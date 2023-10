La Dirección General de Tráfico (DGT) se plantea endurecer los requisitos para renovar el carnet de conducir a quienes estén en la edad de jubilación. El director de este organismo, Pere Navarro, ha manifestado su intención de realizar una renovación más rigurosa del permiso a partir de los 65 años, aunque ha enfatizado que no se prohibirá conducir a ninguna persona por motivos de edad. Una propuesta que no ha contentado a este sector de la población, que considera que deberían de valorarse las aptitudes de cada conductor y no hacer una norma general.

Según lo explicado por el responsable de la DGT, se trata de evaluar las condiciones físicas de la persona. "Ahora a partir de los 65 renuevas por cinco años. Pero prorrogar cinco años el carné a alguien con 90 parece raro", ha señalado Navarro. Unas afirmaciones que discuten los propios mayores: "Se hacen las pruebas de reflejos, de vista y, ¿no sirven para nada? La tercera edad es un concepto que se ha ampliado mucho. Antes era un sinónimo de decrepitud y hoy es una fuerza social que no trabaja, pero cuida nietos, viaja y se mueve. Es una estupidez una medida así. Cada uno es diferente, no se puede unificar la diferencia. Yo utilizo el coche porque cuido a mis nietos, los llevo al colegio y al parque y vivo lejos", expresa Cecilio Nieto, de 79 años y presidente de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana.

Más experiencia

En la misma línea se pronuncian otros conductores en edad de jubilación: "Yo entiendo que tienen que hacer un examen en condiciones y nada más. Si no estás en condiciones para conducir con 60 años te tienen que quitar el carnet, y si estás en condiciones con 75, te lo tienen que renovar", opina Francisco Amorós, conductor. Lo mismo comparte el usuario Ramón Martínez: "No soy partidario de la dificultad añadida, puesto que la supuesta falta de aptitudes se suple con un aumento de la experiencia. Una persona de más de 65 años no suele conducir de manera temeraria. Yo voy a coger el coche ahora y no voy a ir derrapando".

La opinión general es que deben de primar las capacidades de cada individuo sobre la edad: "Hay personas que a los 65 o a los 75 conducen de maravilla, con mucho conocimiento de causa. Y otros, no. Yo tengo 77 años y creo que conduzco bastante bien. Mientras, hay gente a los 65 que no puede conducir", apunta José Antonio García, mientras se dirige a su vehículo. En la misma línea se manifiesta Alicia Linares: "Si es una persona a la que le dan ataques epilépticos, tiene ceguera, problemas de audición o de corazón peligra su vida y la de los demás. Ahora, si es una persona que está bien, ¿por qué no va a conducir?".

Algunos conductores aceptarían un refuerzo de los exámenes, pero el criterio compartido es el de no generalizar por la edad: "Si una persona no está capacitada para llevar un coche, que no le den el carnet. Yo tengo que renovarlo ahora. Si ven que puedo, que me lo den; si no, pues cogeré el autobús", expresa Blas Galiana. Otros señalan que se deberían reforzar áreas como la memoria en las pruebas: "Hay personas que consiguen mantenerse bien en la edad, pero hay otras que tienen más problemas de salud. Creo que debería tener más importancia el tema mental, hay personas con problemas de memoria", considera Nieves Botella.

La ley actual establece una diferencia a partir de los 65 años, edad desde la que es necesario renovar el carnet cada 5 años en lugar de cada 10. Aunque la DGT es clara en su información oficial: "El seguir conduciendo no depende de la edad, sino del estado de las capacidades y aptitudes que tenga el conductor".