Valenciana como la Diputación de Alicante ya lanzaron en su día su línea de ayudas a los hoteles para que pudieran cubrir costes. Ambas instituciones anunciaron que están dispuestas a renovar estas ayudas cuando se bloqueó el contrato. Según los datos de Hosbec, el gasto total de los turistas del Imserso en la Comunidad Valenciana ascendió a 77 millones de euros, así como al mantenimiento de 3.000 empleos directos y 10.000 empleos indirectos. Aunque desde Hosbec, el Imserso ya no tiene el peso que antaño tenía en Benidorm, se trata de un programa importante para sus asociados tanto en el sur de la provincia, como en Castellón.