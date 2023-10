La cosecha de aceitunas sube un 16 % y garantiza el aceite oliva en la provincia de Alicante

La campaña de recogida de la oliva arranca esta semana en la provincia de Alicante con unas previsiones para el optimismo en plena crisis por la escasez del aceite de oliva. Las previsiones del Ministerio de Agricultura apuntan a un aumento de hasta el 16 por ciento en la cosecha durante la presente temporada 2023/24 y que alcanzará una producción de hasta 6.800 toneladas de olivas en la provincia. Una cosecha que para los agricultores puede garantizar el suministro de aceite en la provincia al tiempo que ayudar a frenar la escalada de precios, ya que una buena parte de esta producción acaba en el mercado local. Desde la Asociación Jóvenes Agricultores de Alicante (Asaja), su presidente José Vicente Andreu ha reivindicado la calidad del aceite que se elabora en la provincia de Alicante, a pesar de que las dificultades que se encuentran por las inclemencias del tiempo y la voraz acción de los incendios forestales que el año pasado provocaron cuantiosos daños en la comarca de la Marina Alta.

El gran productor en España de aceite de oliva es Andalucía, pero las malas cosechas de los dos últimos años están determinando la escasez de aceite que está alcanzando unos precios en el mercado que le colocan casi como un artículo de lujo. Este año, dicha comunidad prevé recoger más de medio millón de toneladas, que sigue por debajo de la producción de antaño, pero que aun así es un siete por ciento más que el año pasado. La Comunidad Valenciana es, según las previsiones de Agricultura, la cuarta de España donde se esperan mejores cosechas, con 18.194 toneladas. De las tres provincias, Alicante es la que espera recoger mejores cosechas en una campaña que habrá terminado a comienzos de diciembre.

"Los agricultores de esta Comunidad están dando el do de pecho en un momento duro en ese sector", destacó Andreu, quien subrayó que "el abastecimiento de la Comunidad es básicamente en cooperativas que venden en cercanías", lo que provoca que, en cierto modo, tener garantizado el suministro. El presidente de Asaja reivindicó la calidad del aceite de oliva que se hace esta provincia, "de una gran calidad, con muchas variedades". Una producción que se elabora en "almazaras pequeñas frente a las grandes instalaciones en Andalucía que, a veces, no son sinónimo de mejor aceite", dijo. Pequeñas fincas, con pequeñas almazaras que fabrican el aceite de manera casi inmediata, lo que supone un suministro inmediato de nuevas remesas después de que las reservas hayan estado agotadas, hecho que desde el sector se vincula con la escalada de precios.

Zonas con mejores cosechas

El responsable de la sectorial de aceite de oliva de Asaja, Hugo Quintanilla, destacó que a pesar de las buenas cifras, la cosecha en la provincia de Alicante había sido "muy irregular. Con zonas con mejor cosecha que otras". Los puntos donde se prevén los mejores resultados son la Marina Alta, l'Alcoià y El Comtat. Puntos donde el incremento de la cosecha puede ser de hasta un 50 por cincuenta. En otros puntos como el sur de la provincia o el Vinalopó, la producción va a ser baja, debido a los rigores de la sequía y que paradójicamente tuvieron mejores cosechas entonces. Circunstancia que ha hecho bajar la media de la provincia. A pesar de que este verano, las temperaturas han sido extremadamente altas, afortunadamente no ha tenido efecto en las citadas zonas. "El olivo está totalmente adaptado para las épocas de calor de verano. El problema son los calores excesivos en época de floración", explicó. Los calores de mayo han sido los que han determinado que en algunas zonas vayan a tener peores cosechas. "En Alicante teníamos 32, 33 grados, en Andalucía superaron los cuarenta", explicó.

Agricultura heroica. Así denomina el trabajo que se hace desde esta provincia en el campo para sacar adelante la cosecha de aceitunas, Juanjo Pérez, de la firma Cinco Oliveres y que sufrió la pérdida el año pasado del 70 por ciento de sus olivos en el devastador incendio que padeció la Vall d'Ebo en la Marina Alta el verano del año pasado. Desde su empresa suministraba aceite de calidad a restaurantes de la zona. Las aportaciones de vecinos de municipios de alrededor, con olivos abandonados y que no fueron afectados por el fuego, le ayudaron a salvar la campaña. Este año se ha visto beneficiado con una cosecha excepcional. "Hacía años que no veíamos esta calidad y esta cantidad", aseguró a este diario.

Precios

A juicio de Pérez, los precios que se están pagando de 43 euros por garrafa. "El comprador no está acostumbrado a este precio y el consumo ha caído a un nivel espectacular. A nadie nos beneficia esta situación, ni a los consumidores, ni a los productores. Son otros los que están haciendo el negocio", dijo, un precio que consideró "ficticio e hinchado". Aunque "tampoco era razonable a su juicio cuando se pagaba la garrafa a veinte euros, porque eso quería decir que el agricultor estaba vendiendo por debajo del coste". Entre un extremo y otro, abogó por un término medio y subrayó que "yo no he subido el precio a mis clientes".

Por su parte, José Miguel Ferrando de l'Almàssera de Millena en El Comtat, señaló que "nos ha faltado que lloviera un poco más, pero no nos podemos quejar porque la cosa mejora frente al año pasado". Destacó que "hay buen precio y hay cosechas". Sobre los precios, dijo que hay que estar pendientes de ver cómo arranca la campaña, porque este verano "el precio subió demasiado porque las reservas estaban agotándose. A ver cómo funcionan los precios con el aceite nuevo que llegue al mercado".

En la cooperativa de Cocentaina, Rafael Montava aseguró que por esa zona las cosechas podían subir hasta un 50 %, frente a otras zonas donde no ha llovido. "En España llevamos dos años que no llegamos a las 700.000 toneladas y la producción ha caído a la mitad. Las reservas se han liquidado y no queda remanente. Andalucía marca la pauta y cuando saque su aceite los precios se van a estabilizar", explicó. Con la llegada de nueva producción a los mercados, precisó que "no habrá la escasez que había, pero no va a haber el bajón de precios que espera todo el mundo, ni llegar a los niveles de hace siete meses. Vamos que no se va a arreglar el IPC", dijo.

Hacia una denominación de origen alicantina

La provincia de Alicante cuenta con una superficie de 40.000 hectáreas dedicada al cultivo del olivo. Más que la destinada a cítricos que ronda las 35.000. Desde Asaja se destacó que hay una larga tradición de estos cultivos, con variedades autóctonas y aceites muy diferenciados. Por este motivo se ha creado la asociación Olis d'Alacant con el objetivo de poner en valor la calidad y la singularidad del aceite que se elabora en la provincia y lograr que se reconozca la Denominación de Origen de Alicante para este producto. La asociación se presentó el pasado septiembre en la feria Alicante Gastronómica y, según su presidente, Joaquín Sempere "contamos con un respaldo muy amplio, de hasta el 80 por ciento de las almazaras de la provincia. Se han implicado mucho y están colaborando". Reconoció que, aunque actualmente están volcados en la campaña de recogida de la oliva, "seguimos dando pasos", aunque la tramitación de una denominación de origen puede suponer hasta dos o tres años para tramitarse.

Sempere señaló que en el pasado hubo otros intentos para crear una denominación de origen del aceite de Alicante, pero "nunca salió bien". La solicitud se tramitó por instancias ajenas a la provincia y sin que los productores locales pudieran poner en valor la idiosincrasia del producto local.