Casi dos años sin cobrar el alquiler en Alicante

La otra cara del desahucio. Alquilaron su casa para poder pagar otras deudas, pero la inquilina dejó de pagar hace casi dos años. A pesar de que hace un año que se presentó la demanda de desahucio, el procedimiento aún no se ha movido. Llegaron a acudir a una empresa "antiokupación" pero sin ningún resultado.

"Montamos un circo y nos crecen los enanos". De esta manera, resumen desesperados la situación que lleva una familia de Alicante para tratar de recuperar su vivienda. Un chalé que se puso en alquiler para intentar sacar fondos para tratar de pagar otra deuda familiar hace más de seis años. Los problemas llegaron cuando los inquilinos se separaron y se quedó la mujer a vivir en la casa. Desde diciembre de 2021 dejó de pagar el alquiler, aunque la demanda de desahucio hasta el año pasado. Pese al tiempo transcurrido, el juicio ni está ni se le espera. En su desesperación, llegaron a acudir a una empresa de desocupación desde donde se les ha indicado que al no tratarse de una "okupa", propiamente dicho, sino alguien que ha dejado de pagar el alquiler ellos tienen las manos atadas en cuanto a las posibilidades legales. Pero el funcionamiento de la Justicia, no juega a su favor. "Mi padre que es el propietario, a causa de esta situación, no tiene ni para comer y le tenemos que pagar algunos de sus gastos nosotros", señaló Francisco Martínez López, hijo del propietario de la casa.

El propietario tiene 79 años y, según relatan sus familiares, esta situación le está afectando a la cabeza. "Nos llega a hacer ir al registro a que comprueben que no le han cambiado la casa de dueño", explicó a este diario Francisco. La familia tuvo que hipotecar el chalé de la disputa para pagar una deuda y la opción que se les planteó es poner en alquiler. Un arrendamiento con opción a compra al término del contrato. Los problemas llegaron cuando la inquilina dejó de pagar en diciembre de 2021. "El abogado nos recomendó que no presentáramos la demanda de desahucio hasta que no venció el contrato y eso hemos hecho", explicó Francisco.

Pero la demanda sigue sin moverse a pesar de todo el tiempo transcurrido. "Mi padre tiene que pagar el dinero de la hipoteca y el alquiler de su casa. Aunque tiene una buena pensión, apenas le llega para pagarse sus gastos como la comida, la luz o el agua", explicó. Son algunos de sus hijos los que le están ayudando en esta situación.

Huelgas en la Justicia

Sin embargo, la demanda ha coincidido con un año en el que distintas huelgas han tenido paralizados los juzgados. Primero la de los Letrados de la Administración de Justicia y después otra de funcionarios, con centenares de procedimientos paralizados.

En su desesperación llegaron a recurrir a una empresa de "desokupación", sin resultado al no ser una okupa. "Nos ofrecieron mediar para tratar de llegar a un acuerdo, pero la inquilina no ha querido", explicó. Aseguran que además la inquilina pasa largas temporadas de viaje y el chalé se queda vacío. "Me dicen que si voy allí con un cerrajero para poder entrar en mi casa, acabaría en la cárcel", asegura desesperado. De todas maneras, dada las largas ausencias de la inquilina de la casa, subraya que no saben si desde el juzgado se la ha podido notificar el procedimiento de desahucio.

La familia se encuentra en una situación desesperada. "Hemos llegado a tener problemas para cobrar la nómina justo en este momento en que se ha planteado este problema", se lamentó. Desde la familia no se entiende cómo ante esa situación la Justicia les haya dado una respuesta que dista mucho de ser ágil. "No sabemos nada de cómo está todo, ni perspectivas de cuánto tiempo podremos tener que esperar una solución", dijo.