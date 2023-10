"Hay que leer el documento y entender lo que se lee". De esta forma ha despachado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, la polémica que se ha suscitado en Alicante a raíz de que el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, así como la consellera de Turismo, Nuria Montes, alertaran de que la reducción de vuelos cortos planteada en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar podría afectar tanto a Alicante como a València, generando consecuencias económicas,

Bernabé, que este jueves ha estado en Alicante, se ha mostrado contundente al aseverar que la medida recogida en el pacto, que plantea la supresión de vuelos cuando haya conexiones ferroviarias de menos de dos horas y media, no va a tener ninguna incidencia en Alicante. "No afectará. Hay que leer el documento y entender cuando uno lee. Y cuando estas dos cosas se dan, la comprensión lectora suele ser fundamental", ha indicado.

Y, a continuación, ha pasado a explicar los motivos. Según la delegada, "si es para un vuelo hub, está clarísimo que no hay ningún tipo de restricción. Y si hay alternativa ferroviaria de menos de dos horas y media al destino, afectaría. Pero es que no se da ninguna de estas circunstancias en Alicante". Motivo por el que ha vuelto a insistir en la comprensión lectora, para señalar que "es un término que se puede adquirir simplemente con el uso".

Bernabé también se ha referido en parecidos términos al caso de València. Así, señala que "yo he escuchado algunas reacciones que tienen que ver con las escalas, pero ahí no hay restricción alguna. Cuando se va a un destino hub o de transbordos no afecta en absoluto. Y la comunicación ferroviaria de menos de dos horas y media no se sustituye con los vuelos que hay de destino a otras ciudades".