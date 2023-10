Un octubre extremadamente cálido, con un exceso en las temperaturas de 3,4 grados por encima de la media. Según la Agencia Española de Meteorología (Aemet), se trata de la primera decena de octubre más cálida desde al menos 1950 en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante. Este veraniego mes de octubre está superando en hasta un grado el mismo periodo del año 2013, que era el que hasta ahora ostentaba en el récord. "La estabilidad, la entrada de masas aire cálido subtropical, la poca agitación del mar y la ausencia de tormentas de las últimas tres semanas también han dado lugar a que el mar Balear esté con una temperatura media de 25 ºC, que son valores no registrados en estas fechas desde, al menos, 1940. Con este mar tan cálido, con valores más normales de principio de septiembre, es lógico que las brisas que se deslizan por el mar, también estén siendo muy suaves", dijo la Aemet..

El director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, aseguró a este diario que las temperaturas que aun tenemos son consecuencia de una entrada de aire sahariano que aún persiste. Según explicó, aunque "los modelos climáticos estacionales hablan de un otoño con lluvias por encima de lo normal en el litoral mediterráneo, éstas no se han producido en la provincia y no parece que lo vayan a hacer en los próximos días". De esta manera, la previsión de lluvias en España durante el puente del Pilar apenas se va a notar en la provincia, señaló Olcina. Una borrasca entrará en la Península desde el Atlántico, pero en el caso de la provincia de Alicante de momento no se ven lluvias de importancia en los próximos diez días. "De hecho, el soplo de vientos del poniente hará que las temperaturas máximas sean incluso más altas el fin de semana", subrayó Olcina.

Olcina señaló que las noches en la costa seguirán siendo cálidas, entre 18 y 20º C hasta el domingo. "En el interior ya resultan algo frescas, entre 13-16ºC", dijo. Desde la Aemet, a partir del viernes 13, "cesará el régimen de brisas y pasaremos a régimen de viento de poniente, con lo que durante el viernes y, sobre todo el sábado, es probable que haya un repunte de temperaturas en el litoral, superando los 30 ºC de temperaturas máximas".

Septiembre

Según la Aemet, septiembre ha sido muy cálido y muy húmedo en la Comunidad. "La temperatura media, 21.7 °C, es 1.0 °C superior a la de la climatología de referencia (20.7) y la precipitación acumulada ha sido 86.2 l/m2, que es un 49 % superior que la del promedio climático del periodo 1991-2020 (57.9 l/m2)", señaló. Aunque lo más destacados del clima del mes pasado fueron las tormentas, éstas fueron esquivas con la provincia de Alicante, donde apenas tuvieron incidencia.

En parecidos términos se expresaba Olcina al señalar que, en su conjunto, "septiembre ha sido cálido y un poco por debajo de lo normal en la provincia en cuanto a lluvias. Las temperaturas han estado 1ºC por encima de la media para septiembre". En cuanto a las lluvias, Olcina destacó que "el efecto de las dos DANAS desarrolladas fue escaso. Apenas algunas tormentas localizadas. Pero cantidades por debajo de lo que se espera para un mes de septiembre".

Con los datos de septiembre, los 9 primeros meses del año 2023 son los más cálidos desde, al menos, 1950, con una anomalía de +1.1 ºC respecto al periodo 1991-2020, destacaron desde la Aemet.