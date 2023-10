Durante 19 años ha sido plusmarquista español de 3.000 metros obstáculos. Ha ganado cuatro títulos nacionales. Pese a ser menudo, tiene dos diplomas olímpicos y en su casa guarda en cajas trofeos y medallas que ha conseguido este atleta alicantino ejemplar y con coraje: a un campeón no le definen sus victorias, sino cómo se recupera después de haber fallado. Se retiró temprano, a los 30 años, afectado por graves lesiones causadas por tantos saltos sobre el tartán, el asfalto y en carreras pedestres. Desde 1990 ha sido coordinador de Deportes de San Vicente del Raspeig. Se jubiló en julio de 2022. Sigue entrenando y participa en carreras de veteranos.

Domingo Jesús Ramón Menargues (Crevillent, 1958), ex plusmarquista español de 3.000 metros obstáculos, participó en los Juegos de Moscú en 1980 y Los Ángeles 1984 consiguiendo diploma olímpico en ambos, cuarto y un sexto puesto, respectivamente. Quedó a menos de una zancada del bronce en Rusia en una prueba que dominó el polaco Bronislaw Malinowski, que fue de menos a más, con el que mantuvo buena amistad. Su compañero Francisco Sánchez Vargas cruzó la línea de meta en quinta posición.

En una de las series eliminatorias de la olimpiada moscovita, Domingo Ramón, tranquilo y el más pequeño de talla del grupo, olvidó sus zapatillas en el apartamento y Malinowski, ya fallecido, le prestó un par de las suyas, de color blanco. Doce días en Moscú, con poca ayuda sicológica, para un chaval de 22 años, bastante tímido. En aquella delegación española de atletismo estaban José Luis González, José Manuel Abascal, Javier Moracho, Antonio Corgos, Josep Marín y Jordi Llopart, entre otros. Se sintió como un grano de arena en un estadio repleto de público de todo el mundo, menos de Estados Unidos, por el boicot como protesta contra la invasión de la antigua Unión Soviética a Afganistán. «Lo viví intensamente, como el resto de la expedición española, de todos los deportes. Para un muchacho como yo fue especial. En los años 80 no había en Alicante pistas de atletismo».

Domingo, como el resto de deportistas españoles, residía en una villa situada a las afueras de Moscú. No participó en el desfile de inauguración porque corría y saltaba en la jornada siguiente: «Anteponía mi estado físico a otras cosas; me gustaba estar concentrado. De hecho, de las cosas que más me cansan es estar de pie, y estar horas de pie durante un desfile no era lo mejor en aquel momento. Prefería seguir la disciplina de una vida ordenada».

Asegura que en Los Ángeles, en 1984, estaba mejor preparado, aunque más nervioso. «En la final, en la última vuelta, iba en la undécima posición, a la cola: y me dije: tanto entrenar, tanto esfuerzo para esto… Me cargué de valor y me lancé con todas mis fuerzas hacia delante. Acabé en sexta posición». Una carreja de coraje, como todas las que disputó.

La familia Ramón Menargues se estableció en Alicante a principios de los años sesenta. El padre, agricultor hasta entonces, encontró trabajo como panadero artesano en un horno situado en la calle Trafalgar, cerca de la Fábrica de Tabaco. Tiene una hermana. Estudió en el antiguo colegio José Antonio (ahora Albergue Juvenil de La Florida) y finalizó Secundaria en el instituto Figueres Pacheco. Precisamente en ese centro logró su primer trofeo: una figura de madera sin grabado alguno, en una carrera entre bachilleres que consistía en dar varias vueltas al perímetro del recinto.

Empezó a correr. Y a disfrutar. Casi todos los días se desplazaba en bicicleta a la Ciudad Deportiva para entrenar bajo las órdenes de José María Toribio. Fue creciendo como atleta y como persona. Pero fue a parar a una prueba sin instalaciones adecuadas en Alicante: los 3.000 metros obstáculos; es decir, dar algo más de siete vueltas a la pista, sortear 28 obstáculos de casi un metro de altura y cruzar siete charcos de agua de tres metros de longitud. También se preparó en el colegio Jesuitas y donde pudo.

Mantuvo durante 19 años el récord de España en los 3.000 obstáculos; el cronómetro se detuvo en 8’15’76 en una de las carreras de Moscú. Militó en clubes como Club Atletismo Benacantil, Valencia Club Atletismo, Vallehermoso o Benacantil Puerto de Alicante, siempre bajo la disciplina de Joaquín Villar Ceniceros, su entrenador de siempre. Ahora, como veterano, corre en el Club Atletismo San Vicente.

Ha sido campeón de España en cuatro ocasiones. Su casa está llena de trofeos y medallas carreras en España, en Europa, de todo el mundo. Guardadas en cajas. Su nombre lo lleva un circuito de entrenamiento en Crevillent y espera que en breve se le dedique una calle de San Vicente del Raspeig, como aprobó el pleno municipal en la anterior legislatura. Cree que su peor actuación fue en el Campeonato de Europa de 1978 celebrado en Praga: quedó el último de su serie. A un campeón no le definen sus victorias, sino cómo se recupera después de haber fallado. Su última carrera entre los grandes de los obstáculos fue en el Campeonato Mundial de Roma de 1987, lesionado de una rodilla y afectado por una dolorosa pubalgia, patología frecuente en deportistas. Acabó la prueba.

Diez años en la alta competición y daños acumulados por el esfuerzo en su cuerpo fueron suficientes para que Domingo Ramón decidiera abandonar el deporte de élite. Trabajó casi dos años en el Ayuntamiento de Crevillent, en un psiquiátrico penitenciario como monitor de deporte para que los internos hicieran ejercicio al aire libre, y, poco después, en la ciudad de Alicante como asesor deportivo en el equipo del alcalde socialista José Luis Lassaletta. En 1990 superó una oposición en el consistorio de San Vicente y entró a formar parte de la plantilla del Patronato Municipal de Deportes, en calidad de coordinador. Ahí estuvo hasta su jubilación, hace unos meses.

Casado con Silvia, su principal apoyo, tiene dos hijos: Omar tiene empleo en Correos y Sandro es funcionario de la Policía Local en Elche. Ahora entrena poco, tres días a la semana. Atrás deja miles de kilómetros recorridos sobre pistas de tartán, de asfalto en millas y otros pruebas urbanas y en el campo a través pisando tierra, piedras y heces de vacas o de cabras. Su querido entrenador Joaquín Villar le telefonea cada 31 de julio felicitarle por aquel día del récord, que se lo arrebató en una pista de Sevilla Luis Miguel Martín Berlanas, en 1998; ahora la plusmarca la tiene Fernando Carro.

Dice que la vida no es solo correr y entrenar; es eso y muchas más cosas. Es ser coherente en el deporte y en la vida. Habla del espíritu olímpico o la filosofía, pero todo es lo mismo. Antes de enviar este retrato he visto por internet la carrera de puro coraje de Domingo en Moscú, en 1980. Sólo le faltó una última zancada algo más larga para lograr el bronce. Ese chaval fue un campeón. Y lo sigue siendo. Ahora pedalea su bicicleta.