El concejal de Presidencia, Innovación, Agenda Digital, Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, Antonio Peral, acumula más viajes que todos los recorridos realizados en coche oficial por ocho de sus compañeros en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante. Y es que el edil popular, de los veteranos en el ejecutivo liderado por Luis Barcala (PP), suma 33 viajes en los aproximadamente cien primeros días de mandato municipal, según refleja el registro de uso de los vehículos del Ayuntamiento, que figura en el Portal de Transparencia.

En contraposición, hay otros concejales que suman entre uno o ningún recorrido si se juntan los datos de los meses de junio, julio, agosto y septiembre, los únicos disponibles por el momento, donde no figuran los trayectos realizados por el alcalde, Luis Barcala, ya que él dispone de coche propio, no compartido entre los miembros del gobierno local. La que menos se sube al coche oficial es Mari Carmen de España, concejala de Empleo, Fomento, Oficina de Inversiones, Alicante Futura, Educación y Plaza de Toros, que todavía no se ha estrenado en el uso de los vehículos que el Ayuntamiento tiene a disposición de los concejales con responsabilidad de gobierno.

En cifras similares se mueven otros tres concejales del ejecutivo alicantino. El responsable de Limpieza y Gestión de Residuos, Sostenibilidad Ambiental y Contratación, Manuel Villar, solo se ha subido una vez al coche oficial en lo que va de mandato, según los datos oficiales. Fue para visitar las instalaciones de los Cines Aba 6, compartiendo vehículo con la también concejala Nayma Beldjilali, responsable de Cultura. Mismos viajes ha realizado el concejal de Economía, Hacienda y Deportes, Toni Gallego, que también compartió coche, en este caso con Ana Poquet, para asistir la presentación de un evento deportivo. La edil de Urbanismo, Rocío Gómez, también suma un desplazamiento (para una reunión en el Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante), aunque en su caso ha estado fuera de la actividad municipal en parte de este arranque del mandato tras ser madre a mediados de julio.

Pocos más trayectos ha realizado la nueva concejala de Infraestructuras, Mantenimiento y Participación Ciudadana, Cristina García, que se ha subido al coche oficial en tres ocasiones en estos primeros cien días de mandato. Uno de esos viajes, según los datos oficiales, fue el 10 de junio, para la presentación oficial de los cargos de los Moros y Cristianos de Rebolledo, que tuvo lugar tras las elecciones municipales del 28M pero antes de la toma de posesión de la nueva Corporación, que se celebró el 17 de junio.

También por debajo de la decena de viajes en coche oficial en estos tres primeros meses y medio figuran Carlos de Juan, edil de Movilidad Urbana, Vivienda y Partidas Rurales, con seis trayectos; Cristina Cutanda, concejala de Fiestas, con nueve; Lidia López, responsable de Atención Urbana, Comercio y Hostelería, con nueve, y Ana Poquet, al frente del Patronato municipal de Turismo, también con nueve. Con diez trayectos se sitúa la edil de Cultura, Nayma Beldjilali, a cuatro del podio, que completan el concejal de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos, con catorce viajes entre mediados de junio y septiembre. La «plata» es para Begoña León, la nueva responsable de Bienestar Social y Derechos Públicos (que integra áreas como Cooperación, Inmigración, Igualdad), que acumula 23 recorridos, según los datos oficiales del Ayuntamiento. El primer escalón es para Antonio Peral, que ya se situó al frente del uso del coche oficial en el arranque del pasado mandato municipal en el Ayuntamiento de Alicante, entonces seguido del ya exedil Antonio Manresa, que ha dado el relevo a Begoña León. Los dos primeros puestos acumulan el 47% del total de viajes realizados hasta la fecha. Los veteranos son más proclives al vehículo municipal (con 10,5 trayectos por cabeza), frente a los nuevos, con 8,4 por concejal.