Aceras con un poste que impide el paso, otras que directamente no existen, boquetes en el asfalto o caminos que son un foco de vertidos ilegales de escombros. Alicante tiene una numerosa colección de calles intransitables a pie, pero también mediante vehículo. Los vecinos de distintos distritos de la ciudad lamentan que muchas de estas vías están en mal estado desde hace semanas y, en algunos casos, desde hace meses.

Las hay en prácticamente todos los puntos de la ciudad, pero en la zona norte destacan en especial. Una de ellas es el camino de las Parras en Villafranqueza-El Palamó, que junto al colegio Jesús María no hay siquiera acera, y donde la hay, las farolas impiden el paso a las sillas de ruedas y personas con movilidad reducida. Los vecinos lamentan que los niños tienen que llegar al colegio por la carretera: "Son muchas las calles en mal estado, estamos en la zona norte, pero el camino de las Parras se lleva la palma. Diariamente, los niños y niñas van al colegio por la carretera sin arcén", señala José Francisco Pascual, presidente de la asociación vecinal. En la misma carretera, un tramo sí cuenta con acera, pero está impedida con una farola.

En Rabasa, el problema no son las farolas, sino los postes del cableado de la luz. Varias calles los tienen en medio de la acera, siendo de nuevo un problema para las personas con movilidad reducida. Sin embargo, para los vecinos el camino Fondo Piqueres es el que se encuentra en peor estado. Bacheado, lleno de vertidos ilegales e incluso "fichado" por la UTE de limpieza como un punto en el que se tiran escombros. "Con dos o tres sanciones se correría la voz. No se puede entender que no vayan al punto limpio, que no cobra nada", lamentan desde la asociación de vecinos.

En la Virgen del Remedio, la situación no mejora. Algunas de las calles tienen el asfalto totalmente levantado, dificultando el paso de los coches: "Apenas queda asfaltado y tiene muchos agujeros", señala María Eva Coloma, presidenta de la asociación vecinal.

Junto a la Guardia Civil

Pero no solo es un problema que sucede en las afueras de la ciudad, también en pleno centro y frente a edificios de relevancia. En la calle San Vicente, prácticamente en la puerta de la Comandancia de la Guardia Civil, un agujero junto a una alcantarilla ha cortado al tráfico un carril durante cerca de mes. Tres vallas del Ayuntamiento han rodeado este problema, provocando tapones de tráfico al ser un carril utilizado por los autobuses para continuar sus itinerarios hacia Carolinas. Finalmente, el cercado al bache ha sido retirado a finales de esta semana.

Aunque uno de los socavones más llamativos es el ubicado en la Florida. Es, literalmente, un agujero en la calzada. En uno de sus viales más transitados, la calle Asturias que conecta con el parque de La Viña, apareció hace cinco meses en plena carretera un surco en el suelo que supera el metro de profundidad en su parte más deteriorada. El agujero, peligroso tanto para vehículos como para personas, sigue vallado sin que se atienda a su reforma: "Aquí en la Florida hay muchas aceras que están completamente rotas y hay muchas calles a las que les falta el rebaje de las aceras y tenemos el socavón de la calle Asturias" asegura Dolores Ten, presidenta de la asociación vecinal. En Florida Portazgo, barrio contiguo, apunta que "hay otro tanto de lo mismo".

En Ciudad de Asís son varios los ejemplos de desniveles y de calzadas deterioradas que han ocasionado caídas en un barrio con un elevado número de personas mayores con dificultades de movilidad. La plaza del Padre Ángel cuenta con parte de su pavimento levantado o desencajado del suelo, algo que ha suscitado las críticas de los vecinos, quienes señalan que es uno de los puntos de más accidentes debido al mal estado de las aceras es el que se encuentra en la calle Victoriano Ximenez Couder, frente a un casal cultural para personas mayores.

El problema afecta también a las partidas rurales, quienes han señalado en diversas ocasiones que se sienten «abandonados» por parte del gobierno municipal. El incivismo de algunos vecinos y de personas ajenas a la zona convierte estos lugares en escombreras ilegales, llenando arcenes de poda o restos de obra. Una situación que lleva a la UTE a limpiar más de 3.000 toneladas de vertidos al año (3.257 en 2021), pese a que el ecoparque es gratuito.