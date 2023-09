Los residentes de la Albufereta están hartos de no poder dormir. Así lo aseguran varios de ellos, pertenecientes a la asociación de vecinos Playa Blanca, que agrupa a diversas urbanizaciones de la zona. El motivo, aseguran, es el nuevo restaurante Punta Piedra, cuyos espectáculos llevan la música hasta altas horas de la madrugada.

"Nos tiene hasta las cuatro de la mañana con la música a toda pastilla. Los fines de semana también. La música está a un volumen brutal, yo estoy en la playa de la Almadraba, pero en toda la zona de la Albufereta y el Cabo rebota también. Es como si estuviéramos en Hogueras", lamenta Encarna Ferrer, una de las residentes que pertenece a la asociación. Lo mismo señala Biotza del Campo, también vecina: "Es un club que abre seis días de la semana hasta altas horas de la madrugada. Por cómo está situado, el ruido se dispersa por toda la bahía".

Desde la empresa a la que pertenece el restaurante, Forty Gestión, defienden que el local abre hasta las 3.30 horas de la madrugada porque es la hora que les permite la licencia. Añaden que la Policía Local ha acudido en diversas ocasiones a lo largo del verano a tomar mediciones del sonido, pero que estas siempre han sido correctas.

Una defensa a la que se suma la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa), a través de su presidente, Javier Galdeano: "Hay una normativa que se aplica a todos, sea Punta Piedra u otro. Si la normativa la cumple, la cumple. Y si la incumple, que le sancionen, como a quien va a 200 kilómetros por hora por la autovía. Si no la cumpliera estaría machacado a sanciones, pero en su licencia se manifiesta su clase de negocio, su horario y los decibelios que puede emitir. Al estar al aire libre no se le puede exigir una auditoría acústica igual que a los lugares cerrados. Las mediciones hay que tomarlas desde las casas".

Los vecinos señalan que ya han presentado sus quejas de manera formal al gobierno local: "El Ayuntamiento está sin hacer nada cuando están incumpliendo la ordenanza del ruido. En su página anuncian actuaciones pero es discriminatorio también para otros negocios a los que no se les permite hacer lo mismo", señala Ferrer. Del Campo apunta que entienden que tiene que haber fiesta, pero que se puede controlar la dispersión del sonido: "Que controlen un poco la dispersión del sonido y ya está, porque el tema de que sea todos los días es lo que desgasta y no se puede descansar". "La asociación de vecinos Playa Blanca junto con otros vecinos ya han mandado a la sede electrónica del Ayuntamiento quejas, y ahora vamos a poner una denuncia", subraya Ferrer.

El Ayuntamiento de Alicante, por su parte, reconoce que "ha conocido recientemente las demandas de los vecinos" y añade que "ha iniciado los trabajos de averiguación para, en su caso, exigir el cumplimiento de la normativa antirruido y garantizar el derecho al descanso de los vecinos". A estos efectos, apunta, "se realizarán controles de la emisión del ruido desde el mismo local y desde las viviendas de los denunciantes para comprobar si se registran niveles por encima de lo establecido y actuar en consecuencia".

Rambla y Casco Antiguo

Los vecinos de la Rambla aseguran que es difícil conciliar el sueño por los continuos ruidos que se emiten en la avenida. Unos ruidos que, matizan, no son solo de los establecimientos, sino también de las basuras y de la gente que sale de fiesta por la zona.

Pedro es uno de los afectados: "Por la noche está la hostelería, la gente por la calle gritando y habría que controlar que no se peguen voces por la calle a las tres o a las cuatro de la madrugada". El vecino apunta que, cuando estos acaban, se unen a los servicios de recogida de basura desde las seis de la mañana: "Cuando acaba eso empiezan las basuras, el vidrio y, en definitiva, no se puede dormir. Esto no es un polígono y hay que descansar. Creo que habría que cuidarlo porque no creo que beneficie tampoco al turismo, y a las personas que viven aquí hay que cuidarlas".

También se ha manifestado en este sentido al asociación de vecinos Laderas del Casco Antiguo, quienes insisten en la importancia de garantizar el derecho al descanso. En un escrito, indican que la administración pública está trabajando hacia este objetivo con la aprobación de la nueva normativa y reconocen el trabajo del concejal Manuel Villar "tras años de no ser así".

Pese a ello, lamentan que el Ayuntamiento siga "concediendo licencias de bar o dando veladores a pubs y bares en zonas donde la contaminación acústica es muy alta, acrecentando el problema y con horarios incompatibles con el descanso".