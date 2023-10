Los jubilados no han recibido la credencial del Imserso a pocas horas de que se inicie la venta en Alicante El Ministerio de Derechos Sociales aún no ha entregado las claves que permiten reservar las vacaciones a las personas mayores Afectados aseguran no haber podido lograr información del Gobierno al estar los teléfonos de atención colapsados