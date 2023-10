La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO exige que se aumente el número de los terapeutas ocupacionales en la sanidad pública y que se valore el papel clave que realizan en la rehabilitación de muchos pacientes, incrementando y consolidando esta profesión, mejorando sus salarios y dándoles un papel más relevante en Atención Primaria, entre otras cosas.

Actualmente, acceder a la terapia ocupacional en la sanidad pública depende del código postal o del área de salud a la que se pertenezca, algo que para CCOO es totalmente injusto y discriminatorio. Por ejemplo, solo accede a este servicio en fibromialgia quien vive en Alicante, en salud mental en primeros episodios en Gandía y en demencias en Castellón.

Este sindicato apuesta por alcanzar la ratio de terapeutas ocupacionales por habitante siguiendo lo marcado por la OMS y el Council of Occupational Therapists for the European Countries (COTEC) y por la estabilidad de este personal en el empleo fijo.

"Es clave la inclusión del servicio de terapia ocupacional dentro de la cartera de servicios sanitarios de la Atención Primaria del Sistema Valenciano de Salud, siguiendo las recomendaciones del documento técnico de la Sociedad Científica de Terapia Ocupacional (SOCINTO) y equiparando así la Comunidad Valenciana a otras como Andalucía, Aragón o Cataluña y al resto de países de nuestro entorno", señalan desde el sindicato, con motivo del Día Mundial de la Terapia Ocupacional.

Temporalidad

Los profesionales de terapia ocupacional en la Comunidad Valenciana "sufren además desigualdades injustas en sus condiciones de trabajo, principalmente en materia salarial pero también en estabilidad del empleo. Actualmente la temporalidad es casi del 100%". En cuanto a sus retribuciones, es necesario alcanzar una equiparación salarial con otras categorías encuadradas en el mismo grupo pero que tienen complementos específicos más elevados a pesar de tener una formación académica similar; los fisioterapeutas, dietistas-nutricionistas cobran más que un/a terapeuta ocupacional, sostiene el sindicato.

En este sentido, CCOO reclama además, la aplicación de la clasificación profesional reconocida en el acuerdo suscrito entre el Ministerio de Hacienda y este sindicato, el 19 de octubre de 2022, que supondría una modificación salarial y reconocimiento de funciones al modificar el artículo 76 del TREBEP (Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público).

CCOO solicita a las diferentes administraciones un cambio normativo y de gestión que promueva la consolidación en el sistema sanitario público de la terapia ocupacional y el reconocimiento justo a su labor.