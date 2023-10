Una multa en seis meses por no recoger heces de perro en la ciudad de Alicante. Este es uno de los balances más llamativos de las sanciones impuestas por el Ayuntamiento de Alicante durante el primer semestre de este año por incumplimientos de la ordenanza municipal de limpieza, según los datos oficiales. En total, el Consistorio puso 147 sanciones, lejos de una al día, entre enero y junio de 2023, lo que supone una reducción de las multas respecto al mismo periodo del año anterior, cuando las personas castigadas por no cumplir la ordenanza ascendió a 176, una cifra similar a la que se registró en la segunda mitad del pasado año, con 174 multas en total.

Frente a las casi simbólicas sanciones de hasta 780 euros por no recoger los excrementos de animales, pese a la cantidad de heces que se acumulan tanto en las calles como en los parques de la ciudad por la existencia de incívicos, el artículo que acumula la mayor parte de las sanciones es el relativo a satisfacer necesidades fisiológicas (como miccionar o defecar) en la vía pública por parte de ciudades. En este caso, la Policía Local puso hasta cuarenta multas -por un importe máximo de 300 euros- durante los primeros seis meses. Eso sí, son casi la mitad que en el mismo periodo de 2022, cuando se alcanzó la cifra de 76.

El exceso de carga máxima autorizada en contenedores de obra fue el motivo de 23 sanciones entre enero y junio, que ascienden económicamente hasta los 1.050 euros. Sin embargo, si se suman las multas puestas por los dos artículos de la ordenanza que tratan sobre verter escombros en parcelas se llegó hasta las 26, con hasta 3.000 euros por cada una de ellas. Siguiendo con los escombros, hubo cuatro ciudadanos sancionados por echarlos en contenedores de basura, por lo que tuvieron que pagar hasta 780 euros.

Nueve multas se impusieron, por otro lado, por escupir en la vía pública en el primer semestre de este año (hasta 210 euros), en un artículo que también incluye otras acciones prohibidas como tirar papeles, cartones, bolsas de plástico, chicles, comida, colillas en la vía pública.

Hasta ocho multas en seis meses, por otra parte, se tramitaron al amparo del artículo que impide lavar vehículos en la vía pública sin autorización municipal, aunque la mayoría fueron en concreto por verte aceite de coche al suelo. La misma cifra de sanciones se impusieron entre enero y junio por ensuciar la calle con envases o envoltorios de plástico, cartón, metal o similares, siempre que no genere riesgo para las personas. En cifras aún más residuales se encuentran las multas por colocar carteles o repartir octavillas, que en total suman dos sanciones, en un artículo que también contempla la realización de pintadas (grafitis), que en este primer semestre no fueron motivo de ninguna acta policial en la ciudad de Alicante, según las cifras oficiales del Ayuntamiento.

Por último, solo se impuso una multa por depositar restos de poda en la vía pública y otra por verter agua sucia en la vía pública, en espacios públicos o en paseos o zonas colindantes de las playas, al margen de la sanción tramitada por el Ayuntamiento contra un ciudadano por no recoger las heces de su perro. Estas cifras contrastan, al menos por ahora, con la intención del Ayuntamiento de Alicante de aumentar las sanciones para intentar mejorar la sensación de limpieza en la ciudad, tal y como admitió el concejal del área durante el pasado mandato.

De hecho, en esa línea, el gobierno liderado por Luis Barcala ha manifestado su intención de que los inspectores de limpieza puedan multar como los policías locales a quienes incumplan la ordenanza. Este es uno de los propósitos que busca el Ayuntamiento de Alicante con la nueva ordenanza de limpieza de los espacios públicos y de gestión de Residuos. El ejecutivo local considera «necesario dotar de mayores facultades al servicio de inspección municipal para que pueda levantar actas y realizar denuncias que permitan iniciar expedientes sancionadores cuando el autor o responsable de la infracción no sea una persona física». Y es que, según el portavoz del gobierno y concejal de Limpieza, Manuel Villar, «interesa ampliar la condición de autoridad de los inspectores para que puedan multar porque ellos están a pie de calle pero no tienen esas facultades». «Nos preocupan las sanciones, no podemos depender solo de la Policía», añadió recientemente. Actualmente, la ciudad cuenta con seis inspectores en servicio, aunque el ejecutivo local pretende ampliar la nómina hasta los doce.