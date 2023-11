A la espera de que el Ayuntamiento de Alicante otorgue la licencia para poder retomar la actividad. Así están los propietarios del club-restaurante Puntapiedra, ubicado en la zona de la Cantera de Alicante, después de que la Concejalía de Urbanismo decretada el cierre del local por no disponer del permiso correspondiente, pese a que la concejala del área, Rocío Gómez, aseguró ante el Pleno municipal, en la sesión de octubre, que la actividad seguiría adelante tras conseguir el local una licencia provisional.

Finalmente no es así. "La empresa presentó una declaración responsable para salón de banquetes, que se quedó sin efecto el 4 de julio por no ser la adecuada. El 13 de junio, solicitó una licencia ambiental, que ahora está en tramitación. En virtud de no tener la declaración responsable ni la licencia ambiental se ha emitido un decreto para que suspenda la actividad", aseguró la edil, que a su vez añadió: "El 5 de agosto, lograron la licencia provisional para restaurante y salón de bodas con música ambiental, que sigue vigente hasta que la mercantil pueda obtener la licencia".

Desde el Ayuntamiento, a preguntas de este diario, se han limitado a señalar que "el establecimiento en cuestión ha cerrado el pasado fin de semana por decreto del Ayuntamiento al no estar en posesión de la preceptiva licencia ambiental", por lo que "la promotora lleva a cabo en la actualidad diferentes subsanaciones para poder presentar cuanto antes el citado permiso y poder retomar la actividad". Sin embargo, no han explicado el cierre pese a las palabras de la concejala en el pleno de octubre, celebrado hace unos diez días.

Desde Forty Gestión, la empresa propietaria de Puntapiedra, aseguran que ya están a la espera de que el Ayuntamiento les otorgue la licencia necesaria, tras realizar la tramitación necesaria. "Ha sido una cuestión de trámites porque todos los requisitos están cumplidos, aunque es cierto que la declaración responsable parece que no era suficiente. Nosotros queremos colaborar con el Ayuntamiento, por lo que estamos a la espera de que se nos conceda la licencia definitiva. Esperamos que se agilicen los plazos porque hay setenta trabajadores pendientes y porque nosotros ayudamos a mejorar la 'marca Alicante'", señalan desde la Dirección de Forty, que quiere aprovechar el cese de actividad para estrechar lazos con vecinos del entorno, tras las continuas quejas por el ruido. "Queremos ser preactivos con los vecinos. Se va a habilitar un teléfono para atender sus cuestiones y además se van a hacer análisis sonoros para ver si es necesario tomar cualquier tipo de medida para mejorar la convivencia", añaden desde el grupo empresarial.

El vecindario de la zona espera que el Ayuntamiento exija un mayor control sonoro para el regreso de la actividad. Desde la Albufereta están a la espera de que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, les conceda una reunión para tratar asuntos que preocupan al barrio. "Hemos pedido una reunión con el alcalde para hablar de varios asuntos, entre ellos el ruido de los locales de la Cantera, aunque sabemos que el ruido es una batalla casi perdida. Aunque hay distancia, el volumen es muy molesto. Es difícil dormir por la noche, sobre todo en verano", señala Antonio Pinilla, de SOS Albufereta.

En la misma línea se muestran los vecinos de Sangueta, también afectados por los ruidos de los locales de la Sangueta, entre ellos Puntapiedra. "El elevado ruido que generan esas salas, a 50 metros de nuestras viviendas, hace que resulte imposible el descanso en las horas nocturnas, con numerosas llamadas a los agentes de la Policía Local sin lograr el efecto deseado", según José Luis Crespo, de la directiva de la asociación vecinal.

Puntapiedra abrió sus puertas a principios de este verano, un coast club de Alicante desarrollado por Forty Gestión que buscaba combinar en un mismo lugar música, gastronomía, ocio, eventos y una amplia programación de actividades.