Doctora María Ángeles Medina: "Sin dinero no hay paraíso para la Atención Primaria"

La mayor sociedad científica de la Comunidad Valenciana, la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria SoVaMFIC, ha renovado recientemente su junta directiva por otros cuatro años y al frente seguirá la doctora María Ángeles Medina. Siete de sus 8 miembros electos se mantienen en la misma, es decir, tiene carácter continuista, con una fuerte presencia alicantina gracias los doctores María Adsuar, Javier Blanquer y Pablo Sanz, además de la propia presidenta. Esta nueva andadura coincide con el cambio político en la Conselleria de Sanidad. Mañana expondrán sus demandas al conseller de Sanidad, Marciano Gómez.

¿Cuáles son las principales demandas que plantean a la nueva Conselleria de Sanidad?

La autogestión de los equipos, la fidelización de los residentes y jóvenes médicos de familia, aumentar la capacidad resolutiva y la continuidad asistencial, nuevos roles profesionales, presupuesto adecuado y visión de futuro.

¿Cómo están las agendas de los médicos de Familia? ¿Temen una saturación de la Atención Primaria como hace unos meses en cuanto llegue el frío?

Las agendas están tensionadas, todavía no tenemos resultados visibles a estos 100 días de gestión. La mayoría de los equipos directivos están tomando posesión aún. Soluciones nuevas para viejos problemas serán bienvenidas para este invierno.

¿Qué mecanismos se han implementado para disminuir el número de pacientes por día? ¿Están funcionando?

Se trata de hacer lo que hay que hacer y hacerlo bien, dejando de hacer lo que no aporta valor o lo puede hacer otro profesional. En mi opinión la mejora de la comunicación y trabajo colaborativo entre todas las categorías profesionales que habitamos los centros de salud es la mejor gestión de la demanda y funciona.

¿Cuántos médicos necesitarían los centros de salud de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana para ir poniéndose al día?

Si cada plantilla estuviera dimensionada “al alza”, todas las ausencias (salientes de guardia, vacaciones, permisos, formación, etc) estarían cubiertos de forma autónoma por los propios equipos. Es obvio que ante la actual falta de especialistas, con que los médicos que hay hagamos de médicos y no de secretarias caras del sistema se optimizarían los recursos. Que no es poco.

Agresiones

¿Se ha atenuado el fenómeno de las agresiones y maltrato a médicos, o sigue al alza?

No dispongo de datos actualizados de este semestre, aunque en mi vivencia personal, podría decir que los ánimos parecen más calmados tras el periodo estival. Se está haciendo un buen trabajo pedagógico en prevención desde las instituciones y sociedad civil.

¿Confían en los actos del nuevo conseller y en que se refuercen las plantillas de Primaria?

El conseller nos ha dicho que va a ofrecer contratos estables y de calidad a los residentes que vayan terminando la especialidad para fidelizarlos. Y eso nos suena muy bien. Aunque, por otra parte, también hay que regular el flujo de egresados previstos para los próximos años porque bajarán drásticamente las jubilaciones y volveremos a tener paro en Medicina. Su compromiso de diálogo y escucha es la base de la confianza que vaya generando entre nuestro colectivo, tan maltrecho y castigado que iremos partido a partido aunque, a priori, con la mejor de las predisposiciones de colaboración.

¿Qué compromisos ha adquirido con los médicos?

Los primeros pasos nos han colmado de expectativas. La Atención Primaria está por fin en el discurso político. Nuestro conseller lo ha priorizado desde su toma de posesión y la creación de la primera Dirección General de Atención Primaria de la historia de nuestra conselleria es ya un hecho. Además de la mano de una mujer que conoce muy bien cómo funciona y disfunciona la Atención Primaria, la doctora Eva Suárez, de extraordinario talante y predisposición para el diálogo que tanto nos ha faltado. A este compromiso cumplido falta ponerle la guinda de un presupuesto adecuado para acometer la desburocratización y modernización en gestión y plantillas. Sin dinero no hay paraíso para la Atención Primaria.

¿Han hablado con las autoridades sanitarias de la contratación de graduados sin MIR que se ha producido este verano? ¿Cómo evitarlo?

No hemos hablado todavía de este y otros temas relevantes como la formación de los médicos de familia, en la que SoVaMFIC podemos ser unos socios estratégicos para conselleria (tienen cita con el conseller este jueves 19 de octubre, tanto esta sociedad como el Foro de Médicos de Atención Primaria). Obviamente y según la normativa europea que regula el sector, exigimos la especialidad para ejercer la Medicina que los pacientes y sus familias necesitan.

¿Cómo están los médicos en este momento no solo en cuanto a carga de trabajo sino psicológicamente?

Tras el cambio político hay expectativas y los cambios siempre generan ilusión. Habíamos agotado el diálogo en la anterior legislatura y ahora se vislumbran posibles mejoras que animan a la tropa. Vamos a ver cómo se ejecutan las acciones en los próximos meses. Nuestro papel como sociedad científica es de colaboración, asesoramiento y defensa de la especialidad, independientemente de quién gobierne.

¿Qué medidas deben tomarse para que más estudiantes de Medicina se especialicen en Medicina Familiar?

Rodear de lo que yo llamo “glamour” a la medicina familiar y comunitaria. Para ser atractivos y que los estudiantes nos elijan en el MIR hace falta que la asignatura de Medicina Familiar y Comunitaria esté como tal en todos los programas curriculares de todas las facultades de Medicina de España. Cosa que no se da más que en contadas ocasiones. Para ello necesitamos que haya profesores titulares y catedráticos de nuestra especialidad y a ello se llega mediante la investigación y las publicaciones científicas. Estas dos competencias de los médicos de Familia no están en la mayoría de los territorios lo suficientemente bien ponderadas si lo comparamos con otras especialidades. Es un círculo nada virtuoso que precisa de empeño político y recursos para poder vencer. En segundo lugar, la Atención Primaria precisa de mejoras laborales para que los estudiantes no se amedrenten a la hora de elegirnos.

¿Es partidaria de medidas como la de repescar a médicos jubilados y en qué condiciones?

Los médicos de Familia empezamos a trabajar antes de los 30 años y nos jubilamos en los centros de salud realizando las mismas tareas. A excepción de la exención de guardias por edad, la carga de trabajo en consulta y domicilio es la misma cuando obviamente las capacidades no lo son. Con la edad si pudiéramos combinar menos horas asistenciales y pasar a ser tutores de residentes, consultores de casos complejos y gestores, aportaríamos más al sistema y nos motivaría a prorrogar la jubilación. Repescar a médicos senior para hacer el mismo trabajo que los más jóvenes no es nada motivador.

¿Qué mejoras deben introducirse en vacunación?

Tenemos que mejorar en vacunación del adulto por ejemplo para la neumonía o el herpes zóster.