Los pedagogos reclaman su espacio dentro de los centros escolares de Primaria y Secundaria. El Colegio Oficial critica las declaraciones que el gremio de psicólogos realizó a este medio de comunicación sobre la importancia de orientadores con estudios basados en la psicología, subrayando que solo ellos podían atender las demandas orientativas de los menores. Estos comentarios no han sentado nada bien al gremio de pedagogos, pues entienden que se está "desacreditando" su trabajo.

Estas declaraciones llegaron después de que las consellerías de Educación y Sanidad pronunciasen su promesa de establecer un plan de Salud Mental en centros escolares, tanto de Primaria como de Secundaria, de cara al final de año. La inquietud de no saber en qué consistirá esta planificación ha hecho que tanto psicólogos como pedagogos reclamen su papel al gobierno autonómico.

Actualmente, la Generalitat Valenciana cuenta con un sistema de orientación educativa en el que el profesional puede ser pedagogo o psicólogo, algo que la vicedecana del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, Andrea Ollero, estimaba que "de ello depende que el profesional tenga las competencias suficientes para trabajar en el ámbito de la salud y de las problemáticas emocionales y personales con los menores". En este sentido, entendía que solo un profesional con estudios de psicología podía atender las necesidades de los estudiantes de colegios e institutos.

Sin embargo, estas declaraciones han levantado las críticas del gremio de pedagogos, que entiende que "no se ajustan a la realidad de la aulas". Así, el presidente del Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana, Enrique Castillejo, considera que las palabras esgrimidas "tienen que ver más con un gremio que quiere crear conflicto y velar por sus intereses que con un órgano de representación laboral de derecho público".

Desacredita, así, las palabras de Andrea Ollero argumentando que "desde hace muchos años la licenciatura y el grado de Psicología quedó prácticamente sin formación de base sobre la orientación en centros escolares", mientras que el pedagogo "tiene una formación con base en el aula y con una capacidad tanto diagnóstica como terapéutica dentro del propio ámbito educativo".

"El psicópedagogo es un profesional ampliamente formado en las dos vertientes necesarias. Tanto en la diagnóstica, que consiste en ver qué le pasa a este conjunto de personas, a esta familia o a este profesor; como a la terapéutica", alega Castillejo, que recalca que las familias y los profesores "también tienen sus necesidades dentro de la orientación eductiva. Esta gran capacidad formativa que tiene la profesión le otorga una serie de competencias profesionales que no tiene la psicología".

El gremio de pedagogos, por tanto, saca pecho y reivindica su posición dentro del ámbito escolar y acusa directamente al Consell de no contar con ellos para "asumir la tarea de profesionalizar la orientación educativa, que es uno de los consejos y líneas de actuación que tiene la Comunidad Europea".

Asumiendo esta petición de los pedagogos, faltaría saber en qué posición quedaría el gremio dentro del plan general de salud mental prometido por el Consell. El presidente de los Pedagogos en la Comunidad Valenciana, Enrique Castillejo, se muestra crítico con el gobierno autonómico en este sentido: "Todavía no sabemos qué papel vamos a tener en este plan estratégico puesto que la Administración es la primera inclumplidora de sus propias normativas".

Las normativas sobre colegios oficiales obligan a las diferentes gobiernos competentes a consultar a las propias corporaciones profesionales sobre normativas en las que se ven afectados de forma directa, algo que, según comenta Castillejo, el Consell no ha cumplido con el gremio de pedagogos y psicopedagogos. "Este y todos los gobiernos no asumen la normativa y, por tanto, no incumplen. Así es como se hacen las normativas en España. Unos y otros. Desoyendo absolutamente a la sociedad laboral, profesional y científica. En todo caso, movidos siempre por intereses políticos", añade el presidente del gremio.

Finaliza, además, subrayando que "en la Comunidad Valenciana, hoy por hoy, todos los estudiantes de la educación obligatoria y post-obligatoria no tienen el servicio de orientación educativa y profesional, ni de atención a diversidad completo porque no hay educación suficiente de profesionales".