La prueba de evaluación del Bachillerato para el acceso a la Universidad del curso 2023-2024 mantendrá el formato de cursos anteriores, con el mismo número de materias a exámenes: la obligatoria de la modalidad y tres comunes (cuatro en el caso de las comunidades autónomas con lengua cooficial), aunque los alumnos deberán elegir entre examinarse de Historia de España o Historia de la Filosofía, en aplicación de la última ley educativa (Lomloe). También se mantiene la misma duración (90 minutos por prueba)

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha presentado este miércoles el borrador de la Orden por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la EBAU para el curso 2023-2024 a estudiantes, familias, directores de instituto, comunidades autónomas y universidades.

El documento será sometido a exposición pública desde hoy, momento en el cual los colectivos interesados podrán hacer llegar sus consideraciones y aportaciones al mismo.

Tras la presentación online a las autonomías, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha criticado que el Ministerio de Educación y Formación Profesional "ningunee" a las comunidades autónomas con las pruebas de la EBAU de 2024, al tiempo que ha pedido "respeto para el alumnado" que debe realizar las mismas. Además, ha avanzado que su departamento estudia ya el borrador de la orden presentado este miércoles por el Ministerio para presentar alegaciones, si así se estima, "en defensa de los intereses de los docentes y de los alumnos".

McEvoy, que ha participado en la reunión telemática convocada por el Ministerio con representantes de las autonomías, ha censurado que como "ya sucedió en agosto" el encuentro ha sido "absolutamente informal".

En esta línea, en un comunicado, ha criticado que en el mismo "no había orden del día ni ningún tipo de documentación", una situación que, a su juicio, "no se ajusta a la importancia que requiere abordar una cuestión tan sensible como la EBAU y con la que debe trasladarse tranquilidad al alumnado".

Asimismo, ha manifestado el "malestar de los participantes en la reunión" por conocer datos sobre las pruebas "antes de la reunión y a través de una filtración", lo que es "una absoluta falta de respeto para las comunidades autónomas".

Indefensas

El secretario autonómico ha denunciado que el borrador de la Orden "ha llegado a los participantes una vez que la reunión había concluido, dejando a las CC AA indefensas".

Al respecto, ha avanzado que la Conselleria de Educación, a través de la dirección general de Ordenación, estudia ya la norma para presentar alegaciones, si así se estima, "en defensa de los intereses de los docentes y, sobre todo, de los alumnos de la Comunidad que a final de curso van a tener que afrontar esta prueba".

Aunque el Gobierno tenía previsto aprobar este verano el real decreto de la nueva EBAU -que ya tenía redactado-, la convocatoria electoral del 23 de julio y la consecuente entrada en funciones del Gobierno limitó su gestión a los asuntos públicos ordinarios y no procedió a su aprobación pues habría conllevado un condicionamiento para el futuro Ejecutivo.

Es decir que los alumnos se examinarán de Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II, y de la materia específica obligatoria de la modalidad; y en las autonomías con lengua cooficial, también lo harán de esa materia. En cumplimiento de la Lomloe, conocida como Ley Celaá, el alumnado deberá elegir si examinarse de Historia de España o Historia de la Filosofía, ya que con el nuevo currículo son materias troncales y en la prueba se ha querido mantener el mismo número de asignaturas a examen.