Una de las entradas por carretera más utilizadas de Alicante es la de Rabasa. La salida a la altura de la Universidad lleva directamente a este barrio, tras pasar entre Divina Pastora y el cuartel. Justo tras atravesar Rabasa, se llega a la glorieta del Gestor Administrativo y es aquí donde un montón de piedras y escombros recibe a alicantinos y visitantes. Los restos son de la obra que habilitó un paso peatonal por este mismo descampado, ubicado en la avenida Jaime I (Vía Parque), y que no se han llegado a limpiar.

Preguntado el Ayuntamiento de Alicante por ellos, ha remitido a la empresa concesionaria de la limpieza, la cual ha apuntado que la retirada de estas piedras no le corresponde al ser restos de una obra, y no escombros como los que un particular de forma incívica puede dejar por la calle. De ser este segundo caso, el infractor se podría exponer a una multa de hasta 3.000 euros por abandono de escombros en la vía pública, ya que existe la obligación de llevarlos al ecoparque o al Centro de Tratamiento de Residuos (Cetra), donde cada ciudadano puede depositar 500 kilogramos de manera gratuita.

Los vecinos de barrios como Los Ángeles, donde se ubica este montón de piedras, y de otros cercanos como Rabasa, muestran su indignación: "La situación lleva así meses y deberían de limpiarlos", exige Ventura Fernández.

Los restos llevan, al menos, desde verano del pasado año. Ahora ya no son solo piedras y restos de la obra, sino que la maleza se ha apropiado de ellos. Incluso los vecinos que pasean a sus perros por la zona permiten que estos depositen sus heces junto a este montón de desperdicio, por lo que ahora se está transformando también en un pipicán.

La obra, realizada por el Ayuntamiento de Alicante para la mejora de la accesibilidad entre los barrios de Tómbola y Los Ángeles a través de la Vía Parque, lleva terminada más de un año, tras licitarse en 2020 por 105.003,81 euros. El objetivo de la actuación fue conectar de forma peatonal ambos barrios con un viario de dos sentidos.

La actuación consistió en la adecuación del paso peatonal, con pavimentación del firme de la mediana y adecuación de aceras con rebajes e instalación semafórica y señalización horizontal y vertical del paso de peatones y carril bici en la parte de la calzada en ambos sentidos. También se colocarán bancos fabricados en hormigón y papeleras como mobiliario urbano y se plantará arbolado.

El descampado ubicado junto al paso peatonal se utilizó como escombrera provisional, pero una vez finalizada la obra esta escombrera pasó a "definitiva", causando la indignación de los vecinos.