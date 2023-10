En las partidas rurales de Alicante cada vez hay más preocupación por el aumento de robos en las casas. Los vecinos señalan que se sienten desprotegidos y que temen dejar las casas vacías, ya que los ladrones suelen entrar a las viviendas cuando no hay nadie dentro. En algunas de las partidas se han llegado a montar patrullas vecinales, mientras que otras temen hacerlo porque «nunca sabes si te los vas a encontrar y si van a ir armados». Los diferentes cuerpos de seguridad se coordinan para cubrir la zona y remarcan que el número de efectivos por persona es superior al que hay en los barrios de la ciudad.

«Han entrado desde verano. No solo en Moralet, también en Cañada del Fenollar y otras. Te sientes vulnerado porque entran a tu vivienda cuando no estás y hay vecinos que ya no quieren dejar la casa sola, y se turnan para salir con su familia», explica María López Medel, presidenta de la asociación de vecinos Nou Moralet.

Un incremento de robos que se constata en los datos de la Policía Nacional, aunque desde el cuerpo lo describen como «sustancial pero no significativo». Además, explican que cubrir las partidas rurales es diferente a patrullar cualquier barrio de la ciudad: «Son zonas delicadas porque se tarda mucho en ir. Se ha aumentado el refuerzo policial notablemente. El número de efectivos que se destina en comparación con la gente que vive es proporcionalmente mayor».

Algunas de las partidas rurales son cubiertas por la Policía, pero Moralet y Verdegás corresponden a la Guardia Civil. El motivo es que el puesto de mando de San Vicente queda más cerca de estas últimas. Pese a ello, ambos cuerpos aseguran que la coordinación es máxima.

Puesto este medio en contacto con el Ayuntamiento de Alicante, no ha detallado el rol que cumple la Policía Local.

Varias asociaciones de vecinos contactadas por este medio consideran que es necesario reforzar la seguridad en las partidas rurales. Este verano, en la Cañada del Fenollar los residentes se organizaron para llevar a cabo patrullas vecinales. Una práctica que desaconsejan desde la propia Policía Nacional y que otros grupos de residentes como los de Nou Moralet rechazan llevar a cabo por el temor a encontrar a algún ladrón armado.

Fuentes policiales insisten en que la situación «no es alarmante», tampoco al compararla con el núcleo de la ciudad, y que se han mantenido «reuniones constantes» con los vecinos: «El grupo especializado también ha hablado con ellos. Muchos robos no llegan a cometerse y están denunciados como daños, porque cuando una valla perimetral queda abierta se sabe lo que van a hacer».

La cifra de robos ha subido «ligeramente», añaden desde la Policía, quienes apuntan que las patrullas se han reforzado «porque lo están reivindicando» los vecinos. En los últimos días, se ha detenido a varias personas en estas zonas a las afueras de Alicante y este lunes se ha identificado a otro en Bacarot.

Último detenido

Este último es un varón español de 41 años de edad al que se le imputan dos robos con fuerza ocurridos en casas de la mencionada partida rural.

El modus operandi que llevaba a cabo consistía en su entrada a parcelas escalando vallas perimetrales, para luego sustraer todo aquello que considerase de valor del interior de las viviendas. El autor aprovechaba la ausencia de los propietarios de los inmuebles para perpetrar los hechos, sustrayendo efectos como herramientas, cableado, mangueras de cobre o aparatos de aire acondicionado.

La Policía Nacional consiguió imágenes de las cámaras de seguridad de uno de los robos investigados, a la vez que fue capaz de seguir el rastro de los algunos de los artículos sustraídos, pudiendo identificar finalmente al presunto autor.

Para localizarle, se estableció un dispositivo de búsqueda en las partidas rurales de Alicante, donde finalmente fue localizado y detenido por los mismos policías adscritos al Grupo de Delincuencia Especializada de Policía Nacional en Alicante.

Las indagaciones continúan, no descartándose el esclarecimiento de hechos similares ocurridos en la zona de Bacarot y el resto de partidas rurales que conforman el municipio alicantino, subrayan fuentes policiales.

Hace apenas tres meses, en verano, otra oleada de robos puso en alerta incluso al propio Ayuntamiento, que llegó a asegurar que reforzaría la vigilancia policial de los agentes locales para frenar los asaltos a las viviendas. Solo en un fin de semana se registraron media docena de robos, sin tener que lamentar más que daños materiales, ya que los ladrones aprovechaban las salidas de los propietarios para poder entrar.

En algunos casos, las sustracciones se produjeron tras entrar con violencia, utilizando piedras y otros objetos pesados para acceder, mientras que otros fueron más pulcros a la hora de entrar, cortando las vallas perimetrales o directamente saltándolas.

El mismo modus operandi es el que denuncian ahora los vecinos con este repunte, del que se quejan especialmente en el Moralet y la Cañada del Fenollar.

Patrullas vecinales, una práctica desaconsejada por la Policía

La Policía Nacional sostiene que se ha incrementado la vigilancia en las partidas rurales en los últimos meses, en coordinación con la Guardia Civil para las zonas del Moralet y Verdegás. Tanto es así que en estas áreas a las afueras de la ciudad hay más patrullas por persona que en los barrios, según fuentes policiales.

Un refuerzo que llegó también gracias a las demandas vecinales, con los que los cuerpos de seguridad se coordinan para poder controlar la vasta zona.

Para algunos vecinos este incremento en la vigilancia es insuficiente, y en partidas como Cañada del Fenollar los residentes se organizan en patrullas vecinales para recorrer las calles y tratar de disuadir a los ladrones.

Una práctica que la Policía Nacional desaconseja por el peligro que puede suponer, ya que un potencial ladrón podría ir armado y enfrentarse a los vecinos.

Esta misma razón lleva a otros residentes a descartar esta vía, como explica María López Medel, presidenta de la asociación de vecinos Nou Moralet: «Nosotros no vamos a montar estas patrullas vecinales como se han hecho en Cañada porque nunca sabes a quién te vas a encontrar y si puede ir armado. Lo que sí creemos es que tiene que haber más vigilancia policial y así se lo vamos a manifestar también al Ayuntamiento en la próxima reunión que tenemos agendada con ellos».