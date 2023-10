El PSOE, a través del concejal Raúl Ruiz, ha denunciado que el proyecto de renovación del Palmeral "se encuentra paralizado". La actuación anunciada por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que aseguró que estaría concluida antes de finalizar 2023, ha despertado las críticas de los socialistas que alegan que la obra "se ha quedado a medias".

El edil socialista lamenta que "en pleno mes de octubre (el gobierno local) ni siquiera ha licitado la segunda fase, después de que la primera haya concluido con evidentes deficiencias y sin invertir fondos en la renaturalización que precisa este área de gran valor medioambiental".

Así, Raúl Ruiz ha explicado que la primera fase de las obras de renovación del Palmeral se completó en unas condiciones "que nunca debieron permitirse" por parte del Ayuntamiento de Alicante. “Barcala no solo gastó 425.000 euros en una pista de saltos para bicis que no tiene demasiada demanda, sino que también lo destinó a unas reparaciones del parque que no han solucionado absolutamente nada”.

El PSOE pone el foco en las fuentes pergoladas que "volvieron a estropearse y a humedecer las paredes desde el mismo momento en que se marcharon los operarios, motivo por el que siguen inhabilitadas" y en la ampliación del baño, "que se completó con azulejos de diferentes tipos". También hace alusión al embarcadero, cuya rehabilitación también fue anunciada como elemento fundamental en la restauración del parque y que, expone, "continúa en estado ruinoso y con el techo de la caseta hundido, dejando su interior expuesto al desgaste de la intemperie".

Ruiz ha recordado que tras ser ejecutada esta primera fase de obras en el Palmeral de San Gabriel, Luis Barcala anunció el pasado mes de julio que se destinaría un millón de euros para la segunda fase, que estaría acabada en este 2023 y que daría solución a las carencias pendientes: “Estamos ya en octubre y ni siquiera ha comenzado a licitar los trabajos. El acuerdo de la junta de gobierno que debe desarrollar los pliegos de la segunda fase es un verdadero manifiesto de la obsesión de Barcala por la pavimentación compulsiva de nuestros espacios verdes, convirtiendo los senderos y el entorno de zonas recreativas de nuestro Palmeral en paisajes no muy distintos a los que se ven en un parking”.

Para el concejal socialista, "no tiene sentido" que el gobierno del PP haya incrementado el precio del mantenimiento de zonas verdes en 1,8 millones "para ampliar la cobertura de áreas que ya debió contemplar cuando se apresuró a prorrogar el contrato, mientras sigue talando árboles urbanos y llena de cemento las que ya existen, como pretende con la segunda fase del Palmeral". Además, añade que “lo que se está haciendo con obras como esta es abaratar el mantenimiento de lo que ya teníamos y despreciar el valor de nuestro patrimonio verde”.

Los socialistas denuncian que el Palmeral que va a dejar el gobierno local "tiene indudablemente menos palmeras y más cemento que cuando lo encontró". Ruiz ha concluido argumentando que “después de unos años en los que se han perdido decenas de ejemplares por estrés hídrico y falta de mantenimiento, es fundamental que se haga una auditoría exhaustiva al arbolado para solucionar el abandono generalizado que viene sufriendo. Tenemos que priorizar en la renaturalización de este espacio con el fin de ponerlo en valor como el icono medioambiental que siempre fue para los alicantinos”.