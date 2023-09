El Ayuntamiento de Alicante ha colgado el cartel de agotado en la venta del bono comercio a mayores de 65 años. La distribución de estos vales, dividida en tres días, contaba con un presupuesto de 200.000 euros que se ha agotado tras cerca de 500 ventas, según datos del gobierno local.

Un bono comercio para el que fue necesario distribuir turnos dada la gran cola formada a las puertas del Centro Educativo de Recursos de Consumo de Alicante (CERCA), junto al Mercado Central, antes de la apertura de puertas a las 8.30 horas de la mañana. Tanto es así que los usuarios que llegaban unos minutos más tarde se quedaban sin la posibilidad de comprar su bono: "Me ha pasado tanto hoy como ayer. Parece ser que tienen un cupo y a las 9.00 horas ya no había, aunque estés antes. No sé para qué ponen que la venta es hasta las 14.00 horas", lamentaba Ana, una usuaria.

La campaña del bono comercio seguirá con sus ventas este jueves y viernes, esta vez de manera online y abierta al público en general, con cuatro momentos de venta diferentes: a las 8.30 y a las 16.00 horas el jueves y el viernes. En total, el presupuesto de los bonos de venta general es de 822.772 euros, mientras que la venta para mayores ha sido de 200.000 euros.

La concejal de Comercio y Consumo, Lidia López, ha calificado de éxito el inicio de la nueva camapña: "Es una iniciativa muy importante para la ciudad impulsada por el Ayuntamiento de Alicante y financiada por la Diputación con la colaboración de la Cámara de Comercio. El balance que hacemos es inmejorable ya que hemos logrado todos los objetivos de reactivar el tejido comercial, fomentar el consumo y ayudar a generar un ahorro entre las familias, así como el flujo de personas".

López ha resaltado que "la buena aceptación evidencia que los bonos son un gran estímulo y apoyo para el tejido económico de nuestra ciudad que a su vez dinamizan y generan más clientes en los negocios, y animo a comprar estos próximos dos días el bono on line ya que es una gran oportunidad para poder realizar compras con un importante descuento".

Venta online

Los días 28 y 29 de septiembre saldrá a la venta el nuevo paquete de 822.772 euros, que se podrá comprar en la web www.bonocomercioalicante.es. En cada uno de los cuatro momentos de venta se pondrán a disposición de los usuarios 200.000 euros, tanto por las mañanas como por las tardes. López ha recordado que "podrán solicitar bonos aquellas personas mayores de edad empadronadas en el municipio de Alicante que este año no agotaron el importe máximo anual establecido en 600 euros en bonos".

En total son ya más de 600 los establecimientos adheridos a la campaña, en los que los usuarios podrán canjear estos bonos. Entre los establecimientos hay diversos tipos de negocio, desde locales de alimentación hasta tiendas de ropa, pasando por joyerías, tiendas de electrodomésticos o centros auditivos. El listado completo se puede consultar en la página web del bono comercio.

Tras la rápida venta de los bonos presenciales para mayores de 65, la edil de Comercio ha agradecido "tanto a los establecimientos como a los ciudadanos la buena aceptación. Esta en sin duda una de las mejores iniciativas que las administraciones hemos puesto en marcha de forma conjunta para apoyar el tejido comercial y fomentar el consumo al final del trimestre del año". Los bonos pueden consumirse desde el pasado lunes y hasta el 25 de octubre. Eso sí, hay que tener en cuenta que son nominativos, lo que significa que están asociados al DNI o NIE del comprador. Los consumidores podrán comprar un importe total máximo de 600 euros con los bonos, que suponen un ahorro del 50%. Cada bono es canjeable en una única compra, aunque se puede gastar más de un bono en la misma compra