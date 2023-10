Fue pastor, trabajador del metal y, cada día, sin descanso, contaba las cosas que ocurrían en su pueblo, Xixona, en periódicos como La Verdad o INFORMACIÓN y en muchos más medios. Por todo el mundo. Siempre fue inquieto y curioso para informar a los lectores desde el lugar donde ocurren los hechos como testigo directo. Buen corresponsal, casi en una guerra sin trincheras ni balas, en crónicas telefónicas o enviar noticias, crónicas o fotografías transportadas por autobuses de «La Alcoyana» con destino Murcia, Alicante o cualquier parte. Es la memoria de su pueblo.

Josep Mateo Candela (Xixona, 1953) o Josep de Sílim es hijo de Eliseo «el Barber» y de Amalia, conocida entre sus vecinos como «Celia Mira de la Barrinà» y bisnieto de Pascual Carbonel, un hombre querido en el pueblo por su labor como «alfarrazador», que, además de tasar a ojo de buen cubero las cosechas de los campos, hizo funcionar un molino de trigo en la partida rural de Sílim, próxima a Montnegre. De ahí viene su heterónimo. Tiene un hermano; otro falleció temprano. Estudió en una academia hasta los 14 años. Delante de su pupitre estuvieron maestros de la época, como don José y don Jesús. Para prepararse el bachiller asistió a clases de Vicente Pla, Paco Sellés y Mercedes Bellido. Un largo viaje en tren cambió su vida. Nunca había salido del pueblo, salvo algún ocasional viaje a Alicante o a poblaciones cercanas. Durante dos cursos asistió a clases de Formación Profesional, rama mecánica, en la Universidad Laboral de Sevilla, regida por falangistas y salesianos, tras lograr una beca como interno. Tuvo como profesor de dibujo al ex presidente del Gobierno Alfonso Guerra, del PSOE. Y muchos recuerdos del recinto y de aquel triste y pobre país.

Trabajó en el metal en la empresa familiar Mectufry y en Construcciones Mecánicas Antonio Romero. Empezó como aprendiz y acabó en la oficina técnica como delineante y proyectista en la construcción de máquinas de frío y calor para las industrias heladera y turronera. Siempre inquieto, compaginó el oficio con la lectura y la escritura. Destaca su dedicación al periodismo, siempre como corresponsal y a pie de la noticia, en los periódicos INFORMACIÓN y La Verdad, entre muchos más. También dirigió la revista trimestral Guai, editada por el Ayuntamiento de Xixona. Se formó en marqueting y publicidad. Y fue secretario particular del Lluís Garrigós, alcalde del municipio a principios de los años ochenta. Superados los 42 años hizo un máster en Comunicación y Periodismo en la Universidad de Vàlencia. Dos cursos difíciles para un hombre con escasos recursos económicos, que no tuvo más remedio que alimentar su cuerpo con bocadillos y mucho café. Pasó noches enteras, entre lunes y jueves, en el interior su coche, un Seat 1.430, que estacionaba en la playa de La Malvarrosa, cuando ya no funcionaba el tranvía entre València y el mar. Volvió a casa y a sus cosas. Un pluriempleado. Llegó a trabajar varios años como portero de noche en un garaje situado en el centro de Alicante. Noches de inspiración en una garita y tardes de escritura.

Casado con Dorita Doménech, y padre de un hijo, Roger, este activo vecino desde chaval ha participado en la vida cultural y social de Xixona. Fue músico de la Agrupación Musical El Trabajo bajo partituras y al compás de Gastón Mateo, puso su voz en el coro local y fue miembro de diversos ateneos sobre lingüística, libertades y memoria histórica. También hizo teatro y acabó, ya mayorcito, hace algunos meses, en el cine, en la gran pantalla. Estuvo acosado por talibanes en la guerra de Afganistán como actor figurante en la película The Covenant, dirigida por Guy Ritchie, ex marido de Madonna, y rodada, en parte, en la agreste serranía alicantina por la que, algo más abajo, discurre el río Montnegre, que arroja todo lo poco que lleva al pantano de Tibi. Durante el rodaje llegó a tomar café con su protagonista, Jake Gyllenhaal, estrella de Hollywood, en una taberna de Colonia Requena, en Alicante, una de las barriadas más desfavorecidas.

Ha escrito mucho. Está pendiente de finalizar la primera novela en su lengua, el catalán, en una ficticia travesía «en un destartalado bote» que navega con sigilo en un río seco de agua, pero repleto de ilusiones, que intenta desembocar en la costa de El Campello, entre mares de algarrobas, almendras y olivos.

Poesía, literatura, vida. Y un buen libro: Xixona Íntima, un conglomerado de crónicas y fotografías, sentimientos: palabras de secano, relatos de personas y paisajes entre La Carrasqueta y el mar y de su entorno. Cree que la literatura es buen arma para sobrevivir plácidamente. El trabajo se lo dedicó, entre a otros, a los periodistas Ismael López Belda (1953-2018) y Josep Martí Gómez (1937-2022).

El 9 de octubre del pasado año, la alcaldesa de su pueblo, Isabel López Galera, colocó en su pecho la distinción de «Insigna d’Or de la Ciutat», por su contribución como buen vecino a difundir por todos los rincones del planeta las cosas de Xixona, de su industria turronera, de helados y de su gente. Lo merece Josep Mateo o Josep de Sílim, como se quiera.

Guarda tres recuerdos importantes en su vida: su amistad con Vicent Andrés Estellés, a partir de un concierto de Ovidi Montllor; encontrar la señal de TV3 en la escarpada sierra xixonenca para instalar un repetidor y que llegase a todos los hogares de la provincia o de más allá a petición del nacionalista y editor Eliseu Climent, y su relación con el poeta Joan Brossa, autor de una obra que destaca su desbordante interés por las personas.

Gran corresponsal y periodista, estuvo presente en grandes acontecimientos de la Transición política alicantina desde la corresponsalía de un municipio habitado por gente emprendedora con sus mejores productos, el turrón, y la fabricación y venta de helados, que ha repartido a muchos de sus vecinos por todos los rincones de España. Siempre cordial y apresurado. Entre el hierro y la mecánica, una mesa de dibujo y la maquina de escribir para contar sus cosas. Deprisa, deprisa!!! Muchas carreras para alcanzar el autobús de «La Alcoyana» para que sus informaciones se publicaran el día siguiente. Siempre tenía otra opción: una llamada a cobro revertido para contar sus noticias a través del teléfono.

Un buen redactor. Recuerda a Josep Martí: «El periodismo de hoy no es el que tanto quise, pero es la profesión más bonita del mundo». Fue una grata charla en Xixona entre dos viejos corresponsales vocacionales.