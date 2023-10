Los profesores se quejan de los retrasos reiterados en el pago de nóminas de la Generalitat. Este malestar se refleja en una encuesta realizada por el sindicato mayoritario de enseñanza STEPV. "Nuevamente en este curso muchas personas no han cobrado la nómina de septiembre o complementos correspondientes (trienios y sexenios) y hay tribunales de oposición que todavía no han cobrado o profesores técnicos de Formación Profesional que ha pasado a Secundaria y continúa cobrando como A2. Los atrasos e impagos en las nóminas del profesorado se han agravado y diversificado este inicio de curso", explican desde el sindicato.

A día de hoy han respondido a la encuesta algo más de un millar de docentes en la Comunidad (1.074) y de ellos unos 700 aseguran no haber recibido todavía la nómina de septiembre, es decir, un 70% de los que han participado en el muestreo.

Son trabajadores que "se encuentran en casuísticas muy diversas que no hacen más que constatar una realidad que se produce año tras año". De ellos, 662 son funcionarios de carrera, 329 interinos y 84 están en prácticas, y por provincias las incidencias se distribuyen en un 46,6 % en Valencia, un 34,9 % en Alicante (245 profesores) y un 18,5 % en Castellón.

En todos los cuerpos docentes se han registrado incidencias, más entre el profesorado de Secundaria (el 59,1%) y maestros (31,1 %).

Al 42 % se le adjudicó su plaza el pasado 23 de agosto, mientras que el resto la han recibido a lo largo de septiembre o son funcionarios de carrera que han cambiado de destino a través del concurso general de traslados, comisiones de servicio o han reingresado en la docencia tras una excedencia.

Según el STEPV, la mayor parte del profesorado que no ha cobrado la nómina de septiembre corresponde a interinos que han adquirido la condición de funcionarios a través del concurso de méritos, algunos con muchos años de servicios prestados para la administración pública autonómica y que han visto cómo, "repentinamente", se han quedado este mes sin ingresos.

Sobre los atrasos, los más significativos son los referidos a trienios y sexenios, con 204 personas que no los tienen regularizados en la nómina.

El sindicato añade que los miembros de los tribunales de procesos selectivos tampoco han cobrado, y 55 de ellos son de las convocatorias de oposiciones de 2022, aunque también hay de cursos anteriores.

Trienios y sexenios

Subraya el sindicato "los impagos de los trienios y sexenios del año de prácticas de 2019-2020, donde hay un acuerdo para pagar del 1 de enero al 31 de agosto de 2020 que a estas alturas todavía no se ha aplicado". También son "sangrantes" los impagos de las personas que han actuado como miembros de tribunales en procesos selectivos, 55 de estas personas son de las convocatorias de oposiciones de 2022, a pesar de que también se han manifestado impagos de cursos anteriores.

En otra línea, destacan que dos tercios del profesorado técnicos de Formación Profesional, PTFP, que se ha integrado en el cuerpo de Secundaria ha manifestado que todavía no ha cobrado como grupo A1, cuando el cambio de cuerpo en el ámbito administrativo ya se ha hecho efectivo. Finalmente, también hay 181 personas que no han cobrado o tienen atrasos en el cobro del complemento en lo referente al cargo unipersonal (miembros de equipo directivo, jefaturas de departamento, etc.).

STEPV trasladará estas incidencias a la Conselleria de Educación para que "las subsane lo antes posible y no se vuelva a repetir en la nómina de octubre".

Protesta

Por otro lado, el colectivo de docentes de la provincia muestra su descontento ante la "caótica situación" que está viviendo la comunidad educativa en este inicio de curso 2023-2024.

Uno de los principales motivos son las adjudicaciones de inicio de curso "extremadamente tardías" (28/08), la anulación de la mitad de las adjudicaciones continuas, y las adjudicaciones por difícil cobertura con retrasos "que han provocado un vacío docente en las aulas desde el primer día de clase. Esta pésima gestión de los recursos está privando a miles de alumnos y alumnas, día tras día, semana tras semana, de uno de los derechos más fundamentales: el derecho a la educación".

El colectivo, "ante una silenciosa administración en la mayoría de los casos", ha decidido salir a la calle para denunciar públicamente esta mala gestión y reclamar respuestas y soluciones inmediatas para toda la comunidad educativa, en una concentración que se celebra esta tarde ante la delegación de Educación en Alicante convocada por docentes y por el sindicato Consejo Sindical Obrero.

Agotados

Por un lado, señalan que los docentes que están cubriendo estas horas en los centros por falta de personal, horas que no están siendo cubiertas por la Conselleria de Educación, se encuentran ya agotados "tras estas semanas de caos y casi siempre no son especialistas de la materia a cubrir. En muchas ocasiones, estos mismos docentes que cubren la falta de profesorado son aquellos que tendrían que estar atendiendo al alumnado con necesidades educativas especiales".

"En muchas ocasiones, estos mismos docentes que cubren la falta de profesorado son aquellos que tendrían que estar atendiendo al alumnado con necesidades educativas especiales" Docentes

"En cuanto al cuerpo docente, tanto de carrera como interino, estamos frente a una situación en la que nos sentimos desamparados, incluso maltratados, frente a esta administración que actúa a su voluntad y despreocupadamente, sin respetar los plazos y horarios estipulados, haciendo magia con puestos ofertados que desaparecen sin más explicaciones".

Interinos

También inciden en que a lo largo de septiembre se han incorporado cerca de 30.000 docentes interinos en la Comunidad que tendrían que haber estado en sus puestos el día 1 de ese mes o, como muy tarde, el mismo día que el propio alumnado. "Esta situación, de nuevo, está provocando un agravio comparativo para el alumnado en cuanto a formación se refiere, una sobrecarga para los docentes que están en el centro desde el primer día de curso y un estrés en los docentes interinos que se están incorporando progresivamente conforme Conselleria de Educación decide arbitrariamente autorizarlo".

Los docentes exigen que todos los centros educativos de la Comunidad Valenciana tengan sus plantillas docentes totalmente cubiertas; y que se subsane la decisión unilateral de Conselleria de Educación, y a pocos días del inicio de curso, con respecto al aumento de horas lectivas de inglés y de matemáticas.

Así como que todas las adjudicaciones se publiquen en tiempo y forma para que el propio profesorado que se incorpore pueda hacerlo con normalidad; que todo el alumnado tenga derecho a un transporte escolar de calidad y seguro que cubra sus necesidades; y que todos los procesos de adjudicación sean transparentes y revisados para evitar "adjudicaciones indebidas y/o adjudicaciones telefónicas".