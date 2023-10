Confirmado. El gobierno municipal de Alicante está decidido en emplear uno de los dos festivos locales de los que dispone para que el 24 de junio sea festivo completo. Y todo porque en el año 2024, la Generalitat Valenciana ha designado el día de San Juan como festivo recuperable por la falta de fechas disponibles en el calendario.

El ejecutivo liderado por Luis Barcala ha convocado la Comisión de Presidencia para el próximo miércoles con un único punto en el orden del día: "Fiestas locales de la ciudad en 2024". La propuesta de acuerdo apuesta por designar como fiestas locales de carácter tradicional en el municipio de Alicante los días 11 de abril (jueves y festividad de Santa Faz) y el día 24 de junio (lunes y festividad de Les Fogueres de Sant Joan).

Según recoge el documento, el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, dispone que "serán también inhábiles para el trabajo retribuidos y no recuperables, hasta dos días de cada año natural con carácter de fiestas locales que por tradición le sean propias en cada municipio, determinándose por la autoridad laboral competente –a propuesta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente– y publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y, en su caso, en el Boletín Oficial de la provincia.

Por parte de la Dirección Territorial de Ocupación y Formación del Servicio Valenciano de Ocupación y Formación (Labora), "se ha interesado que por esta Corporación Municipal se apruebe la propuesta de fiestas locales de carácter tradicional para el año 2024, a efectos de la confección del calendario laboral que regirá el próximo año", según señala el documento.

Así, el Ayuntamiento de Alicante proponen como festivos en el ejercicio 2024 los días "11 de abril, día en que tendrá lugar la tradicional Romería de Santa Faz, tradición que data del día 17 de marzo del año 1489 y cuenta con más de cinco siglos de antigüedad"; y el día 24 de junio con "motivo de la celebración de las fiestas oficiales de la ciudad de Alicante, Les Fogueres de Sant Joan, catalogadas como Fiesta de Interés turístico Internacional y como Bien de Interés Cultural Inmaterial".

El gobierno municipal de Alicante ya había anunciado el planteamiento de destinar uno de sus dos días festivos al 24 de junio en 2024. Así lo confirmó el portavoz y vicealcalde, Manuel Villar, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local la pasada semana. En esa intervención, Villar fue también crítico con la decisión del Consell de marcar el día de San Juan como festivo "recuperable".

Mientras, las patronales del ocio, la restauración, el comercio y los hoteles han insistido en los últimos días en garantizar que el fin de fiesta de Hogueras sea festivo no solo a nivel local, sino también autonómico. "Nuestra intención es que el festivo local sea el día 24 de junio. No podemos depender de que un alicantino tenga que recuperar ese día. Lo tenemos bastante claro", expresó el portavoz del gobierno local. Villar apuntó que retirar este festivo supone un golpe para la ciudad: "En cuanto a la cuestión autonómica, vamos a intentar que sea el último año que pase. Nos costó muchísimo que se diera ese reconocimiento a la ciudad. No estamos nada conformes y así se lo hemos hecho saber al Consell. No nos parece correcto, es un paso atrás y no es la mejor medida para Alicante ni para lo que significa la ciudad".

Polémica

La controversia surgió a finales de septiembre, cuando se supo que el día grande de las Hogueras de San Juan iba a ser un festivo a medias en Alicante. La Generalitat había decidido que el 24 de junio de 2024 fuera un festivo "recuperable", una fórmula por la cual los trabajadores tendrán que devolver las horas a la empresa en caso de disfrutarlo. No es la primera vez que el 24 de junio se decreta como recuperable, pero sí será la primera vez que afecte a las Hogueras, ya que la anterior ocasión, en 2021, la Fiesta no se celebró a causa de la pandemia de covid.

De entrada, en 2025 se dará la misma circunstancia que el próximo año. La Generalitat solo dispondrá de dos días no laborables y previsiblemente los volverá a utilizar en el 9 de octubre y el lunes de Pascua, ya que las autonomías solo pueden asignar festivos cuando los días no laborables nacionales son domingo, o si decide tomarlos del Jueves Santo, el día de Reyes o San José.

Por tanto, para que el 24 de junio sea un festivo al uso, tanto en 2024 como en 2025, tendrá que ser el Ayuntamiento de Alicante quien lo decrete a nivel local. En este escenario, el gobierno local busca el aval del Pleno para que uno de los festivos locales sea el 24 de junio. En los últimos años se ha empleado en otras jornadas de Hogueras para ampliar el calendario festivo, como en este año que el festivo local vinculado a las Hoguera fue el 23 de junio (viernes). Lo mismo sucedió en 2022, permitiendo entonces un puente de cuatro días.

Un tema de debate en Pleno

Al margen de aprobar los festivos locales para 2024, el grupo municipal socialista tiene previsto registrar una iniciativa en el pleno ordinario de octubre para reclamar a la Generalitat Valenciana que el 24 de junio, día grande de las Hogueras, sea reconocido como festivo autonómico. Esta propuesta, más allá de su viabilidad, forzará al gobierno de local de Luis Barcala a posicionarse sobre la decisión del Consell de dejar el día de la Cremà fuera de los días inhábiles en 2024.

Por su parte, el grupo parlamentario de Compromís ha registrado en las Cortes una proposición no de ley para instar al Consell a garantizar que el 24 de junio, día de San Juan, pueda contar con la consideración de festivo autonómico, como día inhábil. La formación exige al gobierno de Mazón que este día sea un festivo "estándar", sin que las horas tengan que ser recuperables, como sucederá el próximo 2024.