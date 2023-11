Ocho de cada diez médicos de Atención Primaria tienen las agendas completamente saturadas en la provincia de Alicante a estas alturas de noviembre. La demora está entre 15 días y un mes, aunque los profesionales prevén quela situación se desmadre aún más cuando se agrave la patología respiratoria de gripes y resfriados que ya empieza a repuntar. Los facultativos de turno se ven obligados a "doblar agendas", lo que supone dedicar un máximo de 5 minutos a cada paciente frente a los 10 asignados inicialmente.

Entre los departamentos con más presión están los de Alicante, Elche, Benidorm y Orihuela, donde hay médicos que atienden a 60 y 70 pacientes al día, y se prevé una situación más complicada de cara a Navidad con las libranzas de las plantillas.

Los profesionales consiguieron, a través de sus representantes sindicales, que las agendas tuvieran un tope de 35 pacientes en las negociaciones en mesa sectorial con el anterior gobierno del Botànic pero la nueva Conselleria de Sanidad, en manos del PP, ha decidido tumbar el acuerdo de las 35 horas semanales que también establecía un tope máximo de usuarios a atender por cada facultativo.

Actualmente la provincia cuenta con 1.723 médicos de Atención Primaria (3.290 en toda la Comunidad Valenciana), cifra que incluye al profesional de familia y al pediatra.

Sanitarios y sindicatos critican que apenas se da cobertura a las sustituciones y reivindican demandas como la apertura las 24 horas de los Puntos de Atención Continuada (PAC), que ahora funcionan de cinco de la tarde a ocho de la mañana, para que absorban a los pacientes que llegan cada día fuera de agenda; y no se sobrecarguen tanto las consultas de los centros de salud.

Así como sustituir al 100% de los médicos que no estén en su puesto por enfermedad, vacaciones, formación o cualquier otro motivo para que atiendan al cupo de pacientes de los ausentes y no recaigan en otro compañero.

Cada día hay al menos una o dos agendas cerradas en cada centro de salud y consultorio de la provincia, señala María Ángeles Medina, presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVaMFiC) y médico de familia en un centro de salud de Elche.

Cupos de 1.500 pacientes

Dado que el cupo por médico es de 1.500 pacientes de media y hay 78 centros de salud en la provincia, unos 234.000 alicantinos no tienen acceso a su médico ese día con que solo dos cierren agenda. Sin contar los 165 consultorios a lo largo del territorio.

"¿Y ese día dónde van? A sobrecargar las agendas de los médicos presentes mediante esas citas forzadas o a urgencias extrahospitalarias o bien hospitalarias", apunta la doctora.

El hecho de que las consultas estén tan saturadas supone que si un ciudadano pide cita a través de la APP GVA+Salut no puedan reservar fecha porque se cierran esas agendas. La mayoría se presenta en el centro de salud y los médicos que están trabajando tienen que asumir esos pacientes aunque su cartilla pertenezca a otro cupo.

"Las agendas siguen mal. No han vuelto a ser las que eran desde el covid. Antes de la pandemia había temporadas más tranquilas pero ahora no y todo se va a desmadrar más cuando se agrave la patología respiratoria que está empezando ya. Los pacientes normalmente cuando no pueden coger cita por la aplicación, acuden al centro de salud y fuerzan citas a los que estamos", señala María José Gimeno, médico de familia en Alicante y secretaria provincial del Sindicato Médico CESMCV.

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, el doctor Hermann Schwarz, abunda en que la crisis que atraviesa la Atención Primaria en general se está prolongando demasiado en el tiempo.

"Faltan médicos pero tiene que haber iniciativas diferentes a la gestión que se ha previsto o se ha hecho hasta ahora del problema porque no lo arregla. Además, en los próximos tres años se aproxima una cantidad no desdeñable de jubilaciones y el descalabro puede ser importante si no se toman medidas organizativas distintas a las actuales".

El también facultativo de Familia abunda en que, desde el punto de vista deontológico, no se le puede pedir al médico de forma constante una sobrepresión, porque además se convierte en "una medida de riesgo tremenda" para el paciente y el propio profesional, que puede tomar decisiones aceleradas.

"El Colegio de Médicos defiende unos tiempos adecuados en la relación médico-paciente, que permita una atención tranquila", señala.

Falta de profesionales

En cuanto a la falta de profesionales, considera que no se ha sabido organizar la planificación para que coincidan la fase de necesidad con la formación porque ahora se están acelerando facultades para nuevos médicos que después tendrán que hacer la especialidad, lo que supone que su incorporación se dilatará años en el tiempo. "Se está haciendo a destiempo, quizá los egresados a 10 años de la Universidad de Alicante no hagan falta".

Víctor Pedrera, secretario general del Sindicato Médico, destaca la sobrecarga asistencial porque sigue sin haber sustituciones de profesionales de baja o descanso. "Están las agendas llenas y a los pacientes se les da cita sobre lo que hay. Depende de la época del año, en verano por el turismo y porque no hay sustituciones y en época invernal por el mayor impacto de la patología respiratoria".

"Cuando un paciente pide cita por la aplicación y la agenda de su médico está llena no se le da, pero reclama atención inmediata porque se presenta en el centro de salud. La cita la asumen médicos que ya están saturados".

Por ello entre las medidas para conseguir esa reducción se propone que el exceso de enfermos se asuma por las tardes, o ampliar el horario de los Puntos de Atención Continuada. Esto ayudaría a moderar la elevada carga de trabajo que deben afrontar los médicos, pero algunos profesionales consideran que la medida es insuficiente.

Urgencia no demorable

En la misma línea, Antonio Cutillas, delegado sindical de UGT en Atención Primaria de los departamentos de Alicante y Sant Joan, apunta que los médicos tienen una demora de 15 a 20 días e incluso algunos llegan al mes. "Es un despropósito porque aparte de los citados atienden también la urgencia no demorable y que necesita ser vista por su médico de Familia".

La presidenta de la Sociedad Española de Médicos de Familia (Semergen) Comunidad Valenciana, Inmaculada Cervera, considera que «hay una gran necesidad de recursos, de reformas estructurales, para hacer la especialidad de Atención Primaria más atractiva, que los que jóvenes se queden y haya un relevo generacional». Más del 30% de los médicos tienen más de 60 años, mientras que cada año las plazas MIR de médicos de familia en muchos centros de salud de la Comunidad se quedan sin cubrir", señala la doctora.

Así las cosas, la Conselleria de Sanidad ha pedido a la Abogacía de la Generalitat que se pronuncie sobre la validez de los acuerdos firmados por la anterior administración de Miguel Mínguez con los sindicatos y que incluían mejoras laborales de calado como la reducción progresiva de la jornada laboral ordinaria hasta llegar a las 35 horas semanales. La intención de la cartera de Marciano Gómez sería "la de declarar nulos estos pactos" suscritos por el Botànic por no incluir en su día los informes de Hacienda correspondientes y poder renegociar la reducción en otros plazos.

Así se trasladó el pasado viernes a los sindicatos que forman parte de la mesa sectorial de Sanidad (Satse, CCOO, UGT, CSIF, CESM-SAE e Intersindical) en la primera reunión oficial de este organismo y que tuvo al frente a Amparo Pinazo, directora general de Personal.

El compromiso que se firmó en marzo pasado preveía iniciar la reducción de horas a toda la plantilla de Sanidad (cerca de 70.000 trabajadores) a partir de este año y llegar a las 35 horas en 2025 gracias a contratar a 2.500 trabajadores más con una inversión de más de 130 millones de euros en toda la Comunidad Valenciana. Trasladado a la provincia para ponerlo en marcha las cifras eran de al menos 700 trabajadores más y cerca de 40 millones de euros.

El acuerdo nunca se oficializó antes de las elecciones pese a que la plantilla ya lo daba por hecho, cuestión que ha generado incluso problemas en algunas áreas de salud, en las que trabajadores han tenido que devolver horas porque ya habían disfrutado de esta mejora.

Marciano Gómez

Los dos motivos que esgrime la Conselleria de Sanidad para querer tumbar el acuerdo de las 35 horas semanales son la falta de soporte presupuestario" y la "falta de trabajadores sanitarios" para contratar.

Así lo justificó ayer el conseller de Sanidad, Marciano Gómez. "No hay soporte presupuestario por lo que decae y su validez es nula y porque supondría entre 1.600 y 2.000 trabajadores (más) y ante una situación de precariedad de trabajadores sanitarios, pues no podríamos acometer".

El conseller asegura que habrá acuerdo y que Sanidad sí quiere trabajar con el horizonte de implantar las 35 horas pero "a lo largo de esta legislatura" y de otra manera. "Entendemos que las 35 horas a la semana pretende buscar una conciliación familiar y hacer un descanso de 48 horas semanales. Y en esa línea vamos a trabajar", apuntó el conseller.