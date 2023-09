El pleno de Alicante del mes de septiembre, el primero tras las vacaciones de verano, ha aprobado la constitución de una comisión no permanente para luchar contra el ruido en el Casco Antiguo. Sobre el papel busca "realizar el seguimiento tanto del proceso de elaboración del Plan de Acción Zonal y, como consecuencia de ello, determinar si la zona ha de ser Ia declaración vigente de ZEPAE o de ZESAE o ZAS y su aplicación". La propuesta, llevada por todos los grupos municipales, supone recuperar la comisión ya impulsada durante el pasado mandato, y que se extinguió con las elecciones municipal.

La comisión, en la que estarán representantes de todos los grupos municipales, se reunirá por primera vez en un plazo máximo de 15 días naturales desde este jueves, cuando se fijará también el calendario de trabajo. La periodicidad será mensual. Las sesiones de la comisión serán públicas y abiertas a la participación de todas las asociaciones vecinales y entidades asociativas constituidas, cuyo ámbito de actuación incluya cualquiera los espacios públicos afectados.

En el debate, el vicealcalde y concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha asegurado que esta propuesta era una "deuda" del Ayuntamiento con los vecinos. "No podíamos fallar a los vecinos. Pido altura de miras, porque lo que se espera de nosotros es dar soluciones. Ahora toca escuchar a los implicados y dejar trabajar a los técnicos para compatibilizar el derecho al descanso y al legítimo derecho a la actividad".

Por su parte, la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, ha solicitado que "mientras dura esta comision se aplique la normativa vigente para intentar garantizar el descanso vecinal". Desde Vox, el portavoz adjunto, Mario Ortolá, ha pedido "apuntar bien no vaya a ser que haya bajas colaterales". El portavoz de Compromís, Rafa Mas, por su parte, se ha puesto la medalla de la comisión: "Fuimos los precursores de esta iniciativa. Pero seguimos a la espera de la ordenanza del ruido". Por último, el concejal de EU-Podemos, Manolo Copé, ha subrayado que "nadie culpa a la hostelería de los males", el problema "es no tener estrategia, no saber qué hacer con el modelo de ciudad".

La comisión para intentar luchar contra el ruido, según el acuerdo aprobado, "debe ser la muestra de la voluntad política de todos los grupos municipales de acabar con un problema que padecen los vecinos del Casco Antiguo", siendo el "instrumento a través del cual el equipo de gobierno podrá trasladar a la oposición y a los vecinos los trabajos que se van llevando a cabo por parte de los técnicos".

Seguidamente, el Pleno de Alicante ha aprobado una comisión para "abordar las necesidades específicas de los barrios de la Zona Norte de Alicante", con los votos a favor de PP y Vox, junto a la abstención de EU y el rechazo del PSOE y Compromís. El debate ha estado marcado por la tensión entre los grupos, con acusaciones de "xenofobia" y "racismo" contra Vox, que al defender la iniciativa ha hablado de "velos" y de "ninis con camisetas del PSG", en alusión a menores magrebíes. De hecho, Compromís ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la formación ultra por presuntos "delitos de odio contra colectivos vulnerables". La propuesta de Vox hablaba de "la degradación de los barrios por la ocupación ilegal, la inmigración ilegal, la delincuencia y la inseguridad", además de subrayar que "grupos de menas en el barrio de Virgen del Remedio tienen atemorizados a los vecinos de esa misma calle".

Por otro lado, Compromís no ha conseguido los apoyos necesarios (PP y Vox han votado en contra) para aprobar una comisión para la actualización del mapa escolar, garantizar la ejecución del plan Edificant y coordinación de las infraestructuras educativas de la ciudad de Alicante.

Más suerte ha tenido EU-Podemos con su propuesta para crear una comisión para la protección y recuperación del Valle de Fontcalent, al sumar los votos a favor de todos salvo la abstención de Vox.

Impuestos y deporte

Previamente, el Pleno ha aprobado la modificación de la Ordenanza del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), con los votos a favor de PP y Vox, que ha conseguido bajar el tipo del 4% previsto al 3,25%, que supone una reducción de los ingresos previstos en 1,5 millones de euros. Además, también se ha dado luz verde al cambio del Reglamento del Consejo Local de Deportes, también con los apoyos del PP y Vox, frente al rechazo de la izquierda por excluir a los vecinos y las familias de este órgano.

"Nunca hasta ahora..."

La concejala de Empleo y responsable de la Agencia de Desarrollo Local, Mari Carmen de España, ha vuelto a descargar la responsabilidad en la selección del curso en el personal técnico del ente autónomo: "Se recibió la propuesta, dirigida a personas emprendedoras. Era gratuito por la coach. Analizado el taller por la funcionaria, se decidió incluirlo previa supervisión de la técnico. Se consideró de interés por lo disruptivo del nombre y con la voluntad de reactivar la estimulación ante el emprendimiento. El error es técnico. Pero todo el mundo tiene derecho a equivocarse", ha explicado la concejala, quien ha reconocido el "error" en el procedimiento: "Pero asumo la responsabilidad. Sé que no volverá a pasar. Ahora, me veo en la obligación de defender el trabajo de los profesionales de la Agencia porque jamás se había ridiculizado a personas que dedican su trabajo para que salgan estos programas". De España ha señalado que "nunca hasta ahora" se ha puesto "en duda ninguno de los cursos impulsados por la agencia".

Desde la oposición, la portavoz socialista, Ana Barceló, ha anunciado que su grupo acudirá a la Unión Europea, que financia este tipo de cursos, ante el contenido de los programas: "Ha terminado responsabilizando a los técnicos y a la oposición. No podemos convertir este curso en una anécdota. No me imagino a usted dirigiéndose a los emprendedores masculinos con estos cursos".

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha recordado que fue su grupo el que alertó de la existencia de este curso y ha asegurado que las explicaciones de De España han sido insuficientes: "Se han dado pocas explicaciones. Además, fue usted quien dijo que el curso era absurdo y ridículo. La culpa no es de las funcionarias, es de usted. ¿Por qué se admitieron estos cursos si usted tenía que supervisarlos? Ha habido dejación de funciones". Desde EU, el concejal, Manolo Copé, ha subrayado que "el error puede ser técnico, pero la responsabilidad es política". Por último, el concejal Óscar Castillo, de Vox, ha restado importancia a la polémica: "El asunto no requería para tanto, pero hay que tener más control y estar más encima de las cosas. Han respondido con celeridad, era un curso de tarot. Otros grupos necesitan estas anécdotas".

Debate sobre la educación

Tras la comparecencia sobre el curso de tarot, De España ha vuelto a interventir, pero en esta ocasión a petición del PSOE. La también edil de Educación ha explicado, entre otras cuestiones, ha desvelado que los alumnos del Santo Ángel de la Guarda pasarán a barracones durante las obras de rehabilitación del centro, pendientes de ser licitadas, como el resto de centros incluidos en el Plan Edificant. "Están ya para licitarse", ha asegurado.

Por otro lado, De España ha asegurado que la construcción de los dos colegios va a diferente ritmo. Y es que, según ha dicho, el proyecto de El Somni ha conseguido el visto bueno técnico, mientras que el relativo a la Cañada del Fenollar ha obtenido un dictamen desfavorable, por lo que tiene que subsanarse el documento. Por otro lado, la edil ha admitido que la Generalitat tendrá que aumentar el presupuesto previsto para estos centros ante el aumento de los costes. "La asignación ya es insuficiente. Por lo tanto, estamos preparando el documento que nos permite solicitar la ampliación de resolución para que la Conselleria de Educación lo tenga lo antes posible", ha afirmado.

Respecto al CEIP La Almadraba, De España ha señalado que "la licencia se aprobará en breve", tras "subsanarse errores".

Arranque de las declaraciones institucionales: Libia y Marruecos

Tras el turno de ruegos y preguntas y antes del receso para comer, el Pleno aprobado por unanimidad una declaración institucional para manifestar su "solidaridad con las familias de las personas heridas, fallecidas y con los supervivientes de las inundaciones en Libia, con quienes han sufrido la pérdida de sus hogares y enseres y, en general, con todos aquellos que se han visto afectados de algún modo".

De igual modo, el Ayuntamiento ha dado luz verde a una propuesta conjunta para trasladar "toda su solidaridad y afecto a la población marroquí, y a cuantas personas se hayan visto afectadas por el seísmo, y la hacemos extensiva a los residentes en nuestro país". Además, se ha sumado "a las iniciativas de ayuda a la población para paliar las terribles consecuencias del terremoto" y se ha puesto "a disposición del Gobierno de España, con todos nuestros medios, para colaborar en cualquier tipo de actuación humanitaria, en el marco de los mecanismos de ayuda activados".

Un arranque en "familia"

La sesión vespertida del pleno de septiembre ha arrancado con una declaración institucional del PP para rechazar proyecto de aparcadero de ADIF y del ministerio en la zona de expansión de la ciudad por su acceso sur, en los terrenos de la antigua Estación de Benalúa. La iniciativa, que ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos, también exige al Gobierno de España y a ADIF que retiren de manera inmediata este proyecto y busquen otras alternativas, además de recordar que el Ayuntamiento "agotará todas las vías legales y/o judiciales respecto a cualquier proyecto de este tipo en defensa de los legítimos intereses de los alicantinos".

Antes del debate, ha intervenido el presidente de la asociación de vecinos Parque del Mar, quien ha empezado su participación con la bancada del PP prácticamente vacía, con la presencia del alcalde y cuatro ediles más. El resto han ido llegando poco a poco.

Por otro lado, el Pleno de Alicante ha aprobado una iniciativa del grupo municipal del PP para rechazar "cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito", al considerar que "el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes para su cumplimiento". La propuesta ha sumado los votos de PP y Vox, frente al rechazo de la izquierda. La portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha subrayado que se trata de "un inasumible precio político para cualquier gobernante". En Vox han asegurado que España está "a punto de vivir un golpe de estado desde La Moncloa". Desde la izquierda municipal, han recordado que en España ha habido otras amnistías, como relativa a la Hacienda Pública, además de lamentar que el Pleno de Alicante debata cuestiones de índole nacional en lugar de centrar las iniciativas en cuestiones locales.

También ha salido adelante otra iniciativa del PP con la vista puesta a nivel nacional. En concreto, la propuesta, que se ha aprobado por la abstención de Vox, incluye acuerdos como rechazar "cualquier proyecto que trate de romper la igualdad o de reconocer privilegios a ciudadanos o territorios en cualquier parte de España y que atente a lo dispuesto por la Constitución española".

De igual forma, el PP ha conseguido aprobar una declaración institucional para "apoyar a todas aquellas victimas de las agresiones sexuales y en especial a aquellas a las que se han visto gravemente perjudicadas por las indeseables consecuencias de la ley del 'solo sí es sí'". En esta ocasión, Vox sí ha votado a favor, junto a los populares.

La que finalmente no se ha votado ha sido, tal vez, la propuesta plenaria más esperada del orden del día. Vox, cuando se debatía la declaración previa, ha anunciado que su grupo retiraba la siguiente iniciativa: promover que la ciudad pase a ser de predominio lingüístico castellano, lo que en la práctica supondría una reducción de la presencia del valenciano en las aulas. "Nos han comunicado que se está trabajando en una reforma para eliminar desde al gobierno de la Generalitat la imposición lingüística en la ciudad de Alicante. Así que en base a la buena fe, tanto en la confianza de que PP y Vox quieren lo mismo, vamos a retirar la declaración, pero pedimos al PP vigilar la actividad legislativa por si no se abordarse nuestra exigencia de que los alicantinos, como los de Monforte o Aspe, también queremos tener los mismos derechos", ha sido la explicacion dada por el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, para retirar la propuesta, dando así aire al PP, que no se ha tenido que posicionar explícitamente en el Pleno, esta vez con las siglas también al frente de la Generalitat. Además, así el gobierno de Carlos Mazón no cuenta con la "presión" directa del Ayuntamiento de Alicante, en el caso de que los populares se hubieran mantenido en el "sí" votado en el mandato pasado. Eso sí, Vox ha conseguido poner el foco en la ciudad respecto al debate de la presencia del valenciano en las aulas.

Desde la Conselleria de Educación, dirigida por el popular José Antonio Rovira, se han limitado a apuntar que la propuesta está "en estudio", pero evitando hacer suyas las palabras del "número dos" de Vox en el Pleno de Alicante.

"Sóc d'Alacant. Estime el valencià"

Este iba a ser el cuarto intento de la formación ultra de conseguir el apoyo del pleno para trasladar a la Generalitat y las Cortes la propuesta para que Alicante pase a ser de predominio lingüístico castellano, frente al actual valenciano, tal y como marca la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano. En las tres tentativas anteriores, durante el pasado mandato, nunca se aprobó por el decisivo posicionamiento de Ciudadanos, que ya no tiene representación en la Corporación municipal tras su debacle en las elecciones del pasado 28M. En enero de 2020, los naranja votaron "no", junto a los grupos de la izquierda. En los dos intentos posteriores, tanto en diciembre de 2020 como en enero de 2022, Ciudadanos se pasó a la abstención, que siguió siendo clave para que la propuesta no fuera aprobada.

El principal acuerdo de la iniciativa finalmente retirada buscaba que el Pleno inste a las Cortes Valencianas -que es el Parlamento que tiene la competencia- "a la modificación de la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del valenciano, eliminando al término municipal de Alicante del artículo 35 (términos municipales de predominio lingüístico valenciano) e incluyéndolo en el articulo 36 (términos municipales de predominio lingüístico castellano)".

La decisión de Vox, con todo, ha sido recibida con un aplauso por personas que se habían dado cita en el Salón Azul, llenando la zona reservada para los visitantes, para defender la presencia del valenciano en la ciudad de Alicante. "Sóc d'Alacant. Estime el valencià", rezaban carteles que se han mostrado.

En la recta final del pleno se ha aprobado una propuesta, a petición de Compromís, para mostrar el "merecido reconocimiento a las jugadoras de la selección española de fútbol", además de la "condena de expresiones y comportamientos machistas en el fútbol femenino y en el deporte general". La iniciativa ha contado con el apoyo de todos los grupos, salvo la abstención de Vox.