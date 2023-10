La sobrecarga de los médicos de Familia no se soluciona de la noche a la mañana aunque la nueva directora general de Atención Primaria, Eva Suárez, se haya comprometido a que las citas se den en un máximo de 72 horas, quitando papeleo a los facultativos, entre otras cosas.

En los centros de salud de la provincia existe demora tanto presencial como telefónica para ver al médico. La física está en 15 días de media aunque hay pacientes de zonas de la provincia como Santa Pola o Dénia que esperan más de un mes. La consulta telefónica también sufre demoras, de 17 días, por ejemplo en el área de Elche.

La aplicación de la Conselleria de Sanidad APP GVA+Salut no da cita con los especialistas que tienen más demanda y con ello más demora: esto obliga al paciente a personarse en el mostrador donde pueden solicitar la cita presencial o telefónica para otro día.

Además, el cierre de agendas sobrecarga a otras consultas. Está ocurriendo, por ejemplo, con algunos de los especialistas del centro de salud de Campoamor en Alicante. Por otro lado, hay ciudadanos que esperan desde hace 3 meses una consulta para rehabilitación.

Todo esto en un momento en el que los médicos empiezan a ver más de casos de gripes y resfriados pero sin que se pueda hablar de pico estacional todavía. Aun así, las agendas siguen tensionadas con una media de 35/40 pacientes al día. Desde Sanidad indican que los pacientes pueden solicitar cita con su médico de familia en una franja máxima de 15 días (de lunes a viernes, excluyendo los fines de semana); y si la cita debe ser posterior (por ejemplo, para conocer el resultado de una analítica o valorar si es necesario o no prolongar una baja laboral) la fija el propio facultativo en la consulta.

Con calzador

La dirección de Primaria de los distintos departamentos diseña las agendas con unos huecos y a los pacientes que llegan a la puerta para ser vistos en el día se les mete "con calzador" en ellos, señalan médicos consultados. Así, en un módulo de 10 a 11 horas de la mañana un médico puede tener cinco pacientes citados pero puede acabar con diez: es decir, en el mismo tiempo ve el doble de pacientes. De hecho, los profesionales les llaman citas forzadas.

Cuando un médico lleva demora, a partir de determinados días la oferta de citas de ese profesional no sale en la aplicación GVA+Salut y tienen que ir al mostrador o llamar telefónicamente; mientras que la oferta sí sale en la aplicación para los que no tienen esa sobrecarga.

En todo caso la demora media en la provincia para atender al paciente está entre 10 y 20 días tanto presencial como telefónica, apunta María Ángeles Medina, presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, y médico de Familia en Elche.

"Hay compañeros que tienen aún más demora pero es algo más puntual. Ha habido puentes, etc...pero nunca hay sustituciones con lo cual las agendas se cierran. Cerrar las agendas cuando un compañero sale de guardia, tiene un día de libre disposición, de formación o vacaciones, que suelen ser los motivos por los que un día no vienes a trabajar, trastoca el comportamiento del resto de las agendas de los que sí estamos. Esto no hace más que ahondar en las demoras".

La presidenta de esta sociedad científica opina que los centros de salud han de autogestionarse y tener capacidad de poder distribuir la carga de trabajo con una planificación muy directa de cada uno de los coordinadores médicos de los centros de salud.

"Cada uno es diferente y tiene un funcionamiento y una idiosincrasia particular en cuanto a plantillas, si es rural, urbano, etc...Por eso es tan importante la profesionalización de los jefes. Por eso ahora la Conselleria de Sanidad quiere la jerarquización, nombrar a jefes de servicio, a jefes de sección, a nuestros actuales coordinadores médicos y me parece estupendo para planificar mejor y maximizar las posibilidades que tenemos".

No obstante, abunda en que cuando hay médicos sin cubrir por muy bien que se planifique no se pueden estirar las plantillas. "Estamos tensionados, seguimos tensionados en cuanto a agendas, no hay un límite de pacientes diarios que atender. Las agendas se estiran hasta el infinito si hace falta para cubrir la demanda diaria. Como ya partimos de agendas muy apretadas si tienes además diez pacientes no previstos que vienen reclamando atención y por supuesto se les presta, esto va en detrimento de la calidad asistencial. Hacemos todo lo que podemos y más".

Y es que uno de los principales problemas a los que se enfrentan el primer nivel asistencial es la falta de médicos de Familia. "No tenemos profesionales", dijo al respecto la directora general de Atención Primaria. En estos momentos hay 350 plazas fijas creadas de médicos de Primaria en toda la Comunidad "que están sin cubrir y estamos recurriendo a los extracomunitarios y aun así no se cubren esas plazas".

Para atraer a más profesionales, la conselleria se plantea intentar fidelizar a los residentes MIR de Atención Primaria que terminan este año con contratos de "al menos tres años" y con ventajas fiscales y de otro tipo para favorecer que ocupen plazas en zonas de difícil cobertura como Vinaròs, sur de Alicante o interior de Valencia. "Y también mejorar las condiciones actuales, algo que ya reclamaba en la anterior legislatura".

Los médicos se posicionan a favor de la gestión compartida de la demanda, como propone Sanidad, profesionalizando el triaje de Enfermería y la capacidad de resolución que tienen las enfermeras, y el rol del administrativo sanitario, con más atribuciones de las que actualmente pueden desempeñar, de tal manera que no todos los pacientes que llegan sin cita tengan que pasar al médico. Así estos profesionales puedan centrarse en lo importante porque su tiempo no es ilimitado, "y tenemos que tener tiempo de calidad y que realmente trabajemos en equipo", apunta sobre esto Mari Ángeles Medina.

Cupos

Hay especialistas que reservan un cupo para pacientes que tienen alguna urgencia y que acuden o llaman a primera hora del día. Con la intención de absorber la presión asistencial, se abren módulos de autoconcierto para poder abrir a su vez agendas, lo que permite atender en un plazo más corto, explican desde Comisiones Obreras.

Consultados sindicatos y pacientes sobre las demoras, explican que en el departamento de Sant Joan d'Alacant la demora oscila entre semana y media y dos semanas; y en algunos casos más tanto la cita telefónica como la presencial. El centro sanitario integrado de la calle Gerona, que pertenece a esta zona de salud, da citas para el 13 de noviembre, igual que Cabo Huertas. Ese mismo día es el primero disponible para usuarios del centro de salud Campoamor-Plaza de América, en el departamento de salud de Alicante; mientras el de Benalúa tiene para un poco antes, el día 9; fecha similar al ambulatorio de San Blas.

En el área sanitaria de Elche hay casos como el del centro de Primaria de San Fermín, en Santa Pola, con un mes de demora en las citas. Además, pacientes explican que en el centro de salud Alberto García de Elche hay médicos que no tienen cita telefónica disponible hasta el 17 de noviembre.

En el departamento de Elda, la demora en el centro Las Acacias de esta localidad está entre 12 y 14 días; en Novelda una media de 10 días; en Petrer I las están dando entre el 15 y el 21 de noviembre dependiendo del cupo y en Petrer II la media de espera es de 8 días; en Pinoso entre 7 y 14 días y en Biar una semana, por 9 días en el centro de salud 1 de Villena.

En los dos ambulatorios de Dénia las citas oscilan, según el facultativo, entre el 7 de noviembre y el 27 de noviembre, mientras en la zona sur, en los centros de salud de Torrevieja, las cosas están mejor, con demoras entre 7 y 10 días. Lo mismo que en el Tomás Ortuño de Benidorm, con una semana.