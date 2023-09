La rama de la psicología es la que más ha crecido en el ámbito sanitario en los últimos años. La expansión que ha vivido el gremio en todas las áreas ha sido muy importante, pero la que más ha notado este crecimiento es la rama de la psicología clínica. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, hay 38.427 profesionales colegiados, un 437% más que los registrados hace 10 años en la misma rama de especialización. Pasar de 7.137 profesionales clínicos a cerca de 39.000 es un incremento muy notorio. La vicedecana del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, Andrea Ollero, entiende que esta proliferación de psicólogos está relacionada «con una preocupación social generalizada por la salud mental». Así, la demanda de psicólogos ha crecido en los diferentes ámbitos que abarca la profesión, aunque entiende que «ha crecido a mayor ritmo que la oferta de psicólogos por parte de la administración».

Ollero cataloga el oficio de la psicología como «la disciplina científica y la profesión del siglo XXI». Hay profesionales en muchos ámbitos diferentes de la sociedad: de salud, jurídicos, educación, social, trabajo, deportes y un largo etcétera. Por ello, cree que las administraciones deberían adecuar un número de profesionales acorde con el crecimiento de la demanda de la población.

El Colegio Oficial autonómico, atendiendo a sus propias estadísticas, informa que actualmente, en la Comunidad Valenciana, hay 9.923 profesionales colegiados pese a que no pueden determinar sus ramas debido, principalmente, a que hay casos de psicólogos que no están ejerciendo o profesionales que abarcan diferentes ramas de la psicología. No obstante, lo que sí ha podido mostrar es que el 81,2% del total de profesionales colegiados son mujeres.

Respecto a la diferenciación por provincias, Alicante es la que cuenta con un menor número de psicólogos colegiados, con una cifra que ronda los 1.200. En segundo lugar se encuentra Castellón, con más de 2.700 profesionales registrados. Valencia es la primera provincia de la Comunidad en cuanto a número de psicólogos, con una cifra en torno a los 6.000 profesionales. Los números no son exactos puesto que hay colegiados que trabajan en otra provincia diferente a la que estén registrados.