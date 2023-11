Diez meses para reformar una plaza, con medio año de retraso sobre la fecha inicial, y resulta que no tiene iluminación. Músico Tordera Iñesta no tiene suerte. Una traba tras otra, una piedra en el camino tras otra, para finalizar con el remate: la oscuridad.

El Ayuntamiento de Alicante adjudicó la actuación urbanística para remodelar por completo la plaza en octubre de 2022, aunque los trabajos arrancaron el pasado mes de enero.

Con un plazo de ejecución de cuatro meses, tenía que estar finalizada en mayo, pero las demoras se fueron acumulando. La empresa solicitó hasta tres prórrogas, que el Consistorio alicantino le concedió. En la primera, el plazo se amplió hasta el 30 de junio, la segunda llegó al 31 de julio y la última fecha se marcó en el 31 de agosto, aunque las vallas han estado hasta el pasado lunes, 30 de octubre, día en que se abrió. En total, diez meses, como publicó este diario.

La sorpresa ha llegado una vez ha desaparecido el cercado: las farolas están, pero apagadas. Y como se ha dado la circunstancia de que ha cambiado la hora, la sensación de oscuridad todavía es mayor, ya desde las 18.30 horas, en la plaza.

Vecinos del barrio afirman que lleva toda la semana, desde que se retiraron las vallas, a oscuras y que de no ser por las luces de los comercios o de las farolas y semáforos que hay en Benito Pérez Galdós, «parecería la boca del lobo, resulta tenebroso».

A estas quejas hay que unir que la zona de juego, que antes contaba con columpios, toboganes y un pequeño circuito por el que trepar y bajar, ha quedado reducida a dos columpios y dos saltadores en el suelo. Y para de contar.

Lúgubre

«Mi niño me pregunta ¿dónde están los toboganes?», lamenta Jose, un padre que acudió el martes a la calle Quintana por la fiesta de Halloween y pasó por la plaza de camino. «Ni juegos infantiles ni iluminación, y la gente con sus disfraces de esqueleto y de bruja le daban a la plaza una sensación lúgubre, nos fuimos enseguida», añade.

Además de la «zona» de juegos infantiles, el proyecto de mejora de accesibilidad peatonal y de recuperación del entorno, con un coste de 640.305 euros, incluye un novedoso quiosco/cafetería y una pérgola, con una estructura metálica, revestida mediante tableros de madera.

Según explicaron desde la Concejalía de Urbanismo al impulsar el proyecto, la reurbanización completa de la plaza «se proyecta dotándola de un área renovada de esparcimiento para el peatón en la ciudad, con amplias zonas verdes». Verdes durante el día, cuando el sol se esconde no hay manera de distinguirlas.

El proyecto también contemplaba, según el Ayuntamiento, la reconstrucción del acceso al refugio antiaéreo de la Guerra Civil situado bajo la plaza. En la estructura de entrada a la instalación construida en 1937 figura un llamativo grafiti, que no ha sido retirado pese a la «inauguración» de la plaza. Por las noches, al menos, como no hay luz no se ve.