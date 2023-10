A un día de la firma del convenio que regulará el trasvase Júcar-Vinalopó, el actual presidente de la Generalitat y su predecesor en el cargo, el popular Carlos Mazón y el socialista Ximo Puig han puesto este acuerdo como ejemplo de diálogo en el reparto del agua.

Mazón, ha destacado el convenio del trasvase Júcar-Vinalopó como ejemplo de diálogo y de que "dentro de España es posible acordar el agua". "El Tajo-Segura sigue pendiente y no nos vamos a olvidar jamás de ello", ha reiterado. Así lo ha declarado un día antes de la firma del convenio del trasvase Júcar-Vinalopó, aprobado a finales de septiembre por el Gobierno, que pretende garantizar un suministro mínimo de 278 hectómetros cúbicos para el riego en la provincia de Alicante durante los próximos diez años. El convenio se firma mañana en Aspe entre representantes de los regantes, Acuamed y el Ministerio de Transición Ecológica.

"El diálogo es posible, el acuerdo es posible y en España no tenemos que esperar a si llueve o no para poder tener agua: podemos no depender de la climatología y del agua si somos capaces de acordar con rigor, justicia y esfuerzo de todos", ha manifestado a los periodistas en el 25 aniversario de la DOP Kaki Ribera del Xùquer.

Mazón ha asegurado que el convenio Júcar-Vinalopó es un "buen acuerdo" fruto de la voluntad de todas las partes durante "muchos años". "Las dos Riberas (Alta y Baixa) se han esforzado, han sufrido y siguen sufriendo mucho, pero ahora tienen un marco estable que por fin ha aprobado el Consejo de Ministros tras años insistiendo", ha aseverado.

Además, ha puesto en valor que este acuerdo se trabajó "de abajo a arriba", al partir de los regantes y agricultores hasta que "el Gobierno ya no tuvo más alternativa", y que facilitará agua "a un precio razonable y durante un plazo razonable" de diez años que espera que "poco a poco sean más".

"Es un ejemplo que desde la valencianía lanzamos al resto de España", ha dicho, y ha defendido que así se demuestra que "entre regiones y provincias es posible" acordar el reparto de agua.

Puig

Por su parte, Ximo Puig ha destacado que este es "un hecho histórico que resuelve una parte fundamental de las demandas hídricas del Vinalopó". Según ha asegurado, el acuerdo "es la plasmación de una política que hemos venido haciendo los últimos años frente a la confrontación, a las guerras estériles del agua que ha propiciado siempre el Partido Popular."

Puig ha subrayado que frente "esas actitudes permanentes de apropiación indebida de lo que es un sentimiento, lo que hemos hecho es trabajar serenamente y acordando con el Gobierno de España y con los regantes". Para el dirigente socialista, "mañana se garantiza durante diez años un precio y 270 hectómetros que van a servir para dar estabilidad a un sector fundamental como es la agricultura del Vinalopó. Es un gran día que simboliza claramente cuál es la vía para la solución de los problemas hídricos".

En este sentido ha destacado que "el PP ha estado haciendo las guerras del agua durante este tiempo, para tratar de enfrentar a unas autonomías con otras", algo que trataron de hacer incluso dentro de la Comunidad Valenciana, ha dicho. "El convenio se ha conseguido por la vía del diálogo, que es el que soluciona los problemas", concluye.