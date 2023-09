El pleno de Alicante del mes de septiembre, el primero tras las vacaciones de verano, ha aprobado la constitución de una comisión no permanente para luchar contra el ruido en el Casco Antiguo. Sobre el papel busca "realizar el seguimiento tanto del proceso de elaboración del Plan de Acción Zonal y, como consecuencia de ello, determinar si la zona ha de ser Ia declaración vigente de ZEPAE o de ZESAE o ZAS y su aplicación". La propuesta, llevada por todos los grupos municipales, supone recuperar la comisión ya impulsada durante el pasado mandato, y que se extinguió con las elecciones municipal.

La comisión, en la que estarán representantes de todos los grupos municipales, se reunirá por primera vez en un plazo máximo de 15 días naturales desde este jueves, cuando se fijará también el calendario de trabajo. La periodicidad será mensual. Las sesiones de la comisión serán públicas y abiertas a la participación de todas las asociaciones vecinales y entidades asociativas constituidas, cuyo ámbito de actuación incluya cualquiera los espacios públicos afectados.

En el debate, el vicealcalde y concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha asegurado que esta propuesta era una "deuda" del Ayuntamiento con los vecinos. "No podíamos fallar a los vecinos. Pido altura de miras, porque lo que se espera de nosotros es dar soluciones. Ahora toca escuchar a los implicados y dejar trabajar a los técnicos para compatibilizar el derecho al descanso y al legítimo derecho a la actividad".

Por su parte, la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, ha solicitado que "mientras dura esta comision se aplique la normativa vigente para intentar garantizar el descanso vecinal". Desde Vox, el portavoz adjunto, Mario Ortolá, ha pedido "apuntar bien no vaya a ser que haya bajas colaterales". El portavoz de Compromís, Rafa Mas, por su parte, se ha puesto la medalla de la comisión: "Fuimos los precursores de esta iniciativa. Pero seguimos a la espera de la ordenanza del ruido". Por último, el concejal de EU-Podemos, Manolo Copé, ha subrayado que "nadie culpa a la hostelería de los males", el problema "es no tener estrategia, no saber qué hacer con el modelo de ciudad".

La comisión para intentar luchar contra el ruido, según el acuerdo aprobado, "debe ser la muestra de la voluntad política de todos los grupos municipales de acabar con un problema que padecen los vecinos del Casco Antiguo", siendo el "instrumento a través del cual el equipo de gobierno podrá trasladar a la oposición y a los vecinos los trabajos que se van llevando a cabo por parte de los técnicos".

Seguidamente, el Pleno de Alicante ha aprobado una comisión para "abordar las necesidades específicas de los barrios de la Zona Norte de Alicante", con los votos a favor de PP y Vox, junto a la abstención de EU y el rechazo del PSOE y Compromís. El debate ha estado marcado por la tensión entre los grupos, con acusaciones de "xenofobia" y "racismo" contra Vox, que al defender la iniciativa ha hablado de "velos" y de "ninis con camisetas del PSG", en alusión a menores magrebíes. De hecho, Compromís ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la formación ultra por presuntos "delitos de odio contra colectivos vulnerables". La propuesta de Vox hablaba de "la degradación de los barrios por la ocupación ilegal, la inmigración ilegal, la delincuencia y la inseguridad", además de subrayar que "grupos de menas en el barrio de Virgen del Remedio tienen atemorizados a los vecinos de esa misma calle".

Por otro lado, Compromís no ha conseguido los apoyos necesarios (PP y Vox han votado en contra) para aprobar una comisión para la actualización del mapa escolar, garantizar la ejecución del plan Edificant y coordinación de las infraestructuras educativas de la ciudad de Alicante.

Más suerte ha tenido EU-Podemos con su propuesta para crear una comisión para la protección y recuperación del Valle de Fontcalent, al sumar los votos a favor de todos salvo la abstención de Vox.

Impuestos y deporte

Previamente, el Pleno ha aprobado la modificación de la Ordenanza del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), con los votos a favor de PP y Vox, que ha conseguido bajar el tipo del 4% previsto al 3,25%, que supone una reducción de los ingresos previstos en 1,5 millones de euros. Además, también se ha dado luz verde al cambio del Reglamento del Consejo Local de Deportes, también con los apoyos del PP y Vox, frente al rechazo de la izquierda por excluir a los vecinos y las familias de este órgano.

"Nunca hasta ahora..."

La concejala de Empleo y responsable de la Agencia de Desarrollo Local, Mari Carmen de España, ha vuelto a descargar la responsabilidad en la selección del curso en el personal técnico del ente autónomo: "Se recibió la propuesta, dirigida a personas emprendedoras. Era gratuito por la coach. Analizado el taller por la funcionaria, se decidió incluirlo previa supervisión de la técnico. Se consideró de interés por lo disruptivo del nombre y con la voluntad de reactivar la estimulación ante el emprendimiento. El error es técnico. Pero todo el mundo tiene derecho a equivocarse", ha explicado la concejala, quien ha reconocido el "error" en el procedimiento: "Pero asumo la responsabilidad. Sé que no volverá a pasar. Ahora, me veo en la obligación de defender el trabajo de los profesionales de la Agencia porque jamás se había ridiculizado a personas que dedican su trabajo para que salgan estos programas". De España ha señalado que "nunca hasta ahora" se ha puesto "en duda ninguno de los cursos impulsados por la agencia".

Desde la oposición, la portavoz socialista, Ana Barceló, ha anunciado que su grupo acudirá a la Unión Europea, que financia este tipo de cursos, ante el contenido de los programas: "Ha terminado responsabilizando a los técnicos y a la oposición. No podemos convertir este curso en una anécdota. No me imagino a usted dirigiéndose a los emprendedores masculinos con estos cursos".

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha recordado que fue su grupo el que alertó de la existencia de este curso y ha asegurado que las explicaciones de De España han sido insuficientes: "Se han dado pocas explicaciones. Además, fue usted quien dijo que el curso era absurdo y ridículo. La culpa no es de las funcionarias, es de usted. ¿Por qué se admitieron estos cursos si usted tenía que supervisarlos? Ha habido dejación de funciones". Desde EU, el concejal, Manolo Copé, ha subrayado que "el error puede ser técnico, pero la responsabilidad es política". Por último, el concejal Óscar Castillo, de Vox, ha restado importancia a la polémica: "El asunto no requería para tanto, pero hay que tener más control y estar más encima de las cosas. Han respondido con celeridad, era un curso de tarot. Otros grupos necesitan estas anécdotas".