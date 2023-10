En este Halloween 2023 se ha vivido un ambiente “monstruoso” en el Hospital de Día de Oncología del Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant. Más de medio centenar de pacientes han recibido sus tratamientos de quimioterapia e inmunoterapia en un ambiente distendido que humaniza su atención sanitaria.

“Soy paciente del hospital de día desde hace casi cinco años, vengo cada tres semanas y como sabía que me tocaba el día de Halloween me he disfrazado de Catrina”, señala Elena Esteban. “Es una iniciativa perfecta, nuestra enfermedad no tiene por qué ser un obstáculo para que podamos celebrar y hacer actividades como las demás personas”, añade.

“De entrada, me he llevado un susto al entrar, pero es una iniciativa que me ha alegrado el día, el personal de aquí es para quitarse el sombrero”, indica otra paciente.

“Soy paciente del hospital de día desde hace casi cinco años, vengo cada tres semanas y como sabía que me tocaba el día de Halloween me he disfrazado de Catrina” Elena Esteban - Paciente

En la decoración tanto del área de Oncología como de la de Pediatría han colaborado con unos adornos muy detallistas y elaborados los usuarios del centro de personas con discapacidad intelectual San Rafael.

Como agradecimiento, el gerente del departamento de Salud Alicante–Sant Joan d’Alacant, Juan Antonio Marqués, les ha entregado un diploma. Algunos de los usuarios y profesionales de San Rafael han acudido a celebrar Halloween en el hospital, donde también han recibido caramelos y golosinas.

"Agradezco a todo el personal del Hospital de Día de Oncología su gran implicación y trabajo diario por atender a nuestros pacientes con la mejor calidad sanitaria y humana que les caracteriza" Juan Antonio Marqués - Gerente del departamento de Salud Alicante–Sant Joan d’Alacant

"Agradezco a todo el personal del Hospital de Día de Oncología su gran implicación y trabajo diario por atender a nuestros pacientes con la mejor calidad sanitaria y humana que les caracteriza y el esfuerzo añadido por realizar actividades como esta, con la ayuda de los usuarios de San Rafael, es ejemplo de su dedicación", ha indicado Marqués.

Agujas

El personal sanitario ha utilizado complementos como diademas de murciélagos, cuchillos o calabazas para ambientar esta actividad tan especial. “Aquí les tomamos analíticas cada vez que vienen, de por sí las enfermeras ya damos miedo con nuestras agujas, así que no nos cuesta nada añadir algo de terror en este día de Halloween”, comenta con humor la enfermera Merche Soler.

“Hay que tener en cuenta que los pacientes oncológicos pueden llegar a pasar hasta siete horas en el hospital desde que se realizan las analíticas de control hasta que reciben sus tratamientos" Pilar Maestre - Técnica en Cuidados Auxiliares de Enfermería

“Hay que tener en cuenta que los pacientes oncológicos pueden llegar a pasar hasta siete horas en el hospital desde que se realizan las analíticas de control hasta que reciben sus tratamientos", señala la técnica en Cuidados Auxiliares de Enfermería Pilar Maestre.

Por este motivo, "siempre que podemos tratamos de crear un ambiente distendido que les saque de la rutina”.

Te puede interesar: DISFRAZ PERRO Los 20 disfraces de Halloween para perros más tiernos

Entre los adornos tiras con calaveras, calabazas o arañas y cajas con monstruosos personajes. Además, un photocall en el que poder tomar una imagen de recuerdo en la zona de consultas externas de Pediatría.