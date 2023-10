La Conselleria de Educación, Universidades y Empleo subraya que ha mejorado en un 30% el pago de las nóminas a docentes en el mes de septiembre respecto al año pasado en las provincias de Valencia y Alicante, donde se han contabilizado 985 casos de demora en 2023 frente a los 1.414 de 2022. De este modo quieren salir al paso de las quejas de docentes y sindicatos del atraso en los pagos.

Según los datos recopilados por las direcciones territoriales, en Valencia el número de docentes en esta situación ascendería a 480, mientras que en el mismo periodo de 2022 la cifra ascendió a 841. Hay que tener en cuenta, además, que este curso hay nuevos grupos, como los funcionarios de carrera procedentes del proceso de estabilización, que no existían el año pasado, por lo que la diferencia sería todavía más amplia.

Desde la Conselleria recalcan que se trabaja para que estas cifras todavía sean menores. "Es un hecho recurrente, que sucede año tras año, ya que intervienen distintos factores", afirman en un comunicado.

"Es un hecho recurrente, que sucede año tras año, ya que intervienen distintos factores" Conselleria de Educación

Así, en el caso de la provincia de Valencia se ha detectado un número considerable de profesorado estabilizado, hasta 170 personas, que no han realizado correctamente el proceso de alta telemática y de alta de número de cuenta en el sistema Proper, mientras que entre los funcionarios de carrera hay 70 casos en la misma situación, consideraciones que afectan a la confección de la nómina.

También se han constatado 69 funcionarios de carrera no procedentes de estabilización con retrasos en la nómina de septiembre, frente a los 253 de este mismo grupo en 2022.

Interinos

Asimismo, el número de funcionarios interinos con vacantes antes del 15 de septiembre en la provincia de Valencia que han experimentado algún retraso en la nómina es de 111 en 2023, frente a los 571 de 2022, mientras que en este mismo campo en la provincia de Alicante son 181 en 2023, frente a los 546 de 2022.

En el caso de Alicante se han constatado también errores en los trámites efectuados por algunos grupos. Así, entre los 157 funcionarios de carrera procedentes del proceso de estabilización, hay 136 que no han realizado el trámite Proper correctamente, y entre los funcionarios interinos con vacante antes del 15 de septiembre hay 76 que no han hecho el trámite de forma correcta y otros 35 que no han hecho el alta en nómina. Por su parte, los datos referentes a la provincia de Castellón se encuentran en fase de recopilación.