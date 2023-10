Varios españoles atrapados en medio del conflicto entre Israel y Palestina consiguen salir del país subidos a un avión fletado por el ejército portugués. Entre las personas que han subido al avión, se encuentra la alicantina que se encontraba en el aeropuerto de Ben Gurión.

El avión militar portugués ha aterrizado en una base militar de Chipre y desde allí volará a la capital portuguesa, Lisboa, en las próximas horas, según ha explicado una de las personas españolas que se ha subido al transporte proporcionado por el gobierno de Portugal, la malagueña Cristina Márquez, que recuerda que han pasado mucho miedo y que se han sentido "abandonados" por el Gobierno español, al que pedían ayuda para regresar.

Cuando se dirigían al lugar donde se encontraba la aeronave en la que han salido de Israel, en las pistas del aeropuerto internacional Ben Gurión -ubicado a unos 15 kilómetros de Tel Aviv y el más grande del país-, apenas había tres aviones, subraya. Los españoles que han salido del país en conflicto, al final ocho, han viajado junto a varios miembros de las fuerzas aéreas portuguesas y un grupo de setenta ciudadanos de Portugal, país al que afirma que estarán siempre agradecidos, mientras lamentan la actuación del Gobierno español.

No entienden, apunta Cristina, por qué otros países han puesto los medios y han organizado a sus ciudadanos para que pudieran volver a sus casas lo antes posible, mientras España les ha sugerido que hablasen con sus compañías aéreas y resolvieran con ellas el regreso porque el aeropuerto seguía abierto. Al ver cómo Polonia o Portugal, con quien ellos han viajado, "se movían" para sacar a sus ciudadanos, no pueden evitar estar disgustados y "avergonzados", ya que sienten que el España los ha "abandonado" ante una de las peores situaciones a las que recuerdan haberse enfrentado.

Ya más tranquilos y rumbo a casa, agradecen la labor mediadora con su homólogo portugués de la embajadora española, Ana María Salomón, quien negoció "in situ y casi sobre la marcha" el embarque de los ocho españoles en el convoy luso, añade la turista afincada en Marbella. Cristina Márquez y su pareja, Fran, viajaron a Israel para pasar unos días recorriendo el país y haciendo turismo. Los ataques de los milicianos islamistas del grupo palestino Hamás los sorprendieron en su hotel de Tel Aviv la madrugada del sábado 8 de octubre, sin ningún empleado local allí porque estaban celebrando el Sabbat.

Air Europa suspendió el vuelo en el que tenían previsto regresar a España y les recomendó quedarse en su alojamiento hasta que pudieran reubicarlos en un nuevo vuelo. A partir de ahí empezó toda una odisea, tanto para la pareja malagueña como para los otros españoles con los que coincidieron este domingo en el aeropuerto. Según EFE, compraron varios pasajes para salir de Israel con destino Berlín y Barcelona pero los viajes se suspendieron "literalmente en el último minuto", recuerdan.

Lo mismo les ocurrió a las tres mochileras de Alicante, Cuenca y Murcia. Ellas intentaron dejar Israel, en un principio también sin éxito, vía Atenas (Grecia) y Chipre, donde al final han recalado todos pero merced a un convoy militar portugués y no a los pasajes que adquirieron en algún caso tras horas de espera en los mostradores de Ben Gurión.

Acción nacional

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha informado que finalmente son dos los aviones militares que su departamento ha enviado para evacuar a unos 500 españoles que permanecen en Israel y cuya estancia sería de carácter temporal, pero han sufrido la suspensión de los vuelos comerciales tras la ofensiva lanzada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Así lo ha trasladado Robles ante los medios de comunicación, precisando que el Mando de Operaciones se ha puesto en marcha inmediatamente después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se haya dirigido al departamento que dirige.

Robles ha explicado que se trata de dos Airbus A3300 y que el primero de ellos ha despegado en torno a las 15.30 horas (hora española), con algo de retraso hasta que se han conseguido los permisos de salida y aterrizaje correspondientes. Además, saldrá otro A330 sobre las 20.30 horas. En total, según ha explicado Robles, las aeronaves completarán el viaje en unas siete horas, más una hora para que los españoles embarquen.

La titular de Defensa en funciones ha indicado que la Embajada de España en Israel cifra en unos 500 los españoles que se encontraban allí por razones de turismo o trabajo. Cada avión tiene capacidad para 272 personas, sin contar tripulación o médico, según precisan desde Defensa.

Robles ha asegurado que "no está previsto" que otros españoles que están en Israel por motivos distintos vayan a ser evacuados. "No es una situación en la que los ciudadanos quieran dejar Israel y eso es un escenario que no se está planteando", ha agregado.