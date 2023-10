Mientras el CEE El Somni, cuyo proyecto técnico ya tiene el visto bueno municipal, se había calculado que tendría un presupuesto de 5,7 millones, el Ayuntamiento estima ahora que el coste rondaría los 7,7 millones de euros, tal y como figura en la plataforma del Edificant, según la actualización realizada en septiembre. Este centro, cuya construcción está delegada desde diciembre de 2020, ocupará una parcela situada entre la avenida Isla de Corfú y el PAU 2 de 10.659 metros cuadrados. La nueva instalación contará con doce aulas, más los programas formativos de cualificación básica. Las aulas tendrán treinta metros cuadrados, un recinto de descanso anexo de veinte metros cuadrados y aseo. También se habilitarán otras cuatro aulas para grupos, una por cada módulo o grupo de aulas. Además, el nuevo centro dispondrá de despacho de dirección y de jefatura de estudios, secretaría, sala de personal del centro, biblioteca, enfermería, sala de visitas, sala del AMPA, conserjería, comedor, sala de usos múltiples, despachos de psicopedagogos con zonas de trabajo personal, orientación y de aislamiento con acolchamiento de paredes y suelo. También se habilitarán un despacho para un técnico en Trabajo Social, aula polivalente, taller de actividades domésticas, sala de equipos de ciclo, almacenes, aseos y salas de instalaciones técnicas, entre otras. En total, 3.495 metros construidos. En el exterior contará con zona de juegos, huerta, zona ajardinada, estacionamiento y superficie para posibles ampliaciones futuras.

Por su parte, el CEIP La Cañada del Fenollar pasaría de 4,7 a 5,8 millones de euros, según la información hecha llegar por el Ayuntamiento a la conselleria. Este centro, que lleva a la espera de ejecutarse desde que fue delegado en enero de 2020, se construirá en la parcela urbanizada por el Ayuntamiento situada entre las calles Aucuba y Madroño y contará con cuatro aulas de Educación Infantil y seis de Primaria, además de otras tres aulas ordinarias adicionales, aulas de apoyo y educación especial, cocina y comedor para 392 comensales en dos turnos, despachos, gimnasio, salas polivalentes, almacén, biblioteca, vivienda para el conserje. Todo ello con una superficie útil de conjunto de 1.475 metros cuadrados, que se eleva hasta los 3.380 metros cuadrados construidos, según datos municipales. Además, contará con otros 2.420 metros cuadrados de espacios exteriores que comprenden extensión de las aulas de infantil al exterior, porches, pista polideportiva, zonas de juegos para Infantil y Primaria, huerto escolar, zonas ajardinada y aparcamiento de automóviles.

Por delante, aunque también arrastrando años de retrasos (unos cinco, de medio), ya van los tres centros que están pendientes de actuaciones más puntuales. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante licitó esta semana las obras en los centros La Florida, Juan Bautista Llorca y Santo Ángel de la Guarda, que en total tienen un presupuesto que ronda los tres millones de euros y plazos de ejecución que van entre los siete y los doce meses.

El concurso se divide en tres lotes. El primero se refiere al CEIP Juan Bautista Llorca de Villafranqueza y comprende las obras de demolición de las antiguas viviendas de maestros para la construcción del comedor y cocina, así como de un gimnasio y adecuación del centro con un presupuesto base de licitación de 1.457.187,50 euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

El segundo lote afecta a las obras comprendidas en el proyecto de construcción de dos aulas de Educación Infantil y reforma en el CEIP La Florida con un presupuesto de salida de 403.414,11 euros y un plazo de ejecución de siete meses.

El tercer y último lote tiene como objetivo adjudicar las obras de ampliación de aulas, construcción de almacén, adecuación de patios exteriores y fachadas, así como la reforma interior del CEE Santo Ángel de la Guarda, con un presupuesto de partida de 957.526,76 euros y un plazo de ejecución de nueve meses.

Estos tres colegios de la ciudad de Alicante llevan esperando la ejecución de las obras desde septiembre de 2018, fecha en la que se delegó la obra desde conselleria dentro del Plan Edificant. Hasta la fecha, a la espera de la adjudicación de los contratos y el inicio de las obras, la construcción de una escalera de emergencias en el colegio Emilio Varela, con una inversión de 44.000 euros, es el único balance del Plan Edificant en la ciudad de Alicante, cuya ejecución ha enfrentado en los últimos años al Ayuntamiento con la Generalitat e incluso ha generado tensiones a nivel interno, por las trabas puestas por Intervención.

El grupo municipal socialista ha exigido a la concejala de Educación, Mari Carmen de España, que dé explicaciones "urgentes sobre cómo, cuándo y dónde" se reubicará al alumnado del colegio de educación especial Santo Ángel de la Guarda. En el último pleno, la concejala anunció que las obras de remodelación de este centro comenzarían antes de diciembre. Aseguró además que los alumnos serían trasladados a barracones. "Sin embargo, hasta el momento, la comunidad educativa no ha recibido la suficiente información sobre ese extremo, lo que demuestra que no existe ningún tipo de planificación y que se actúa a golpe de ocurrencias", asegura el concejal socialista Emilio Ruiz, quien considera "inaceptable que la responsable de Educación no se haya reunido previamente con la comunidad educativa para consensuar las actuaciones para trasladar al alumnado y, sin embargo, anuncie en un pleno que serán reubicados en aulas prefabricadas antes de que acabe el año". "Dadas las características específicas del alumnado es imprescindible que el cambio de ubicación temporal se planifique junto a los especialistas y las familias, que son quienes de verdad conocen las necesidades tan particulares de los alumnos y alumnas”, ha subrayado Ruiz.

A este respecto, el grupo socialista ha registrado una batería de preguntas dirigidas a la concejala para conocer "cuál es el plan diseñado, si es que existe, para el cambio de ubicación y, lo más importante, para garantizar un traslado en condiciones y una ubicación decente durante los nueve meses que, en principio, se extenderán los trabajos". "Con este traslado serán dos los colegios de educación especial que operarán en barracones en la ciudad de Alicante, después de que se hiciera lo mismo con el CEE El Somni", según Ruiz, quien ha subrayado que todo por "culpa de un gobierno del PP que ha venido boicoteando el plan Edificant mientras el Botànic estaba en la Generalitat y que ahora pretende acelerarlo con prisas y sin el diálogo que se requiere en intervenciones de este tipo".

Desde el equipo de gobierno de Alicante, por su parte, se han limitado a asegurar, a preguntas de este diario, que "se han empezado a estudiar las distintas soluciones posibles para garantizar el traslado y funcionamiento del centro durante las obras, al acometerse una rehabilitación integral". "Sin ir más lejos, la concejala se ha reunido ya con la dirección del centro, AMPA, consellería y técnicos municipales y se están evaluando distintas posibilidades, sin que se haya adoptado todavía ninguna decisión", han añadido.