El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha vuelto a sacar pecho este miércoles de sus recortes en el gobierno autonómico y lo ha hecho a la vez que defiende la creación de altos cargos en el Ayuntamiento. Mientras que justifica sus recortes en el Consell, con un ahorro de 20 millones de euros, avala que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, engrose el Ayuntamiento con un gasto de 1,5 millones en nuevos cargos.

"Hemos reducido un 25% las direcciones generales, hemos reducido los altos cargos, hemos eliminado grasa de la administración. Solo en altos cargos —direcciones generales, subsecretarías y eventuales— vamos a generar un ahorro a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana de 20 millones de euros", ha expresado Mazón en Alicante.

Preguntado entonces por su opinión acerca de la creación del "gobierno paralelo" en el Ayuntamiento de Alicante, con dos coordinadores y diez directores generales que tendrían un sueldo superior al de los concejales, Mazón ha justificado la necesidad de estos cargos: "No se trata de lo que se crea o de lo que se destruye, se trata de que sea útil lo que se pone en marcha. Alicante lo que necesita es una estructura de gran ciudad, porque Alicante también necesita dar un paso hacia adelante, hacia la Champions League de grandes ciudades. Estamos optimizando procesos a través de mejor coordinación. Alicante se merecía ser una gran ciudad, merecía desarrollar su estatuto de gran ciudad y desde luego yo creo que este es el camino adecuado".

El jefe del Consell ha añadido que, con esta creación de cargos para la que Barcala todavía tiene que encontrar el apoyo en el Pleno, el Ayuntamiento de Alicante "está optimizando también" su administración: "Alicante es una gran ciudad y tiene la normativa de gran ciudad. Para ejecutar pone en marcha una serie de elementos que van a mejorar la ciudad. Yo también he creado la Dirección General de Pesca que antes no estaba; yo también he creado la Dirección General de Simplificación Administrativa y antes no estaba; yo también he creado la Dirección General de Atención Primaria, porque por primera vez hay en la Comunidad Valenciana una dirección general de Atención Primaria".

Recortes "compatibles" con una administración efectiva

Solo unos minutos antes, Mazón explicaba que sus recortes en el Consell no eran incompatibles con hacer una administración más efectiva: "Se trata de optimizar y reducir burocracia, ese relacionarse con la administración que es tedioso, un castigo casi moral para la gente, no solo para las empresas y autónomos sino también para la gente. Hay procesos que tenemos que eliminar, otros que tenemos que reducir. Hay un proceso de digitalización pendiente durante demasiados años. Esto de hacer [la administración] más accesible al ciudadano que quiere montar una empresa, que quiere reformarse la cocina, que quiere hacer un trámite con la administración es la política de verdad, la política del día a día".

De esta manera, el presidente de la Generalitat defendía aunar varias de estas direcciones generales en una, la de Simplificación Administrativa, englobada en Presidencia: "Va a controlar todas las políticas de todas las direcciones generales para reducir y eliminar pasos que siguen siendo innecesarios, esperas que siguen siendo eternas y todo esto lo vamos a impulsar y lo estamos poniendo en marcha. Atender a la gente significa atender a sus derechos".