Las obras en Doctor Gadea siguen su curso y mantendrán una de las principales avenidas de la ciudad abierta en canal hasta final de año. Sin embargo, los vecinos y comerciantes están sufriendo las consecuencias. Unos, por los portales a los que cuesta acceder, en especial a las personas mayores y a aquellas con movilidad reducida; los otros, por la bajada de una clientela que huye del polvo y el ruido. Lo notan también en la cuenta de resultados, con pérdidas cercanas al 20% en los comercios y de hasta el 80% en la hostelería.

"Las obras han sido un desastre total. Este verano hemos facturado un 20 por ciento de lo que solemos hacer. Y lo que nos dicen es que nos aguantemos, sin ayudas. Incluso pagamos los veladores aunque no los podamos montar. Nos han encerrado en una obra", lamenta Monica Marín, que regenta una cafetería en la avenida.

Todavía son numerosos los comercios que tienen un difícil acceso. A través de unas vallas laberínticas, con el pavimento levantado y con una diferencia de altura entre la rebajada acera y la entrada al establecimiento. El resultado es el de comercios prácticamente vacíos en pleno centro de la ciudad y una hostelería que sirve pocos cafés durante la mañana. "A nadie le gusta tomar un café con ruido y polvo de fondo", lamentan desde uno de estos establecimientos.

"Desde que han empezado las obras, nos ha afectado más de un 60 por ciento a la facturación. Hemos tenido incluso que despedir personal", lamenta José Carlos Piñeiro, que dirige otra cafetería en Doctor Gadea. "No nos hace mucho caso el Ayuntamiento, estamos perdiendo mucho dinero. La única ayuda ha sido el bono comercio y a todos no nos vale. Hay que pedir un montón de datos y la gente va rápida y no se les pueden pedir. Además, es para todos y los que estamos afectados somos Gadea y Soto", añade el empresario.

Quienes ven cómo la obra va terminando en la parte más próxima a su local notan la mejora, en especial al poder montar la terraza: "Ahora empieza a ir mejor, pero sobre todo en verano fue difícil. Todo el mes de julio se notó mucho y también por las mañanas al estar el ruido", añade Felipe Montalbán, de un conocido bar de la zona.

Algunos comercios añaden que se ven afectados no solo por el corte peatonal, sino también por la dificultad de acceso al tráfico, ya que provoca que la gente no quiera acercarse a la zona centro: "Los clientes no pueden llegar ni tampoco los turistas. Nos han dicho que hasta diciembre va a estar así, pero yo creo que se podría hacer más rápido, en especial siendo el centro de la ciudad", considera Yulia Artmaz, que trabaja en una peluquería.

Pérdidas

Los comerciantes remarcan que las pérdidas en sus comercios son cuantiosas y que hasta la fecha ni el Ayuntamiento ni ningún otra administración se ha puesto en contacto con ellos para reparar la situación. El único contacto que han tenido con el gobierno local se dio antes del inicio de las obras, cuando informaron del plan previsto para las actuaciones, que en tiempos no se ha cumplido.

"Es un desastre. Estamos todos los meses poniendo dinero para paliar las pérdidas", lamenta Vicente Pérez Peral, dueño de una tienda de iluminación. "Y eso que aún no nos han abierto la parte que nos afecta justo a la puerta. No les importa el comercio [al Ayuntamiento]", subraya.

Mientras que en la hostelería cifran sus pérdidas en más de la mitad, con hasta el 80 por ciento en algunos de los bares y cafeterías consultados, en el comercio calculan que la facturación se ha reducido en torno a un 20 por ciento respecto al mismo periodo de años anteriores: "La facturación ha bajado un 20 por ciento. Se nota sobre todo que hay menos gente de paso. Vinieron a informarnos de lo que serían las obras antes del inicio, pero ahora nos enteramos de cómo avanza porque preguntamos a los que están aquí trabajando", señala José Miguel Ruiz, farmacéutico.

Los hermanos Vicente y Carlos Benavent confían en que cuando las obras terminen se traduzca en un impacto positivo para el comercio, pero por el momento también estiman unas pérdidas similares: "Ha sido duro pero soy optimista y quiero pensar que irá a mejor. Pero sí, nuestra facturación ha caído entre un 20 y un 30 por ciento este verano", explica Vicente.

Quienes más notan las pérdidas son quienes tienen las vallas y la obra justo en la puerta. Algunos explican que para ellos la actuación no ha avanzado y no están seguros de si podrán aguantar mucho más tiempo con la persiana levantada: "Desde el mismo 26 de junio estamos con la valla en la puerta. No hay tráfico y de los clientes que hay por la zona muchos no vienen. Además, nos entra el polvo a la tienda. Ha habido días en los que no ha entrado nadie. Y además nosotros vemos que no siempre están trabajando en las obras. Un día está todo patas arriba y otro no ha habido nadie. Durante dos o tres meses se ha podido sobrevivir así, ¿pero más? Al final, toda la avenida se queja. A nosotros nos vienen las clientas fijas pero poco más", lamenta Suzana Radmanovic, que trabaja en una perfumería de la avenida.

Durante el festivo del 9 de octubre, los operarios estuvieron trabajando tanto en Federico Soto como en Doctor Gadea. Según la previsión realizada por el Ayuntamiento de Alicante el pasado junio, las obras en el eje Canalejas-Marvá se prolongarán hasta final de año. En cuanto al acceso y salida del Centro Tradicional, se mantienen abiertos la calle Reyes Católicos para entrar y la avenida de Maisonnave para salir, aunque podían sufrir "cortes puntuales", advertían entonces.

Unos cortes que se reprodujeron este martes, con los trabajos de asfaltado en esta calle y que enfadaron en especial a los conductores que atravesaban el centro de la ciudad. En reiteradas ocasiones, el alcalde Luis Barcala ha anunciado la vuelta del tráfico de autobuses a Federico Soto a lo largo del mes de octubre.