El sindicato UGT se hace eco de la "poca coordinación" en la puesta en marcha de la uniformidad de las unidades SAMU. "Lo primero que llama la atención es la desaparición de la palabra SAMU de los uniformes, ahora solo aparece el indicativo profesional de cada categoría. Se convocó al personal un día al tallaje para la confección de los uniformes, siempre fuera de la jornada laboral, dándole 3 horas a cada empleado por dicho desplazamiento, sin pago del kilometraje por uso de vehículos particulares", denuncia desde el sindicato Francisco Barragán, representante en el área del Hospital General de Alicante.

Según la misma queja, posteriormente se dieron otras 3 horas al personal para recoger los uniformes en Alicante, "igualmente fuera de la jornada laboral, sin pago del kilometraje por uso de vehículos particulares. No tenemos que olvidar que el personal está disperso por toda la geografía de la Comunidad Valenciana, y en ocasiones las distancias kilométricas son importantes".

UGT reclama que el total de horas que tiene que remunerar el Servicio de Emergencias Sanitarias es de seis por trabajador, "que entre médicos enfermeros y técnicos, asciende aproximadamente a 1.128 horas. Es prácticamente una jornada anual de un trabador. Si trasladamos esto a euros estamos hablando de alrededor de 22.000 euros, solo en la provincia de Alicante y si unimos el personal de Valencia y Castellón, la cifra asciende casi a 50.000 euros".

"Todo esto para que a la hora de la verdad, que es la de la puesta en marcha de dicha uniformidad, un porcentaje elevado de trabajadores este teniendo problemas con las prendas de ropa. Hay a quien los uniformes le vienen grandes, a otros les vienen pequeños, hay quien ni tan siquiera tiene uniformes completos por falta de prendas, un verdadero caos".

Quejas

"Ante esto, ni la dirección económica, ni la dirección médica ni la de enfermería se pronuncian, ni atienden las demandas del personal afectado, recibiendo las quejas, pero sin generar respuesta a los afectados, ni trasladarles personalmente una solución".

Según indica Barragán, el sindicato tiene conocimiento de que en alguna guardia "el personal ha tenido que hacer uso de parte de su ropa personal para poder trabajar, con lo que hemos encontrado equipos en los que el médico aparecía con la totalidad de la uniformidad, el enfermero llevaba ropa personal y los pantalones del uniforme, y el técnico con el uniforme antiguo de color naranja".

"No olvidemos que las empresas privadas concesionarias de los contratos de transporte, no han entregado aún la uniformidad a sus trabajadores. Esta imagen no corresponde con lo que se espera de las señas de identidad de una uniformidad, ni de un servicio con la seriedad que tiene el Servicio de Emergencias de la Comunidad Valenciana", concluye el sindicato.