La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha hecho entrega de los premios de la cuarta edición del concurso de fotografía “La mirada del Cirujano” que se ha organizado dentro de las actividades de la XXIV Reunión Nacional de Cirugía. También durante la reunión, que se clausura este viernes, se han entregado los galardones del I Concurso de Haikus.

En esta edición del concurso de fotografía se ha contado con un total de 164 fotografías realizadas por los miembros de esta comunidad quirúrgica, y las temáticas a elegir han sido “La mirada al mundo o la vida”, en el que a través de fotografías realizadas por los cirujanos se reflejaba la visión a través de sus ojos; “La mirada a nuestro mundo o nuestra vida”, en el que se ilustraba el ambiente quirúrgico hospitalario; y “La mirada del cirujano en blanco y negro”.

Se han otorgado 6 premios, 3 por temática. Además, el jurado otorga también un premio “Mención especial del jurado” mediante entrega de diploma a tres de las fotografías que no hayan podido entrar en la final mediante la votación popular, pero que por su calidad fotográfica, realización y edición el jurado considera que son merecedoras del mismo (una por temática).

El primer, segundo y tercer puesto de la temática “La mirada a nuestro mundo o nuestra vida” pertenecen a María Isabel Marín Herrero por “Médico de almas”; Mayra Rebeka Abada por “Un horizonte de esperanza”; David Ferreras Martínez por “Mask off”. Además, David Alejandro Sambrano ha tenido una mención especial por “The Human Touch in the Age of Machines: Surgery and Technology”.

Dentro de la temática “La mirada al mundo o la vida” el primer puesto se otorga a Julia Revuelta Ramírez por “Cogido con pinzas”; el segundo a Carmen González Serrano por “Movimiento entre colores”; y el tercero a Marta Artaza Irigaray por “Naviñedos”. Con mención especial a Francisco Javier Pérez Lara por “Gotas”.

En la temática “La mirada del cirujano en Blanco y Negro” los ganadores han sido: en primer lugar José Luis García Galocha por “Tormenta”; en segundo lugar Tamara Llamero Sanz por “No hay derrota”; y en tercer lugar Fernando Fernández López por “El tarro de las esencias”. Con mención especial a Débora Patricia Acín por “Tiempo para reflexionar”.

Los ganadores han sido escogidos por un jurado, entre los que se encuentra la doctora Elena Martín Pérez, presidenta de la Asociación Española de Cirujanos; el doctor Salvador Morales Conde, ex presidente de la AEC; o el doctor José Manuel Ramia, presidente de la XXIV Reunión Nacional de Cirujanos, entre otros socios, que han tenido en cuenta los trabajos que hayan obtenido más “likes” en la página web de la Asociación Española de Cirujanos.

Las fotos ganadoras se pueden consultar en su página web.

Haikus

Durante la Reunión Nacional de Cirugía también se han entregado los ganadores del primer concurso de haikus relacionados con la cirugía.

El premio “Matsuo Basho” al mejor haiku de cualquier categoría para Patricia Costa Guillo: “Miro tus ojos, y respiro en tu voz, la calma llega”; Amparo Valverde Martínez ha obtenido el premio “Kobayashi Issa” al mejor haiku inspirado en misterio-naturaleza:“Tierra húmeda. De tus lágrimas rojas ¡Alma vuela ya!”; el premio “Akiko Yanakiwara” al mejor haiku inspirado en amor para Ana Alaez Chillaron con “La suma de ambos restando diferencias el infinito”; y el premio “Watanabe Hakusen” al mejor haiku inspirado en superación-desarrollo personal para Yolanda Gómez Fandiño por “Manos que hablan. Miradas que alivian almas que brillan”.

Cursos monográficos

Con motivo de la celebración de esta reunión en Alicante, se han realizado diferentes cursos monográficos precongreso para ampliar la formación en aspectos destacados sobre materias como cirugía de la obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria o coloproctología.

Te puede interesar: Biorobótica Primera cirugía robótica realizada sin ayuda humana

También se han organizado webinars sobre publicaciones predadoras, rehabilitación multimodal e inteligencia artificial. Se han desarrollado talleres para estudiantes de Medicina, como simulación de laparoscopia, taller de suturas o simulación en politraumatizados. Y otros de ecografía y laringoscopia para cirujanos endocrinos o el taller práctico de herramientas morfofuncionales para el diagnóstico nutricional del paciente quirúrgico.

Asimismo, se han otorgado distinciones de honor al danés Henrik Kehlet, la mexicana Lilia Coté y al italiano Francesco Corcione.