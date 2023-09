Irregularidades del gobierno municipal de Luis Barcala en la tramitación urbanística para convertir el antiguo parque de bomberos de Séneca en sede de Centro de Inteligencia del Agua y del Hub de la Blue Economy, un proyecto vinculado a Alicante Futura. Esta es la denuncia pública realizada este miércoles por el grupo municipal socialista, con Ana Barceló al frente. "Hemos registrado un escrito solicitando la paralización inmediata de las obras que se vienen ejecutando hasta que Barcala aclare el procedimiento y en concreto los usos urbanísticos", ha señalado Barceló, quien urge además al gobierno a iniciar una modificación puntual del PGOU para cambiar el uso de la parcela. "Si no lo hace, será una infracción urbanística, e incluso una situación más compleja del equipo de gobierno", ha añadido la socialista, quien ha apuntado a una presunta prevaricación administrativa.

Y es que, según han subrayado en una comparecencia pública, el Ayuntamiento de Alicante está supuestamente incumpliendo su propia normativa urbanística y haciendo oídos sordos al informe de uno de sus departamentos técnicos, el de Control de Obras, al adscribir para un “uso administrativo” un espacio municipal ubicado en pleno centro de la ciudad que en el PGOU figura como “equipamiento docente”. Es decir, destinado para instalaciones de “infantil, primaria, o secundaria obligatoria, secundaria postobligatoria, bachilleratos y demás enseñanzas”, según recoge el artículo 102 de las normas urbanísticas municipales vigentes.

La Agencia Local de Desarrollo Económico y Social, un ente autónomo dependiente del Ayuntamiento que dirige la popular Mari Carmen de España, solicitó en marzo del año pasado a Patrimonio, concejalía que en este anterior mandato dirigía Adrián Santos Pérez (de Ciudadanos), la adscripción “del uso de la planta baja” del antiguo parque de Bomberos, situado en el número 21 de la calle Italia, junto a la plaza de Séneca, para el desarrollo del Centro de Inteligencia del Agua (CIA), un proyecto de Hidraqua donde se estudiarán las tecnologías aplicadas en el control del ciclo integral del agua.

La petición fue estimada por la Junta de Gobierno a finales de enero de este año, argumentando que el “equipo de Gobierno” había considerado que “el emplazamiento idóneo” para ubicar “el CIA y el Hub de la Blue Economy en el marco de Alicante Futura” era la planta baja de este inmueble, ocupada en la actualidad por los servicios de Seguridad, Emergencias y Protección Civil. El ejecutivo local defendía en ese acuerdo que era un proyecto "prioritario".

Se trata de un espacio público municipal que acogió el parque Bomberos municipal pero que desde la aprobación en 1987 del ordenamiento urbanístico en vigor está considerado “de equipamiento docente”, lo que a priori impide acometer ninguna obra que no sea para darle ese uso.

Previa a esta adscripción, que se materializó en enero de este año, la promotora del CIA había pedido a la concejalía de licencia de obras en el inmueble, así como el preceptivo informe de compatibilidad de uso. Sin embargo, el departamento técnico de Control de Obras consideró “no apto el emplazamiento de la actividad Centro de Inteligencia del Agua (uso terciario comercial-Servicios personales, según el artículo 95 del PGOU)” en el citado local.

Posteriormente, según ha narrado Barceló, se produjeron dos desistimientos por parte de la empresa: el del informe urbanístico, en diciembre, y el de la solicitud de la licencia, en abril de este año, después de que edificio ya hubiera sido adscrito a la Agencia Local, han precisado los socialistas en la rueda de prensa de este miércoles.

Acto seguido, tal y como ha explicado la concejala socialista Trini Amorós, se dictó un decreto aceptando el desistimiento de la licencia para unas obras que comenzaron a mediados de mayo, trabajos para los que no se requiere permiso expreso al estar impulsados entonces por el propio Ayuntamiento.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento como motivo de la firma del acta de replanteo, lo que de facto era el pistoletazo de salida de las obras, “Hidraqua es la encargada de desarrollo de las obras de este espacio en el que se estudiarán las tecnologías aplicadas en el control del ciclo integral del agua por 422.000 euros, más otros 70.000 de la Agencia Local de Desarrollo para dotaciones y mobiliario, en una actuación que deberá estar finalizada antes del 28 de noviembre”, ya que el plazo de ejecución previsto era de siete meses.

Ya tras elecciones del pasado mes de mayo, la Agencia de Desarrollo Local remitió a la Conselleria de Educación autorización para la desafección de uso docente de la totalidad de la edificación, es decir, para cambiar su uso tras el informe de Urbanismo que rechazaba la licencia de obras por tratarse de un espacio con reserva en el PGOU.

Desde el departamento autonómico respondieron que "no existe constancia de que el citado edificio esté o haya estado afectado por el servicio público educativo de esta conselleria, por lo que no procede realizar autorización para desafectación de inmueble". De hecho, además de parque de bomberos, la instalación ha sido sede desde un centro de interpretación a Protección Civil. Además, en la contestación, añadieron que "no está previsto solicitar su utilización para el servicio público de enseñanza".

Tras la postura de la conselleria para el cambio de uso, la Agencia acaba de solicitar el inicio de expediente para la ampliación del uso de la parcela "con vistas al futuro desarrollo de la rehabilitación integral del mismo y que, el uso temporal establecido por convenio de hasta cuatro años a iniciar en enero de 2024 para el desarrollo del proyecto Hub de la Blue Economy, se pueda implantar con vocación de permanencia definitiva en el tiempo, en el marco de la estrategia de Alicante Futura".

Ahora, el PSOE reclama la paralización de las obras y que el Ayuntamiento impulse una modificación puntual del PGOU para cambiar el uso de la parcela si mantiene la idea de ubicar en ese inmueble tanto el Centro de Inteligencia del Agua y del Hub de la Blue Economy.